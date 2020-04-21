Коронавирус
RT на русскомУ нескольких сотрудников администрации Ленобласти выявили коронавирус
«У нескольких сотрудников администрации Ленобласти подтверждено заболевание коронавирусом», — сообщил глава региона. Он добавил, что было принято решение перейти «в максимально дистанционный» режим работы.
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Энергетика
Медведев: пора продавать нефть по принципу take or pay
Москва, 21 апреля 2020, 00:12 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что уход мировых цен на нефть в отрицательные значения — это картельный сговор.
REGNUM вчера в 17:12
Общество
Россияне оказались на борту атакованного пиратами судна в Бенине
Трое россиян находятся в порту бенинского города Котону на контейнеровозе Tommi Ritscher, которое атаковали пираты.
Коммерсантъ 05:57
Экономика
Греф выступил против налога на проценты по вкладам
С предложением обложить 13%-ным налогом процентные доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше 1 млн руб. выступил президент Владимир Путин в ходе обращения к гражданам 25 марта из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Ведомости 08:32
Экономика
В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
Футбол
Адвокат продлил контракт с «Фейеноордом»
Голландский «Фейеноорд» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с главным тренером команды Диком Адвокатом.
Евро-футбол.ру 11:57
Общество
Раскрыты новые подробности казни сирийца предполагаемыми бойцами ЧВК Вагнера
Lenta.ru 12:03
Политика
Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике.
РИА Новости 04:19
Общество
В Кремле прокомментировали виртуальные митинги
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости 19 апреля в 20:15
Общество
Астролог Василиса Володина предсказала россиянам более тяжелые времена
Известный отечественный астролог Василиса Володина в недавнем интервью ведущей Арине Шараповой рассказала о том, какие по сложности временные периоды предстоит пережить россиянам в текущем году.
OAnews 11:37
Авто
Официально презентовали седан Audi A3 нового поколения
Немецкий автопроизводитель представил второе поколение седана Audi A3.
Тарантас Ньюс 03:25
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Общество
После «коронавирусного митинга» в Осетии начали выплачивать пособия
Глава Северной Осетии сказал, что людям выплатят деньги. Это коснется тех, кто потерял работу из-за пандемии.
ФедералПресс 05:48
Общество
В Ростовскую область придёт аномальное похолодание
Необычно холодная для конца апреля погода установилась в Ростовской области. При этом потепление откладывается на неопределённый срок.
Rostov.ru вчера в 09:30
Футбол
Вадим Евсеев: «Карп часто привозит из Молдавии хорошее вино, но ценят его в „Уфе“ все-таки за другое»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился впечатлениями от работы с полузащитником Кэтэлином Карпом.
Спорт-Экспресс 02:24
Технологии
Сервис Microsoft 365 стал доступен по всему миру
Microsoft объявила о том, что домашние подписки Microsoft 365 стали доступны пользователям по всему миру.
CNews 10:17
Общество
Жители Владикавказа вышли на акцию протеста против самоизоляции
Суть событий вчера в 09:28
Экономика
Греф оценил вероятность своего возвращения в правительство
Глава Сбербанка Герман Греф оценил вероятность перехода на работу в правительство.
Секрет фирмы 07:51
Экономика
Греф: вызванный коронавирусом кризис может оказаться длинным
Москва, 21 апреля 2020, 14:59 — REGNUM Россия может в мае выйти на пик по коронавирусной инфекции, однако связанный с COVID-19 кризис затянется как минимум до следующего года.
REGNUM 07:59
Происшествия
В Новосибирске дерево упало на припаркованный автомобиль
Сегодня, 20 апреля, в Новосибирске на автомобиль упало старое дерево. Фотография с места происшествия появилась в социальных сетях.
Atas.info вчера в 06:46
Происшествия
Тела двоих школьников нашли в подъезде московской многоэтажки
Всю ночь родители разыскивали пропавших, но нашли их соседи старшего из друзей — тела подростков около 10 часов утра обнаружили на площадке между пятым и шестым этажами.
Вести.Ru 10:18
Космос
Банкротство OneWeb срывает запуск 10 российских ракет
По мнению научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, из-за банкротства компании OneWeb пуск ракет может быть отложен на 6-12 месяцев.
ИКС вчера в 08:30
Политика
Россия заняла 149 место в рейтинге свободы прессы
Россия сохранила 149 из 180 мест в ежегодном индексе свободы прессы, составленным международной организацией «Репортеры без границ».
Дождь 11:44
Экономика
Греф заявил о невозможности изъятия вкладов россиян
Глава "Сбербанка" Герман Греф заявил, что у государства нет оснований для изъятия вкладов россиян.
Комсомольская правда 08:12
Здоровье
В Белгородском онкодиспансере у 16 пациентов выявили коронавирус
В Белгородском областном онкодиспансере у 16 пациентов и девяти медработников выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 12:04
Общество
Мэр российского города забыл выключить прямую трансляцию и обматерил помощницу
Мэр Геленджика Алексей Богадистов забыл выключить прямую трансляцию и обматерил свою помощницу в эфире.
Lenta.ru 09:42
Здоровье
Больница в Новой Москве приняла первых пациентов с коронавирусом
RT на русском 00:56
Энергетика
Цена на нефть марки WTI впервые в истории стала отрицательной
Цена на нефть американского сорта WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) стала отрицательной впервые в истории, следует из данных торгов.
Газета.Ru вчера в 16:03