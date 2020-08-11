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РБК
РБК

У объявившего о забастовке завода в Минске начались задержания

Сотрудники белорусских правоохранительных органов начали задержания людей около Минского электротехнического завода имени Козлова, сотрудники которого ранее заявили о забастовке. Об этом РБК сообщил работник предприятия.В источнике
Подробнее о событии
News.ru

Силовики начали задерживать людей у объявившего забастовку минского завода

News.ru10:35
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:24
Московский Комсомолец

В Белоруссии предприятия начали выходить на забастовку

Московский Комсомолец05:08
Газета.Ru

Появилось видео забастовки на заводе в Белоруссии

Газета.Ru06:55
Znak.com

В Белоруссии началась забастовка на предприятиях

Znak.com04:48
Lenta.ru

Еще три предприятия в Белоруссии забастовали

Lenta.ru05:59
Авторадио

В Белоруссии начались анонсированные забастовки

Авторадио03:55
КП - Беларусь

«Вышли протестовать против закоренелой власти»: энергетики «Белэнерго» поддержали коллег в забастовке

КП - Беларусь09:57

ВВП России во втором квартале упал на 8,5%

По оценкам Банка России (ЦБ), во втором квартале 2020 года падение ВВП страны составляет 9–10%, а по итогам года российская экономика снизится на 4,5–5,5%. Восстановление может занять более полутора лет, полагает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Коммерсантъ12:36
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Боррель объявил о возможных санкциях ЕС против Белоруссии

Брюссель, 11 августа 2020, 20:34 — REGNUM Санкции могут быть введены против Белоруссии со стороны Европейского союза, сообщил 11 августа в своём заявлении верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
REGNUM13:34
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