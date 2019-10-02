Политика
Газета.RuУ офиса Зеленского митингуют 2 тысячи человек
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Экономика
Беглый экономист объяснил смысл повышения пенсионного возраста в РФ
Пенсионная реформа в России была проведена на случай, если цены на нефть упадут.
URA.Ru вчера в 05:19
Здоровье
В Петербурге открылся первый центр амбулаторной онкологической помощи
Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) начал работу на базе СПб ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр № 1». Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.
АБН вчера в 10:15
Армия и оружие
Главы Генштабов России и США провели телефонные переговоры
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов провёл телефонные переговоры с новым главой Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли, сообщает 2 октября пресс-служба Минобороны России.
REGNUM 13:13
Происшествия
Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском
В Брянской области родители вместе со своими друзьями изнасиловали своего ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:52
Интернет
В Google Maps появился режим инкогнито
Ранее режим инкогнито появился также в принадлежащем Google YouTube.
Коммерсантъ 08:08
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк опроверг скорое появление актрисы на телешоу
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил РБК, что никакой пресс-конференции Анастасии Заворотнюк в ближайшее время не будет.
РБК 04:45
Политика
Путин поручил «не допустить фокусов» с доплатами врачам
Президент России Владимир Путин поручил проследить, чтобы увеличение оклада медработников не сказалось на размере компенсационных выплат.
РИА Новости 15:15
Хоккей
Ак Барс — СКА 2:1 (3-й период)
RT на русском 14:34
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс 10:30
Шоу-бизнес
Ходченкова и Слепаков перестали скрывать свой роман
Светлана Ходченкова и Семён Слепаков больше не скрывают того, что у них роман.
OvideO.ru 07:32
Музыка
Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga вчера в 09:15
Единоборства
Геннадий Головкин: «Могу быстро нокаутировать Деревянченко»
Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин заявил, что вполне может нокаутировать Сергея Деревянченко в первых раундах.
Sports.ru 07:42
Финансы
Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины
Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.
РБК вчера в 11:45
Игры
Названа самая популярная игровая консоль в России
В указанный период самыми популярными игровыми устройствами, ожидаемо, стали консоли от производителя Sony - 68% пользователей переходили на предложения этого японского производителя.
Российская газета 09:50
Политика
Песков опроверг отставку главы ФСИН Корниенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг отставку главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
Life.ru 05:59
Наука
Опровергнута связь рака с мясом
Согласно заключению панели экспертов WCRF/AICR, регулярное употребление переработанного мяса и красного мяса в больших количествах повышает риск колоректального рака.
Lenta.ru вчера в 10:48
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Политика
Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США
Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.
Известия 09:31
Общество
Астролог: какие переживания и сюрпризы принесет октябрь знакам зодиака
Начало октября ознаменуется переходом быстрых планет — Меркурия и Венеры — в знак Скорпиона.
Вечерняя Москва 11:32
Происшествия
Суд арестовал заместителя гендиректора «Аэрофлота»
Басманный суд Москвы арестовал заместителя генерального директора «Аэрофлота» Владимира Александрова.
Взгляд.ру 12:23
Политика
Трамп пообещал «поладить» с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что США поладят с Россией, поскольку это было бы "разумно".
РИА Новости 15:13
Происшествия
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17
Бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 "Летающая крепость" разбился в штате Коннектикут в США.
РИА Новости 10:37
Политика
Джонсон снова захотел приостановить работу парламента
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет приостановить работу парламента страны с 8 по 14 октября.
Rambler News Service 13:57
Гаджеты
В Россию пришел необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp. Цена
Российская газета 11:14
Энергетика
«Газпром» назвал альтернативный маршрут «Северного потока —2»
Запасные маршруты газопровода «Северный поток — 2» предполагают его строительство вне экономических зон Дании — в нейтральных водах, но вблизи датской территории.
BFM.ru 03:45
Культура
Участникам КВН предлагали сыграть колдунов в «Битве экстрасенсов»
Блогер и юморист Наталья Краснова рассказала, что участникам КВН предлагали участвовать в телешоу «Битва экстрасенсов» в качестве колдунов, сообщает kp.ru.
Lenta.ru 14:48
Хоккей
«Авангард» разгромил рижское «Динамо» в матче КХЛ
Омский «Авангард» одержал разгромную победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 15:22
Общество
Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор вчера в 11:58
Гаджеты
Microsoft представила новый смартфон с двумя экранами
Коммерсантъ 13:28