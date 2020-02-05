Политика
РИА НовостиУ нового правительства нет ни одной минуты на раскачку, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что у нынешнего кабмина нет ни одной минуты на раскачку, по его словам, нельзя прикрываться тем, что кто-то чего-то не знает, все должны быть "в материале".
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Гаджеты
Xiaomi представил сверхбыструю 100-ваттную зарядку
Компания Xiaomi представила 100-ваттную зарядку под названием Super Charger Turbo.
Происшествия
Защитившего детей от педофила россиянина обвинили в убийстве
Жителя Уфы заподозрили в убийстве 54-летнего педофила, сообщила пресс-служба СУ СК по республике Башкортостан.
Единоборства
Дмитрий Бивол: «Хотел бы бой за титулы Бетербиева»
Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол заявил о желании провести поединок с чемпионом WBC и IBF Артуром Бетербиевым.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Политика
Сенат США провалил импичмент Трампа
Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту.
Хоккей
Экс-защитник омского «Авангарда» Медведев объявил о завершении карьеры
Бывший защитник и капитан хоккейного клуба "Авангард" Евгений Медведев объявил о завершении карьеры.
Общество
В Центробанке предупредили о новом способе мошенничества с кредитами
Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом
Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
Происшествия
В Приморье полицейского задержали по подозрению в убийстве казака
Политика
Пенс заявил, что Нэнси Пелоси опозорила церемонию в Конгрессе
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния) опозорила церемонию выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе с речью "О положении страны", демонстративно разорвав текст выступления.
Происшествия
Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх
В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
Общество
Персональные данные клиентов МФО выставили на продажу в интернете
На специализированном интернет-сайте выставлены на продажу данные клиентов микрофинансовых организаций (МФО).
Армия и оружие
Польша купила у США истребители F-35 без оружия
Польский военный обозреватель Збигнев Лентович опубликовал в газете Rzeczpospolita статью, посвященную контракту на покупку Польшей у США истребителей пятого поколения F-35.
Армия и оружие
Танк Т-90М успешно прошел госиспытания
Представители «Уралвагонзавода» сообщили об успешных государственных испытаниях российского танка Т-90М «Прорыв».
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу
C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
Культура
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Актер Дмитрий Бульба, известный по телесериалам «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей» умер в Санкт-Петербурге в возрасте 53 лет.
Шоу-бизнес
Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью
Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.
Армия и оружие
Армия Сирии отбила у боевиков город Саракиб
Подразделения сирийской армии вечером 5 февраля отбили у террористов в ходе ожесточенного сражения город Саракиб на северо-западе страны, расположенный на территории мухафазы Идлиб, передает информационный ресурс Arabnews.
Общество
Особое мнение: Наталья Зубаревич
Н. Зубаревич ― А вы что не помните, что вроде бы принято уже решение о том, что "Роснефть" и вторая нефтяная наша компания получат льготы в размере 2,6 триллиона рублей в виде неуплачиваемых налогов в процессе освоения таймырской нефти.
Футбол
Тихонов – в редакции «Чемпа». Про Романцева, «Спартак», Карреру и зло российского футбола
Культура
Умер американский актёр Кирк Дуглас
Энергетика
Турция начала отказываться от российского газа
Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
Экономика
На рынке элитного жилья в Москве установлен новый рекорд
Компания ведет подсчеты с 2015 г. Прошлогодний результат – абсолютный рекорд. Предыдущий был поставлен в 2018 г. – 77 млрд руб.
Гаджеты
Samsung случайно выставила фото новых Galaxy S20 на официальном сайте
Культура
Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»
Кадры со съемочной площадки, где идет работа над седьмым сезоном, завораживают.
Общество
Двухразовое питание школьников потребует утроить затраты в Забайкалье
Забайкальскому краю придется повысить норматив на питание школьников почти в три раза для того, чтобы организовать в учебных заведениях двухразовое питание.
Общество
Граждан России эвакуировали из Китая в дискомфортных условиях
О дискомфортных условиях транспортировки рассказали российские граждане, эвакуированные из Китая. Об этом 5 февраля сообщает «Фонтанка».