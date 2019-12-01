Политика
RT на русскомУ офиса Зеленского проходит акция «Дозор на Банковой»
В центре Киева перед зданием офиса президента Украины Владимира Зеленского вечером 8 декабря началась акция «Дозор на Банковой». Об этом информирует Интерфакс-Украина.
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Происшествия
В Биробиджане горит торгово-развлекательный центр
Политика
Протестующие в Киеве решили переночевать возле офиса Зеленского
Протестующие в Киеве разместили палатки возле офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Украинская правда".
Происшествия
Валерия прокомментировала ДТП с участием ее сына
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП под Санкт-Петербургом 8 декабря.
Фигурное катание
Загитова снялась с показательного выступления после финала Гран-при
Российская фигуристка Алина Загитова отказалась от показательного выступления после завершения соревновательной части финала Гран-при в итальянском Турине.
Хоккей
Дацюк продает замок в Мичигане за 4,5 миллиона долларов
Стоимость бывшего жилья экс-игрока «Детройт Ред Уингз» составляет 4,5 миллиона долларов.
Культура
«Ъ»: Amazon Prime Video купил права на сериал Богомолова «Содержанки»
Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
Политика
Украинцев с бандеровским флагом забросали яйцами в Париже
Активистов «Движения ветеранов Украины» и представителей диаспоры во время акции в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «нормандской четверки» в Париже забросали яйцами.
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Политика
Путин заявил, что Россия сохранит транзит газа через Украину
Президент России Владимир Путин заверил, что скорый ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток- 2» не означает отказ России от транзита газа через Украину, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Галкин не пришел на премьеру автобиографического фильма Пугачевой
Перед показом картины Пугачева рассказала гостям, что в фильме есть все, что ей хотелось показать и рассказать.
Общество
Отправлялись в дальний путь: что категорически нельзя делать 9 декабря
Говорили, что именно в этот день волки начинают ходить за добычей.
Музыка
София Ротару выступила на конкурсе «Песня года 2019» в Москве
Украинская исполнительница София Ротару выступила на концерте в честь вручения российской музыкальной премии «Песня года 2019» на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.
Шоу-бизнес
34-летняя Агния Кузнецова впервые стала матерью
34-летняя Агния Кузнецова впервые стала матерью Кроме того, Агния поделилась первым снимком наследника, сделанным в больничной палате.
Музыка
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года
Американский журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых музыкантов года.
Политика
В Белоруссии назвали согласованные с Россией дорожные карты
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил, что белорусская и российская стороны на переговорах в Сочи согласовали проекты интеграционных дорожных карт по электроэнергетике и вопросам сотрудничества таможенных служб.
Наука
Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае
В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.
Общество
Минпросвещения предложило повысить зарплаты учителям
Министерство просвещения направило в Минтруд предложение о повышении зарплат учителей.
Происшествия
Пожар в гостинице в Одинцово потушили
Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковной гостинице в Одинцово, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе регионального главка МЧС.
Здоровье
Два подростка умерли в московском центре Блохина из-за осложнений
Два подростка скончались во время лечения в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина из-за осложнений после трансплантации.
Футбол
«Милан» в гостях обыграл «Болонью»
«Болонья» на своем поле уступила «Милану» в матче 15-го тура чемпионата Италии.
Политика
В Киеве протестующие пригрозили Зеленскому «рейсом в Ростов»
Участники требуют от действующего президента не соглашаться на компромиссы по вопросам Крыма и европейского курса Украины в ходе перговоров в Париже.
Экономика
На Украине пообещали снизить тарифы на коммуналку
Ранее ГЛАС сообщал об очередном росте тарифов на газ на Украине.
Общество
ПФР «пригрозил» пенсионерам прекращением выплаты пенсий
В Пенсионном фонде России (ПФР) «пригрозили» пенсионерам прекращением выплаты пенсии в случае, если гражданин не будет подтверждать место своей регистрации один раз в год, сообщает PRIMPRESS.
Происшествия
В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности
Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
Энергетика
Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке
Почему на Дальнем Востоке не хватает дизеля В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок "Комплект-Сервис" Владимир Чирсков.
Кино
Вышел трейлер «Чудо-Женщины 1984»
Опубликован первый полноценный трейлер «Чудо-Женщины 1984» с Галь Гадот в главной роли.