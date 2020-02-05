Политика

РИА НовостиРИА НовостиУ нового правительства нет ни одной минуты на раскачку, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что у нынешнего кабмина нет ни одной минуты на раскачку, по его словам, нельзя прикрываться тем, что кто-то чего-то не знает, все должны быть "в материале".
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Путин заявил об отсутствии другого шанса на реализацию нацпроектов

РБК10:04

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Российская газета09:10

У нового правительства нет ни одной минуты на раскачку, заявил Путин

РИА Новости08:50

Путин заявил об отсутствии у правительства времени на раскачку

Lenta.ru08:44

Путин заявил, что у нового правительства нет ни минуты на раскачку

RT на русском08:41

Путин оценил новый состав правительства

Газета.Ru08:38

Путин предупредил правительство об отсутствии времени

Московский Комсомолец08:51
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Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

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Сенат США провалил импичмент Трампа

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В Центробанке предупредили о новом способе мошенничества с кредитами

Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.
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В Приморье полицейского задержали по подозрению в убийстве казака

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Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния) опозорила церемонию выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе с речью "О положении страны", демонстративно разорвав текст выступления.
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Вице-адмирал США рассказал об угрозе от российских подлодок

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Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх

В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
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Персональные данные клиентов МФО выставили на продажу в интернете

На специализированном интернет-сайте выставлены на продажу данные клиентов микрофинансовых организаций (МФО).
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Гости шоу Соловьева едва не подрались из-за евреев

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Польский военный обозреватель Збигнев Лентович опубликовал в газете Rzeczpospolita статью, посвященную контракту на покупку Польшей у США истребителей пятого поколения F-35.
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Представители «Уралвагонзавода» сообщили об успешных государственных испытаниях российского танка Т-90М «Прорыв».
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Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу

C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
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Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Актер Дмитрий Бульба, известный по телесериалам «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей» умер в Санкт-Петербурге в возрасте 53 лет.
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Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью

Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.
ФАН 12:15
Армия и оружие

Армия Сирии отбила у боевиков город Саракиб

Подразделения сирийской армии вечером 5 февраля отбили у террористов в ходе ожесточенного сражения город Саракиб на северо-западе страны, расположенный на территории мухафазы Идлиб, передает информационный ресурс Arabnews.
Газета.Ru 16:09
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Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии

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Особое мнение: Наталья Зубаревич

Н. Зубаревич ― А вы что не помните, что вроде бы принято уже решение о том, что "Роснефть" и вторая нефтяная наша компания получат льготы в размере 2,6 триллиона рублей в виде неуплачиваемых налогов в процессе освоения таймырской нефти.
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Умер американский актёр Кирк Дуглас

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Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
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На рынке элитного жилья в Москве установлен новый рекорд

Компания ведет подсчеты с 2015 г. Прошлогодний результат – абсолютный рекорд. Предыдущий был поставлен в 2018 г. – 77 млрд руб.
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Samsung случайно выставила фото новых Galaxy S20 на официальном сайте

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Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

Кадры со съемочной площадки, где идет работа над седьмым сезоном, завораживают.
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Двухразовое питание школьников потребует утроить затраты в Забайкалье

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Граждан России эвакуировали из Китая в дискомфортных условиях

О дискомфортных условиях транспортировки рассказали российские граждане, эвакуированные из Китая. Об этом 5 февраля сообщает «Фонтанка».
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