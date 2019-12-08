Политика
RT на русскомУ офиса Зеленского проходит акция «Дозор на Банковой»
В центре Киева перед зданием офиса президента Украины Владимира Зеленского вечером 8 декабря началась акция «Дозор на Банковой». Об этом информирует Интерфакс-Украина.
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Политика
Начались переговоры Путина и Лукашенко
Технологии
За первые полгода продаж Magic Leap продала 6 тыс. AR-очков при плане в 1 млн штук
За первые полгода продаж Magic Leap продала 6 тыс. AR-очков при плане в 1 млн штук, сообщает vc.ru со ссылкой на The Information.
Общество
Кудрин прокомментировал сокращения в основанном им фонде
Глава Счетной палаты и основатель Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексей Кудрин на своей странице в Facebook прокомментировал публикацию РБК о закрытии большинства программ КГИ и сокращении финансирования его фонда «Диалог», который поддерживал комитет.
Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
Шоу-бизнес
Стефания Маликова впервые вышла в свет вместе с годовалым братом
Старшая дочь супругов Стефания появилась на свет в феврале 2000-го. А 24 января прошлого года Маликовы стали родителями во второй раз.
Армия и оружие
Украинские боевики один раз нарушили режим прекращения огня — ЛНР
Боевики ВСУ за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня по территории Луганской народной Республики.
Политика
Тысячи украинцев вышли на Майдан перед саммитом «нормандской четверки»
Около восьми тысяч украинцев устроили на Майдане акцию «Красные линии для Зеленского» накануне саммита «нормандской четверки».
Общество
«Медуза»: одним из хакеров Evil Corp может быть сын экс-мэра Химок
Одним из участников хакерской группировки Evil Corp, обвиняемой в похищении более $100 млн из 300 банков в 40 странах, может являться Андрей Ковальский — сын экс-мэра Химок Владимира Стрельченко, сообщает «Медуза».
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Политика
МВФ достиг договоренности с Киевом по кредиту на 5,5 млрд долларов
Международный валютный фонд достиг договоренности с Украиной о новой программе кредитования на 5,5 миллиарда долларов сроком на три года.
Армия и оружие
Российскую часть Арктики защитит противовоздушный купол
В ближайшие годы все арктические дивизионы Северного флота будут оснащены зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 "Триумф", что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол.
Происшествия
В Петрозаводске загорелся склад
Здание склада на площади 400 квадратных метров загорелось в Петрозаводске.
Политика
Посол КНДР: переговоры по денуклеаризации с США не имеют смысла
Посол Северной Кореи в ООН Ким Сонг заявил, что переговоры с США по поводу денуклеаризации Корейского полуострова не нужны, об этом 7 декабря сообщает Reuters.
Общество
Сенцову не дали сказать речь на кинопремии в Берлине
Украинскому режиссёру Олегу Сенцову не дали выступить с речью на премии Европейской киноакадемии в Берлине.
Политика
В МИД Украины рассказали о «красной линии» Зеленского в Париже
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал в своем микроблоге в Твиттере, какой линии планирует придерживаться глава государства Владимир Зеленский во время встречи "нормандской четверки", которая пройдет сегодня в Париже.
Общество
В ОП хотят упростить получение виз для волонтеров-спасателей
Общественная палата РФ считает необходимым упростить получение виз для волонтеров-спасателей, а также увеличить срок действия российской визы для иностранных добровольцев, говорится в проекте доклада ОП РФ "О состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2019 год", текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Общество
В Екатеринбурге картины с обнаженными женщинами заклеили стикерами
Картины, на которых присутствует обнаженная натура — иллюстрации к «Мастеру и Маргарите» Булгакова, Венера — были частично заклеены стикерами, скотчем и занавешены тканью.
Космос
Корабль Dragon успешно пристыковался к МКС
Корабль Dragon компании SpaceX в воскресенье успешно выполнил стыковку с Международной космической станцией.
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Здоровье
Главные правила питания долгожителей
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская покинула Москву после снятия подписки о невыезде
Напомним, некоторое время киевская пианистка находилась в Москве под подпиской о невыезде.
Фигурное катание
Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.
Гаджеты
Intel возобновит производство старого процессора Pentium G3420
Точнее стало известно о возможном возобновлении производства старого процессора. Снятого с серийного производства еще в 2015 году.
Гаджеты
Инсайдер высмеял внешний вид Redmi K30 до его премьеры
Инсайдер Xiaomishka решил высмеять внешний вид смартфона Redmi K30 еще до его релиза.
Происшествия
Число жертв стрельбы в центре Мехико выросло до пяти человек
Число жертв стрельбы в историческом центре Мехико, где капитан вооруженных сил Мексики в отставке открыл стрельбу по людям, возросло до пяти, сообщают власти Мехико.
Спорт
Российские спортсмены поедут на ОИ как команда ОКР
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут выступать в составе команды ОКР.
Общество
СМИ: подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине запросил убежище в Германии
Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии.
Происшествия
В Удмуртии мальчик с ДЦП умер после смерти мамы в квартире
Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах смерти мальчика, страдавшего ДЦП, и его матери.