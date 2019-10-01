Политика
Газета.RuУ офиса Зеленского собрались сотни протестующих
Около 700 человек собрались у офиса президента Украины Владимира Зеленского, выступая против подписания "формулы Штайнмайера". Об этом сообщают "Украинские новости". Отмечается, что протестующие считают согласование документа изменой и "путем капитуляции".
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В Киеве «буря»: у офиса Зеленского горят файеры - радикалы категорически против «формулы Штайнмайера»
Российский Диалогвчера в 15:29
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Политика
Зеленский начал совещание по «формуле Штайнмайера» в Раде
Президент Украины Владимир Зеленский начал совещание в Верховной раде с депутатами фракции партии "Слуга народа" по "формуле Штайнмайера", в связи чем приостановлена работа в парламенте.
Газета.Ru 04:34
Происшествия
В Туве пропал подросток, ушедший в тайгу за шишками
РИА Новости вчера в 23:18
Наука
Опровергнута связь рака с мясом
Согласно заключению панели экспертов WCRF/AICR, регулярное употребление переработанного мяса и красного мяса в больших количествах повышает риск колоректального рака.
Lenta.ru вчера в 10:48
Политика
Пушков: Россия и Донбасс не признают новый закон об особом статусе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что Россия и народные республики Донбасса ни за что не признают новый закон об особом статусе региона, если поправки не будут согласованы должным образом.
Комсомольская правда 03:40
Политика
Критиковавший коллег из-за задержаний бурятский росгвардеец уволился
В Бурятии уволился сотрудник Росгвардии Виктор Хоржиров, который призвал коллег "не выполнять заведомо преступных приказов" и не задерживать участников акций протеста, передает "Дождь".
Газета.Ru 02:53
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 30 сентября в 11:28
Происшествия
В Ленинградской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом
Пять человек попали в больницы после столкновения рейсового автобуса с легковой машиной на Волхонском шоссе в Ленинградской области, сообщили в ГИБДД РФ.
РИА Новости 03:52
Энергетика
«Газпром» закончил строительство «Северного потока-2» на 83%
Дождь вчера в 14:45
Происшествия
В Дагестане следователи пришли с обыском в редакцию «Черновика»
Чуть позже поступило уточнение, что с обыском в редакцию пришли следователи Надир Телевов и Шамиль Валимагомедов.
Коммерсантъ 04:49
Происшествия
Российские пограничники открыли огонь по шхуне браконьеров из КНДР
Российские пограничники открыли огонь в ходе задержания браконьеров из КНДР в Японском море, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:23
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 30 сентября в 10:23
Игры
МегаФон стал партнером Blizzard Entertainment
Компания МегаФон объявила о партнерстве со студией Blizzard Entertainment.
Cyber.sports.ru 04:30
Происшествия
В Саратове мужчина с двумя детьми выпал из окна
В Саратове 30-летний мужчина выпал из окна девятого этажа.
Известия вчера в 17:47
Наука
Корабли оказались источником пластиковых отходов
Ранее предполагалось, что большие мусорные пятна, состоящие преимущественно из пластика, — дело рук людей, которые сбрасывают отходы с суши в водоемы.
Naked Science вчера в 13:59
Музыка
Скончался чешский певец Карел Готт
Не стало легендарного чешского певца Карела Готта. Он скончался на 81-м году жизни. Об этом рассказала его продюсер.
Московский Комсомолец 04:52
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Здоровье
Минздрав осудил действия врачей онкоцентра имени Блохина
Группа врачей НИИ детской онкологии и гематологии (НИИ ДОиГ) от лица 26 сотрудников записала видеообращение, в котором обвинила новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовала его смены и прозрачного начисления зарплат.
Известия вчера в 06:29
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.
Интерфакс вчера в 02:02
Общество
В Роскачестве объяснили, как правильно использовать пластиковую посуду
Эксперты Роскачества дали свои рекомендации, как правильно использовать посуду из пластика.
REGNUM 01:22
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Культура
Умер композитор «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели
Не стало грузинского композитора Гии Канчели - народный артист СССР, автор музыки к легендарным фильмам "Мимино" и "Кин-дза-дза" и множества симфонических произведений ушел из жизни в возрасте 84 лет в Тбилиси.
Российская газета 02:41
Общество
Wildberries начала сотрудничать с самозанятыми
Онлайн-ритейлер Wildberries начал сотрудничать с самозанятыми россиянами.
Ведомости 01:34
Культура
Новый сезон «Голоса» стартует на Первом канале
Vologda-poisk.ru 30 сентября в 23:24
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Технологии
Операторов 5G переведут на российские серверы
Согласно «дорожной карте» (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердили два игрока рынка, принимавших участие в разработке документа), в 2021 году сети 5G должны развернуть минимум в пяти городах-миллионниках, а в 2024 году — в десяти.
РБК 00:00
Политика
Новак заявил о заокеанской «газовой дубинке» на европейском рынке
Россия обладает конкурентными преимуществами и уверена в своей позиции на европейском рынке, если не будет протекционизма и «газовой дубинки» из-за океана, заявил на Российской энергетической неделе министр энергетики России Александр Новак.
RT на русском 03:38
Шоу-бизнес
Мария Миронова стала мамой в 46 лет
Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb 30 сентября в 20:01