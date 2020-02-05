Президент России Владимир Путин заявил, что у нынешнего кабмина нет ни одной минуты на раскачку, по его словам, нельзя прикрываться тем, что кто-то чего-то не знает, все должны быть "в материале".

У нового правительства нет ни одной минуты на раскачку, заявил Путин

Общество Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».

Политика Сенат США провалил импичмент Трампа Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту.

Политика Пенс заявил, что Нэнси Пелоси опозорила церемонию в Конгрессе Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния) опозорила церемонию выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе с речью "О положении страны", демонстративно разорвав текст выступления.

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Армия и оружие Армия Сирии отбила у боевиков город Саракиб Подразделения сирийской армии вечером 5 февраля отбили у террористов в ходе ожесточенного сражения город Саракиб на северо-западе страны, расположенный на территории мухафазы Идлиб, передает информационный ресурс Arabnews.

Общество Особое мнение: Наталья Зубаревич Н. Зубаревич ― А вы что не помните, что вроде бы принято уже решение о том, что "Роснефть" и вторая нефтяная наша компания получат льготы в размере 2,6 триллиона рублей в виде неуплачиваемых налогов в процессе освоения таймырской нефти.

Энергетика Турция начала отказываться от российского газа Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.