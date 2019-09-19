Политика
РИА НовостиУ офиса Зеленского проходит акция против «формулы Штайнмайера»
Акция "Нормандский сговор - государственная измена" против реализации "формулы Штайнмайера", определяющей порядок вступления в действие закона об особом статусе Донбасса, проходит у здания офиса президента Украины, в ней участвуют, в том числе, радикалы.
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Кино
Умер французский актер Шарль Жерар
Московский Комсомолец 15:37
Политика
Российская разведка собирает данные об атаке дронов на саудовские НПЗ
Служба внешней разведки России собирает данные о том, кто может быть причастен к атаке на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.
RT на русском 15:10
Происшествия
Появилось видео пожара в торговом центре «Гранд парк» в Грозном
Появилось видео пожара в торговом центре «Гранд парк» в Грозном. Кадры с места ЧП публикует Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 16:49
Футбол
Автогол турецкой команды: в конце первого тайма «Рома» повела в счете
Итальянская "Рома" повела в счете в матче с турецкой командой "Истанбул Башакшехир" в своем первом матче Лиги Европы в сезоне 2019/2020.
Sputnik Армения 16:25
Происшествия
В Бурятии задержали шедшего пешком в Москву шамана
Мужчина называет себя шаманом и утверждает, что идет пешком в Москву.
Известия 05:27
Политика
В Еврокомиссии заявили о сближении позиций России и Украины по газу
Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шевчович по итогам трехсторонних переговоров с Россией и Украиной по газу отметил сближение позиций стран, сообщает «РИА Новости».
РБК 14:14
Футбол
Месси запустил собственный бренд одежды
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси запустил собственный бренд одежды The Messi Store.
Sport24.ru 16:26
Космос
«Российский Falcon 9» оказался дешевле американского
Единственной действующей в мире тяжелой ракетой, использующей многоразовые технологии, является носитель Falcon 9 (а также основанный на нем сверхтяжелый Falcon Heavy) американской компании SpaceX.
Lenta.ru 05:59
Футбол
Гончаренко объяснил, почему Чалов остался в запасе
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко постарался объяснить причины крупного поражения от "Лудогорца" в рамках группового этапа Лиги Европы (1:5).
Спорт-Экспресс 17:20
Политика
Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове
«Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о посте Елизаветы по поводу приговора актеру Павлу Устинову, который впоследствии был удален.
Lenta.ru 06:23
Энергетика
Дания решила перейти на российский газ
Дания приняла решение в срок на три года приостановить работы по добыче газа на территории своего крупнейшего месторождения Тайра в Северном море для проведения реновации объектов.
Наша версия 12:07
Волейбол
Определились все пары плей-офф мужского чемпионата Европы по волейболу
На мужском чемпионате Европы по волейболу завершился групповой этап.
Чемпионат 17:09
Происшествия
Центр вирусологии «Вектор» оценил опасность взрыва
Взрыв во время подготовки к малярным работам в корпусе центра вирусологии «Вектор» в Новосибирской области не создал опасности распространения вирусов, так как никаких работ с биологическим материалом в корпусе не проводилось, сообщается на сайте учреждения.
Sibnet Новости 16 сентября в 22:51
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Армия и оружие
Небензя заявил о завершении фазы вооруженного конфликта в Сирии
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что фаза вооруженного противостояния в рамках сирийского кризиса практически завершена.
Известия 13:21
Политика
Немецкий детектив раскроет детали крушения Boeing над Донбассом
«Не позднее 18 октября должно быть сделано письменное заявление со стороны Совместной следственной группы и прокуратуры Нидерландов о том, что информация, которой обладает Реш, будет раскрыта при участии международных СМИ и заинтересованных государств», — передает РИА «Новости» слова адвоката, представляющего интересы детектива.
URA.Ru 14:48
Политика
Все главы городов и районов Крыма написали заявления об отставке
Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook сообщил, что предложил всем руководителям администраций городов и районов Крыма сложить полномочия «в связи с необходимостью формирования новой команды».
РБК вчера в 13:47
Транспорт
Шереметьево запустил третью взлетно-посадочную полосу
Московский аэропорт Шереметьево ввел в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу (ВПП-3).
Коммерсантъ 11:18
Кино
Во Владивостоке назвали победителей кинофестиваля «Меридианы Тихого»
Целую неделю фестиваль "Меридианы Тихого" собирал зрителей Владивостока в залах кинотеатра "Океан", показав около двухсот игровых, короткометражных, документальных и анимационных фильмов из России и еще 48 стран Тихоокеанского бассейна.
Российская газета 06:47
Гаджеты
Появились предварительные спецификации процессора AMD Ryzen 5 3500X
По предварительным данным, AMD скоро выпустит модель Ryzen 5 3500, еще более доступную по цене.
iXBT.com 13:03
Шоу-бизнес
Алек Болдуин станет отцом в шестой раз
Актер Алек Болдуин станет отцом в шестой раз. Об этом его супруга Хилария сообщила у себя в инстаграме.
Газета.Ru 16:14
Экономика
Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru 05:11
Экономика
Замена обязательных пенсионных накоплений заработает с 2021 года
17 сентября 2019 года стало известно, что новая система пенсионных накоплений с рабочим названием «гарантированный пенсионный продукт» заработает с 2021 года.
Саминвестор вчера в 09:17
Политика
Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Гаджеты
Redmi представил премиальную версию Redmi K20 Pro
В Redmi K20 Pro установлен процессор Snapdragon 855, а версия Premium получила Snapdragon 855 Plus и увеличенный объём памяти.
Astera 15:35
Шоу-бизнес
Майли Сайрус напугала фанатов «полуобнажённым» фото
Фанаты предположили, что песня была посвящена разрыву Сайрус с мужем, который часто называл её своим ангелом.
News.ru вчера в 06:10
Здоровье
ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро 08:36
Футбол
Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
По итогам первого игрового дня Лиги чемпионов Россия смогла немного увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.
Российская газета вчера в 00:55