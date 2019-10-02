Политика

Газета.RuГазета.RuУ офиса Зеленского митингуют 2 тысячи человек

Ранее сообщалось, что у офиса Зеленского собрались сотни протестующих.
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У офиса Зеленского митингуют 2 тысячи человек

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На киевском майдане митингуют против «формулы Штайнмайера»

Московский Комсомолец13:35
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В Брянской области родители вместе со своими друзьями изнасиловали своего ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение

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Светлана Ходченкова и Семён Слепаков больше не скрывают того, что у них роман.
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Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин заявил, что вполне может нокаутировать Сергея Деревянченко в первых раундах.
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Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии

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Президент США Дональд Трамп заявил, что США поладят с Россией, поскольку это было бы "разумно".
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