У одного из бойцов турнира UFC 249, который состоится в ночь на 10 мая по московскому времени, положительный тест на коронавирус.

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У одного из участников UFC 249 выявлен коронавирус

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