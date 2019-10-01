Политика

Газета.RuГазета.RuУ офиса Зеленского собрались сотни протестующих

Около 700 человек собрались у офиса президента Украины Владимира Зеленского, выступая против подписания "формулы Штайнмайера". Об этом сообщают "Украинские новости". Отмечается, что протестующие считают согласование документа изменой и "путем капитуляции".
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Никакого мира — продолжайте убивать! На Украине прошли массовые акции протеста против мира на Донбассе

Новостной фронт04:46

В Киеве проходит стихийный митинг против подписания «формулы Штайнмайера»

Эхо Москвывчера в 17:00

В Киеве «буря»: у офиса Зеленского горят файеры - радикалы категорически против «формулы Штайнмайера»

Российский Диалогвчера в 15:29

Около 700 человек протестуют у Офиса президента Украины

РЕН ТВвчера в 16:43

СМИ: сотни противников «формулы Штайнмайера» собрались у офиса президента Украины

ТАССвчера в 16:28

У офиса Зеленского собрались сотни протестующих

Газета.Ruвчера в 16:47

В Киеве митингуют нацисты, недовольные подписанием «формулы Штайнмайера»

REGNUMвчера в 14:11
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Политика

Зеленский начал совещание по «формуле Штайнмайера» в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский начал совещание в Верховной раде с депутатами фракции партии "Слуга народа" по "формуле Штайнмайера", в связи чем приостановлена работа в парламенте.
Газета.Ru 04:34
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В Туве пропал подросток, ушедший в тайгу за шишками

РИА Новости вчера в 23:18
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Заподозренный в мошенничестве подполковник МЧС покончил с собой

Lenta.ru 04:15
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Опровергнута связь рака с мясом

Согласно заключению панели экспертов WCRF/AICR, регулярное употребление переработанного мяса и красного мяса в больших количествах повышает риск колоректального рака.
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Пушков: Россия и Донбасс не признают новый закон об особом статусе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что Россия и народные республики Донбасса ни за что не признают новый закон об особом статусе региона, если поправки не будут согласованы должным образом.
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Политика

Критиковавший коллег из-за задержаний бурятский росгвардеец уволился

В Бурятии уволился сотрудник Росгвардии Виктор Хоржиров, который призвал коллег "не выполнять заведомо преступных приказов" и не задерживать участников акций протеста, передает "Дождь".
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Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 30 сентября в 11:28
Происшествия

В Ленинградской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом

Пять человек попали в больницы после столкновения рейсового автобуса с легковой машиной на Волхонском шоссе в Ленинградской области, сообщили в ГИБДД РФ.
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«Газпром» закончил строительство «Северного потока-2» на 83%

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Российские пограничники открыли огонь по шхуне браконьеров из КНДР

Российские пограничники открыли огонь в ходе задержания браконьеров из КНДР в Японском море, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:23
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
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МегаФон стал партнером Blizzard Entertainment

Компания МегаФон объявила о партнерстве со студией Blizzard Entertainment.
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Корабли оказались источником пластиковых отходов

Ранее предполагалось, что большие мусорные пятна, состоящие преимущественно из пластика, — дело рук людей, которые сбрасывают отходы с суши в водоемы.
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Заворотнюк после лечения появится на ТВ

Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
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Минздрав осудил действия врачей онкоцентра имени Блохина

Группа врачей НИИ детской онкологии и гематологии (НИИ ДОиГ) от лица 26 сотрудников записала видеообращение, в котором обвинила новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовала его смены и прозрачного начисления зарплат.
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В Сирии испытали российскую С-500

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Умер композитор «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели

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Согласно «дорожной карте» (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердили два игрока рынка, принимавших участие в разработке документа), в 2021 году сети 5G должны развернуть минимум в пяти городах-миллионниках, а в 2024 году — в десяти.
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Россия обладает конкурентными преимуществами и уверена в своей позиции на европейском рынке, если не будет протекционизма и «газовой дубинки» из-за океана, заявил на Российской энергетической неделе министр энергетики России Александр Новак.
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Франк-Вальтер Штайнмайер
Немецкий политик
Немецкий государственный деятель, политик, действующий Федеральный президент ФРГ с 19 марта 2017 года. В прошлом - министр иностранных дел Германии, вице-канцлер Германии, член Социал-демократической партии Германии с 1975 года.
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