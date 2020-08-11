У объявившего о забастовке завода в Минске начались задержания
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Сотрудники белорусских правоохранительных органов начали задержания людей около Минского электротехнического завода имени Козлова, сотрудники которого ранее заявили о забастовке. Об этом РБК сообщил работник предприятия.В источнике
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