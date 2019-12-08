Политика

RT на русскомRT на русскомУ офиса Зеленского проходит акция «Дозор на Банковой»

В центре Киева перед зданием офиса президента Украины Владимира Зеленского вечером 8 декабря началась акция «Дозор на Банковой». Об этом информирует Интерфакс-Украина.
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В Киеве сотни людей митингуют у офиса Зеленского

Газета.Ru17:09

У офиса Зеленского проходит акция «Дозор на Банковой»

RT на русском14:41

Кадры из Киева: сотни человек митингуют у офиса президента Украины

ТК Звезда15:45

В Киеве у офиса президента проходит массовая акция протеста

Росбалт15:10

В Киеве провели акцию протеста у Офиса Президента Украины

Life.ru15:56

В Киеве у офиса президента началась акция оппонентов Зеленского

ТАСС13:19

Несколько сотен человек собирались у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве

Эхо Москвы13:01
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Политика

Начались переговоры Путина и Лукашенко

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За первые полгода продаж Magic Leap продала 6 тыс. AR-очков при плане в 1 млн штук

За первые полгода продаж Magic Leap продала 6 тыс. AR-очков при плане в 1 млн штук, сообщает vc.ru со ссылкой на The Information.
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Общество

Кудрин прокомментировал сокращения в основанном им фонде

Глава Счетной палаты и основатель Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексей Кудрин на своей странице в Facebook прокомментировал публикацию РБК о закрытии большинства программ КГИ и сокращении финансирования его фонда «Диалог», который поддерживал комитет.
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Общество

Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты

Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
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Стефания Маликова впервые вышла в свет вместе с годовалым братом

Старшая дочь супругов Стефания появилась на свет в феврале 2000-го. А 24 января прошлого года Маликовы стали родителями во второй раз.
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Украинские боевики один раз нарушили режим прекращения огня — ЛНР

Боевики ВСУ за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня по территории Луганской народной Республики.
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Политика

Тысячи украинцев вышли на Майдан перед саммитом «нормандской четверки»

Около восьми тысяч украинцев устроили на Майдане акцию «Красные линии для Зеленского» накануне саммита «нормандской четверки».
Lenta.ru 10:23
Общество

«Медуза»: одним из хакеров Evil Corp может быть сын экс-мэра Химок

Одним из участников хакерской группировки Evil Corp, обвиняемой в похищении более $100 млн из 300 банков в 40 странах, может являться Андрей Ковальский — сын экс-мэра Химок Владимира Стрельченко, сообщает «Медуза».
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Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru 09:17
Политика

МВФ достиг договоренности с Киевом по кредиту на 5,5 млрд долларов

Международный валютный фонд достиг договоренности с Украиной о новой программе кредитования на 5,5 миллиарда долларов сроком на три года.
Вести.Ru вчера в 19:11
Армия и оружие

Российскую часть Арктики защитит противовоздушный купол

В ближайшие годы все арктические дивизионы Северного флота будут оснащены зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 "Триумф", что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол.
Российская газета 18:11
Происшествия

В Петрозаводске загорелся склад

Здание склада на площади 400 квадратных метров загорелось в Петрозаводске.
News.ru 12:16
Политика

Посол КНДР: переговоры по денуклеаризации с США не имеют смысла

Посол Северной Кореи в ООН Ким Сонг заявил, что переговоры с США по поводу денуклеаризации Корейского полуострова не нужны, об этом 7 декабря сообщает Reuters.
REGNUM вчера в 12:14
Общество

Сенцову не дали сказать речь на кинопремии в Берлине

Украинскому режиссёру Олегу Сенцову не дали выступить с речью на премии Европейской киноакадемии в Берлине.
News.ru 10:01
Политика

В МИД Украины рассказали о «красной линии» Зеленского в Париже

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал в своем микроблоге в Твиттере, какой линии планирует придерживаться глава государства Владимир Зеленский во время встречи "нормандской четверки", которая пройдет сегодня в Париже.
Московский Комсомолец 18:17
Происшествия

Находившийся под домашним арестом тамбовский вице-губернатор погиб

Коммерсантъ 03:30
Происшествия

Число погибших в одесском колледже при пожаре возросло до 10

Газета.Ru 03:23
Общество

В ОП хотят упростить получение виз для волонтеров-спасателей

Общественная палата РФ считает необходимым упростить получение виз для волонтеров-спасателей, а также увеличить срок действия российской визы для иностранных добровольцев, говорится в проекте доклада ОП РФ "О состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2019 год", текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 16:58
Общество

В Екатеринбурге картины с обнаженными женщинами заклеили стикерами

Картины, на которых присутствует обнаженная натура — иллюстрации к «Мастеру и Маргарите» Булгакова, Венера — были частично заклеены стикерами, скотчем и занавешены тканью.
РБК 09:46
Космос

Корабль Dragon успешно пристыковался к МКС

Корабль Dragon компании SpaceX в воскресенье успешно выполнил стыковку с Международной космической станцией.
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Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира

РИА Новости 07:18
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Главные правила питания долгожителей

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Цымбалюк-Романовская покинула Москву после снятия подписки о невыезде

Напомним, некоторое время киевская пианистка находилась в Москве под подпиской о невыезде.
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Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.
РИА Новости 10:00
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Intel возобновит производство старого процессора Pentium G3420

Точнее стало известно о возможном возобновлении производства старого процессора. Снятого с серийного производства еще в 2015 году.
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Инсайдер высмеял внешний вид Redmi K30 до его премьеры

Инсайдер Xiaomishka решил высмеять внешний вид смартфона Redmi K30 еще до его релиза.
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Число жертв стрельбы в центре Мехико выросло до пяти человек

Число жертв стрельбы в историческом центре Мехико, где капитан вооруженных сил Мексики в отставке открыл стрельбу по людям, возросло до пяти, сообщают власти Мехико.
РИА Новости 17:04
Спорт

Российские спортсмены поедут на ОИ как команда ОКР

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут выступать в составе команды ОКР.
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Общество

СМИ: подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине запросил убежище в Германии

Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии.
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В Удмуртии мальчик с ДЦП умер после смерти мамы в квартире

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах смерти мальчика, страдавшего ДЦП, и его матери.
Российская газета 14:14
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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