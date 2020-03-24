Коронавирус
РамблерУ пациента в Исландии нашли сразу два штамма коронавируса
Один из пациентов исландской больницы оказался заражен сразу двумя штаммами COVID-19. Об этом пишет журнал Reykjavík Grapevine, ссылаясь на руководителя биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.
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с чего всё началось
Пациент в Исландии заразился двумя штаммами коронавируса COVID-19, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.РБКвчера в 15:48
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