Коронавирус

РамблерРамблерУ пациента в Исландии нашли сразу два штамма коронавируса

Один из пациентов исландской больницы оказался заражен сразу двумя штаммами COVID-19. Об этом пишет журнал Reykjavík Grapevine, ссылаясь на руководителя биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.
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Пациент в Исландии заразился двумя штаммами коронавируса COVID-19, сообщает
 журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.
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