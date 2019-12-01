В центре Киева перед зданием офиса президента Украины Владимира Зеленского вечером 8 декабря началась акция «Дозор на Банковой». Об этом информирует Интерфакс-Украина.

У офиса Зеленского проходит акция «Дозор на Банковой»

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