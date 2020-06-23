У Майкла Калви нашли онкологическое заболевание

У основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, который находится под домашним арестом с февраля 2019 года, обнаружили онкологическое заболевание, заявил его адвокат Тимофей Гриднев. Об этом сообщают «Интерфакс» и РБК.