В центре Киева перед зданием офиса президента Украины Владимира Зеленского вечером 8 декабря началась акция «Дозор на Банковой». Об этом информирует Интерфакс-Украина.

У офиса Зеленского проходит акция «Дозор на Банковой»

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