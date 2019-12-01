Политика

RT на русскомRT на русскомУ офиса Зеленского проходит акция «Дозор на Банковой»

В центре Киева перед зданием офиса президента Украины Владимира Зеленского вечером 8 декабря началась акция «Дозор на Банковой». Об этом информирует Интерфакс-Украина.
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Противники Зеленского вышли на митинг к администрации президента

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У офиса Зеленского проходит акция «Дозор на Банковой»

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Противники Зеленского установили палатки у президентского офиса

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В Киеве провели акцию протеста у Офиса Президента Украины

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Несколько сотен человек собирались у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве

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К администрации Зеленского стягиваются радикалы – в день «нормандского саммита» ожидаются столкновения

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Протестующие в Киеве решили переночевать возле офиса Зеленского

Протестующие в Киеве разместили палатки возле офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Украинская правда".
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Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП под Санкт-Петербургом 8 декабря.
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Посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил, что белорусская и российская стороны на переговорах в Сочи согласовали проекты интеграционных дорожных карт по электроэнергетике и вопросам сотрудничества таможенных служб.
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Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае

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Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковной гостинице в Одинцово, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе регионального главка МЧС.
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Два подростка умерли в московском центре Блохина из-за осложнений

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«Болонья» на своем поле уступила «Милану» в матче 15-го тура чемпионата Италии.
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В Киеве протестующие пригрозили Зеленскому «рейсом в Ростов»

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На Украине пообещали снизить тарифы на коммуналку

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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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