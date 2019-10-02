Ранее сообщалось, что у офиса Зеленского собрались сотни протестующих.

У офиса Зеленского митингуют 2 тысячи человек

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