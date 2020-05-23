Украинская полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» по факту нападения на офис партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в центре Киева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Печерского районного управления Национальной полиции в Киеве Оксану Тищенко.

На Украине открыли дело по факту нападения на офис политической партии

Происшествия Стала известна личность захватчика отделения банка в центре Москвы Заложников в отделении Альфа-банка в центре Москвы пытался захватить мужчина, приехавший в столицу из другого региона, сообщил начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин. 169

Здоровье В Подмосковье медики временного госпиталя пожаловались на нехватку ИВЛ и неподготовленность персонала В Подмосковье медики временного госпиталя пожаловались на нехватку ИВЛ и неподготовленность персонала Четверо медиков подмосковного временного госпиталя в выставочном комплексе "Крокус Экспо" анонимно пожаловались на нехватку аппаратов ИВЛ и неподготовленность персонала.

Происшествия Число погибших при авиакатастрофе в Пакистане возросло Число жертв при крушении пассажирского самолета Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» под Карачи в Пакистане выросло до 97. 2

Технологии Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа. 104

Общество Рестораторы попросили Роспотребнадзор разрешить летние веранды Открываются все летние кафе с соблюдением социального дистанцирования, между столами ‒ 1 м. Начинают работать кафе площадью до 200 м с условием использования 50% посадочных мест. 5

Общество В Петербурге упростили выплаты пенсионерам за самоизоляцию В Петербурге изменен порядок выплат пенсионерам, которые соблюдали режим самоизоляции, деньги они получат автоматически вместе с пенсией, сообщает администрация Северной столицы. 201

Наука Назван период заразности носителей коронавируса Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов.

Общество В Ростовской области не разрешили работу автосалонов с 25 мая Согласно новым поправкам, с 25 мая в регионе смогут возобновить работу магазины, которые торгуют непродовольственными товарами, если в их ассортименте есть товары из списка первой необходимости. 147

Общество Испания с июля начнет принимать иностранных туристов Испания с 1 июля откроет свои границы для иностранных туристов и возобновит чемпионат страны по футболу с 8 июня, заявил глава правительства Педро Санчес. 9

Гаджеты Несмотря на пандемию, продажи iPhone в Китае выросли Согласно последнему отчёту по рынку смартфонов, несмотря на пандемию, продажи iPhone в Китае выросли.

Общество Испытание российской вакцины от коронавируса прошло на людях Неофициальное испытание вакцины от коронавируса прошло в России и дало положительный результат Проверили на себе новый препарат от COVID – 19 специалисты исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. 2,8K

Общество Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке. 9

Космос SpaceX провела успешное испытание Falcon 9 перед запуском Crew Dragon Компания SpaceX провела успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой на следующей неделе предстоит осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС, сообщила компания в своем Twitter-аккаунте. 56

Общество Минпросвещения проведет последний звонок в онлайн-формате Всероссийская онлайн-акция Министерства просвещения в поддержку последнего звонка для всех выпускников школ пройдет 25 мая, сообщает ведомство на своем сайте. 77

Единоборства Макгрегор назвал лучшего бойца в истории смешанных единоборств Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Конор Макгрегор считает, что в рейтинге лучших бойцов в истории смешанных единоборств он уступает лишь бразильцу Андерсону Силве.

Общество В Московской области перестал действовать пропускной режим Накануне губернатор региона Андрей Воробьев обратился к жителям и заявил, что с 23 мая для передвижений по Подмосковью больше не нужны цифровые пропуска, но их наличие необходимо для поездок в Москву. 2,1K

Происшествия Виновнику массового убийства в Житомире избирают меру пресечения Суд Житомира избирает меру пресечения для арендатора ставка, который на неделе расстрелял группу нацгвардейцев, Анатолию Захаренко.