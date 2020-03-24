Коронавирус
РамблерУ пациента в Исландии нашли сразу два штамма коронавируса
Один из пациентов исландской больницы оказался заражен сразу двумя штаммами COVID-19. Об этом пишет журнал Reykjavík Grapevine, ссылаясь на руководителя биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.
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Общество
Пензенцам начнут выплачивать пособия на детей от 3 до 7 лет
Владимир Путин подписал Указ о выплатах пособий на детей от 3 до 7 лет.
Кино
Вышел тизер сериала «Великая» о Екатерине II
Стриминговый сервис Hulu опубликовал тизер-трейлер сериала «Великая», рассказывающего о Екатерине II и её муже, императоре Петре III.
Культура
Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН
Политика
Лидер оппозиции Абхазии победил на президентских выборах
Лидер оппозиции Аслан Бжания на президентских выборах в Абхазии набрал 56,5% по итогам подсчета 100% голосов, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Центризбиркома.
Здоровье
В Петербурге запретили плановые госпитализацию и прием в поликлиниках
Под запрет попали плановая госпитализация в стационар и плановые визиты к врачу в поликлинику.
Общество
ВОЗ сообщила о почти 40 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки
За последние сутки в мире было выявлено почти 40 тыс. случаев заражения коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Общество
В Госдуме хотят ужесточить наказание за нарушение карантина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на заседании во вторник, 24 марта, предложили ужесточить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм на фоне мировой пандемии коронавируса COVID-19.
Космос
Астрономы рассказали, как зародились сверхмассивные черные дыры
По итогам дальнейших расчетов, при процессе динамической миграции и слияния звездных черных дыр, сверхмассивный объект в миллионы раз превысит размеры Солнца в среднем за 75 миллионов лет.
Авто
Volkswagen приостановил сборку машин в России
"В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на две недели, с 30 марта по 10 апреля 2020 года", — уточнил собеседник агентства.
Экономика
Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей
"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
Общество
Мэр Кунгура подал в отставку из-за отпуска в ОАЭ во время пандемии
В соцсетях ранее появилась информация, что поездка Гордеева вызвала недовольство главы Пермского края Дмитрия Махонина.
Игры
Sony по ошибке «слила» в Сеть игры из апрельской подборки PS Plus
Пользователи Сети обратили внимание на видео, опубликованное на YouTube-канале PlayStation Access и посвященное играм, которые в апреле текущего года будут бесплатными по подписке PlayStation Plus.
Общество
Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет
Сергей Собянин сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет из-за низкого объема тестирования.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская призналась в наркозависимости
Знаменитая российская певица Лолита Милявская, у которой до некоторого времени наблюдалось множество проблем, связанных с разводом с ее последним мужем, после которого она чувствует себя, в общем-то, довольно неплохо, решила откровенно рассказать о том, насколько была зависима от наркотиков в былые времена.
Происшествия
Неизвестные «заминировали» четыре рейса из Москвы и в Москву
Неизвестные сообщили о "минировании" по меньшей мере четырех рейсов, которые должны следовать из Москвы и в Москву.
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Экономика
Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса
Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Общество
В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Экономика
Владельцы АЗС предупредили о росте цен на бензин
Независимый топливный союз, который объединяет владельцев ряда независимых сетей АЗС и оптовых продавцов топлива, сообщил российскому премьеру Михаилу Мишустину о росте возможном росте цен на бензин, пишет «Коммерсант».
Технологии
«Яндекс.Такси» добавил в приложение возможность заказа еды
"Яндекс.Такси" тестирует новую версию приложения, в котором на главном экране появилась возможность заказать продукты питания и другие товары первой необходимости, сообщили РИА Новости в компании.
Общество
ФСБ рассекретила данные о преступлениях фашистов в Ростовской области
Управление ФСБ России по Ростовской области рассекретило архивный документ о преступлениях фашистов на территории региона во время оккупации, сообщила журналистам глава отделения Российского исторического общества в Ростове-на-Дону Мария Пономарева.
Здоровье
В Приморье подтверждены первые случаи заражения коронавирусом
В регионе подтверждены первые два случая заражения.
Технологии
Ford, 3M, GE и UAW будут выпускать медицинские принадлежности для борьбы с коронавирусной инфекцией
Автомобильная компания Ford Motor сообщила о своих планах по производству медицинских принадлежностей и оборудования для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 и поддержки больных.
Экономика
Фондовые рынки США открылись ростом котировок
Американские фондовые биржи открылись уверенным ростом после снижения накануне.
Происшествия
СК начал проверку из-за видео с «шуткой» о коронавирусе в Уссурийске
Следователи начали проверку из-за видео с лживой информацией о распространении коронавируса в Уссурийске, которое опубликовал в интернете местный мужчина, сообщается на сайте краевого следственного управления СК.
Общество
В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса
В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.