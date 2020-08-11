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РБК
РБК

У объявившего о забастовке завода в Минске начались задержания

Сотрудники белорусских правоохранительных органов начали задержания людей около Минского электротехнического завода имени Козлова, сотрудники которого ранее заявили о забастовке. Об этом РБК сообщил работник предприятия.В источнике
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РБК

Появились фото с забастовки на электротехническом заводе в Минске

РБК10:20
Московский Комсомолец

В Белоруссии предприятия начали выходить на забастовку

Московский Комсомолец05:08
Znak.com

Забастовка в Белоруссии стремительно набирает обороты

Znak.com07:06
ТАСС

На Минском электротехническом заводе опровергли информацию о забастовке

ТАСС05:38
Интерфакс

В «Белнефтехиме» отрицают сообщения о забастовках на предприятиях концерна

Интерфакс07:49
Lenta.ru

Еще три предприятия в Белоруссии забастовали

Lenta.ru05:59
Авторадио

В Белоруссии начались анонсированные забастовки

Авторадио03:55
КП - Беларусь

«Вышли протестовать против закоренелой власти»: энергетики «Белэнерго» поддержали коллег в забастовке

КП - Беларусь09:57

«Спартак» поддержал требования ветеранов клуба к главе РФС

Московский "Спартак" поддержал требования ветеранов красно-белых пожизненно отстранить арбитров Василия Казарцева, видеоассистента рефери Алексея Еськова и главу проекта по внедрению VAR в России Леонида Калошина, передает ТАСС.
«Спартак» поддержал требования ветеранов клуба к главе РФС
Газета.Ru10:17

В Ульяновской области появится «навигатор общественного здоровья»

Проект "Навигатор общественного здоровья", который позволит сформировать дорожные карты по снижению смертности и укреплению общественного здоровья, запустят в Ульяновской области в рамках нацпроекта "Демография".
ТАСС07:03
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«Рейнджерс» победил на драфт-лотерее НХЛ

Во втором этапе лотереи драфта принимали участие восемь клубов, потерпевших поражение в квалификации Кубка Стэнли: «Эдмонтон Ойлерз», «Флорида Пантерз», «Миннесота Уайлд», «Нэшвилл Предаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Виннипег Джетс».
RT на русском02:06

Кипр согласился повысить налог на дивиденды до 15%

10 августа 2020 года Министерство финансов РФ сообщило, что уговорила Кипр подписать новое соглашение об избежании двойного налогообложения, предполагающее повышение ставки налога на проценты и дивиденды до 15%.
Саминвестор01:27
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Шойгу проверил работу медцентра Минобороны на Камчатке

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил во вторник работу многофункционального медицинского центра в Петропавловске-Камчатском, построенного в первую очередь для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в регионе.
ТАСС00:18
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