У Майкла Калви нашли онкологическое заболевание
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У основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, который находится под домашним арестом с февраля 2019 года, обнаружили онкологическое заболевание, заявил его адвокат Тимофей Гриднев. Об этом сообщают «Интерфакс» и РБК.В источнике
С чего всё началось
У Майкла Калви обнаружили онкологическое заболевание
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви страдает онкологическим заболеванием. Защита попросила учесть этот факт Первый апелляционный суд, где во вторник, 23 июня, рассматривается апелляция на его содержание под домашним арестом.
РБК06:14
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