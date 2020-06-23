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У Майкла Калви нашли онкологическое заболевание

У основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, который находится под домашним арестом с февраля 2019 года, обнаружили онкологическое заболевание, заявил его адвокат Тимофей Гриднев. Об этом сообщают «Интерфакс» и РБК.В источнике
С чего всё началось

У Майкла Калви обнаружили онкологическое заболевание

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви страдает онкологическим заболеванием. Защита попросила учесть этот факт Первый апелляционный суд, где во вторник, 23 июня, рассматривается апелляция на его содержание под домашним арестом.
РБК06:14
Подробнее о событии

Адвокат сообщил об онкологическом заболевании у Майкла Калви

RT на русском07:18

У Майкла Калви обнаружили онкологическое заболевание

Ведомости06:40

У Майкла Калви нашли онкологическое заболевание

Коммерсантъ06:53

Майкл Калви рассказал, что у него злокачественная опухоль бедра

РИА Новости07:56

Адвокат сообщил, что у Майкла Калви обнаружили онкологию

Интерфакс06:39

Хитрый план Калви? Защита основателя Baring Vostok заявила об онкологии

Царьград06:31

У Майкла Калви обнаружили онкологическое заболевание

РБК06:14
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Взгляд.ру06:51
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Mercedes-AMG GLA появился в России

«Гражданские» версии нового кроссовера Mercedes-Benz GLA еще не добрались до дилеров нашей страны, однако прием заказов был открыт еще весной, зато в прайс-листе уже есть «заряженные» AMG-версии.
32CARS.ruвчера в 14:49
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Омичам пообещали подарки за голосование по поправкам в Конституцию

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Новые автомобили23:39
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В Ленобласти арестовали экс-депутата, стрелявшего по людям в лодке

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Стерлинг отреагировал на баннер «Жизнь белых имеет значение»

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг отреагировал на пролёт над стадионом самолёта с баннером «Жизнь белых имеет значение» во время домашнего матча 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Бёрнли».
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По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известиявчера в 06:36
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В МИД РФ развенчали слухи о «российском присутствии» в Ливии

Источником слухов о якобы присутствии "российских наемников" на ливийской территории являются недостоверные данные, считает директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.
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