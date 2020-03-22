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У оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус
StarHit.ru
  • Телеканал 360°0:20
  • Комсомольская правда2:59
  • Piter.tv0:46
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У испанского оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус.В источнике
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Пласидо Доминго заразился коронавирусом

RT на русском 12:17
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Оперный певец Пласидо Доминго сообщил о заражении коронавирусом

РБК 13:03
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Пласидо Доминго заразился коронавирусом

РИА Новости 12:36
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