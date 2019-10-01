Политика
Газета.RuУ офиса Зеленского собрались сотни протестующих
Около 700 человек собрались у офиса президента Украины Владимира Зеленского, выступая против подписания "формулы Штайнмайера". Об этом сообщают "Украинские новости". Отмечается, что протестующие считают согласование документа изменой и "путем капитуляции".
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Украина на пороге нового «майдана»: Зеленский мобилизирует подразделения СБУ и госслужбы охраны
Новостной фронтвчера в 16:52
Нацисты вышли к офису Зеленского и зовут всех на Майдан против «формулы Штайнмайера»
Rusvesna.suвчера в 14:34
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Мэр Краснодара прокомментировал ситуацию вокруг «Сафари-парка»
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Происшествия
Во Владивостоке арматурой насмерть забили кондуктора трамвая
Смерть женщины, работавшей кондуктором в трамвае, наступила в результате побоев, нанесённых ей металлическим прутом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 23:04
Экономика
Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян
Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru вчера в 05:49
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Газопровод «Северный поток — 2» построили на 83%
РИА Новости вчера в 11:13
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
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Премьер Украины заявил, что железные дороги страны почти уничтожены
Вечерняя Москва вчера в 11:41
Культура
В Москве прошло прощание с Марком Захаровым
В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.
RT на русском вчера в 02:51
Политика
Аксенов потерял должность премьер-министра Крыма
В Крыму были впервые разделены должности главы и премьер-министра республики — ранее эти посты совмещал Сергей Аксенов.
Украина.ру вчера в 06:00
Финансы
Рынок акций РФ растет на поддержке нефти и на корпоративных новостях
Российский рынок акций растет по основным индексам на поддержке нефти и на корпоративных новостях, следует из динамики торгов Московской биржи.
ПРАЙМ вчера в 08:40
Здоровье
Названы способы, как без лекарств справиться с повышенным давлением
Повышенное давление может увеличить риск развития сердечного приступа, тромбоза и инсульта.
Волгоградская правда вчера в 23:19
Шоу-бизнес
СМИ назвали биологическую мать детей Сергея Лазарева
Возлюбленной российского певца Сергея Лазарева, который на днях сообщил, что у него год назад появилась на свет дочь, может оказаться некая Анна Белодедова, пишет «СтарХит».
Московский Комсомолец вчера в 03:59
Общество
В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам
МИР 24 30 сентября в 06:50
Происшествия
В Туве более 50 человек ищут потерявшегося в тайге подростка
ТАСС вчера в 23:29
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 30 сентября в 11:28
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану
Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану после того, как он разместил пост в инстаграме, в котором в очередной раз просил прощения у зрителей Самары за скандальный концерт.
РИА Новости вчера в 11:08
Политика
Украина подписала «формулу Штайнмайера»
1. С украинской стороны документ подписал Леонид Кучма Участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера».
Lenta.ru вчера в 13:44
Политика
Индия прокомментировала ситуацию с закупкой у России С-400
Глава МИД высказался насчет заключенного контракта. В МИД Индии прокомментировали покупку С-400 у России.
Piter.tv вчера в 03:40
Гаджеты
Приложение WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
Приложение для общения в Сети WhatsApp вскоре перестанет работать на старых версиях ОС различных смартфонов.
7 новостей 30 сентября в 09:58
Происшествия
Появилось видео с обрушением моста на Тайване
Опубликовано видео обрушения арочного моста в тайваньском уезде Илань. Кадрами поделился сингапурский телеканал Channel NewsAsia.
iReactor вчера в 19:31
Культура
Малахов заговорил на киргизском
Телеведущий Андрей Малахов попросил прощения перед киргизами. Об этом он заявил в эфире своей передачи «Прямой эфир» на телеканале «Россия».
Lenta.ru вчера в 20:11
Политика
Британские читатели оценили испытания спецназа ФСИН на краповый берет
Читатели британского таблоида The Daily Mail восхитились прохождением испытания на право носить краповый берет спецназом Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.
ФАН вчера в 00:43
Гаджеты
В Samsung придумали голографическую док-станцию для смартфона
Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO), как сообщает ресурс LetsGoDigital, обнародовало патентную документацию Samsung на весьма любопытную разработку — голографическую док-станцию для смартфона.
3DNews вчера в 02:03
Экономика
Почти 5 млрд рублей потратят на сокращение чиновников в России
Около 4,8 млрд рублей будет потрачено на увольнение федеральных чиновников в ближайшие три года, пишет газета «Известия» со ссылкой на Минфин.
Мой Брянск 30 сентября в 23:55
Общество
В Нью-Йорке запретили термин «нелегальный мигрант»
За нарушение нового регламента предусмотрены штрафы до 250-ти тысяч долларов.
Эхо Москвы вчера в 14:30
Общество
Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости вчера в 05:30
Здоровье
ВОЗ: россияне стали меньше пить и дольше жить
По данным Всемирной организации здравоохранения, в России существенно снизилось употребление алкогольной продукции – на 43 процента.
Вести.Ru вчера в 19:27
Армия и оружие
Запущенная КНДР ракета достигла экономической зоны Японии
В среду утром Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря.
Российская газета вчера в 19:26
Экономика
Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России
Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России.
РБК вчера в 14:47
Политика
Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
Известия вчера в 16:56