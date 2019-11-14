Начальник областного управления Росгвардии Юрий Шишленин сообщил, что охранник, работающий в колледже Благовещенска, где студент открыл стрельбу по сокурсникам, не имел разрешения на работу.

У охранника благовещенского колледжа не было разрешения на работу

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