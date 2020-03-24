Коронавирус

РамблерРамблерУ пациента в Исландии нашли сразу два штамма коронавируса

Один из пациентов исландской больницы оказался заражен сразу двумя штаммами COVID-19. Об этом пишет журнал Reykjavík Grapevine, ссылаясь на руководителя биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.
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Пациент в Исландии заразился двумя штаммами коронавируса COVID-19, сообщает
 журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.
РБКвчера в 15:48

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В Исландии пациент заразился двумя штаммами коронавируса

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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Общество

Названа еще одна причина высокой смертности в Италии от коронавируса

Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 23 марта в 12:54
Происшествия

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Тревога цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
РИА Новости вчера в 23:38
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В России может подорожать импортный алкоголь

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Коммерсантъ вчера в 18:25
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Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Известия вчера в 18:21
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 23 марта в 06:17
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В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 23 марта в 18:27
Политика

Пациент больницы в Коммунарке рассказал о визите Путина

Один из пациентов больницы в Коммунарке, которую накануне посетил президент России Владимир Путин, рассказал о визите главы государства в его палату.
ФАН вчера в 20:12
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru вчера в 05:16
Общество

В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы

Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Известия вчера в 11:32
Общество

ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 03:54
Энергетика

Нефть марки Brent подорожала более чем на 5%

Стоимость нефти Brent составляет 28,5 доллара за баррель (12:27 мск). Ранее в ходе торгов цена на нефть была ниже 25 долларов за баррель.
Дождь вчера в 16:39
Общество

В Госдуме хотят ужесточить наказание за нарушение карантина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на заседании во вторник, 24 марта, предложили ужесточить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм на фоне мировой пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:55
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Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им

Роспотребнадзор сообщил СМИ об иммунитете к коронавирусу у переболевших им. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:17
Космос

Венесуэла может потерять свой единственный спутник связи

Венесуэла может потерять свой единственный спутник связи VeneSat-1, передает Газета.ru.
Аргументы и Факты вчера в 10:15
Происшествия

Двое сотрудников приморского авиазавода заразились коронавирусом

Двое сотрудников авиационного завода «Прогресс» в Приморском крае заразились коронавирусом.
РБК вчера в 23:30
Шоу-бизнес

Ольга Бузова и Елена Степаненко станут соведущими

В описании снимка Бузова похвастала, что станет вести программу на одном из телеканалов с "легендой отечественного юмора".
Дни24 вчера в 03:54
Игры

Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx

Сегодня, 23 марта состоялся релиз игры Half-Life: Alyx, в основу которой легла технология виртуальной реальности.
Live24 23 марта в 16:10
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В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Lenta.ru вчера в 19:48
Общество

Пособия на детей от трёх лет получит 21 тысяча ярославцев

Ярославль, 23 марта 2020, 11:43 — REGNUM В Ярославской области пособия на детей от 3 до 7 лет могут получить 21 тысяча человек.
REGNUM 23 марта в 04:43
Политика

Жириновский объяснил успехи России в сдерживании коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в интервью "Вечерней Москве", что успехи России в вопросе сдерживания коронавируса объясняются введением жестких ограничительных мер.
РИА Новости вчера в 23:03
Музыка

«Евровидение-2020» могут провести онлайн

Телеканал Санкт-Петербург 23 марта в 10:34
Религия

РПЦ может ограничить доступ в храмы

РПЦ может ограничить доступ в храмы. В Русской православной церкви назвали условие для закрытия церквей из-за пандемии коронавируса.
Piter.tv вчера в 13:21
Здоровье

Коронавирус: последние новости 24 марта о пандемии. В России закроют ночные клубы, Олимпиаду отменили, за нарушение карантина будут сажать

Ситуация в России Правительство РФ поручило регионам закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры из-за коронавируса.
URA.Ru вчера в 12:57
Единоборства

Бой Хабиба и Фергюсона может пройти во Флориде

Титульный бой Абсолютного бойцовского турнира (UFC) между дагестанским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым и американским бойцом смешанных единоборств (ММА) Тони Фергюсоном может пройти во Флориде.
Газета.Ru вчера в 23:39
Армия и оружие

Россия ускорит испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Россия намерена нарастить темпы проведения испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морских носителей, сообщает ТАСС со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru вчера в 20:14
Театры

Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького

Neva.Today вчера в 22:59
Технологии

Microsoft нашла уязвимость во всех Windows

Уязвимость была обнаружена компанией в системе обработки и отображения шрифтов в Windows.
The GEEK вчера в 02:19
Экономика

Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года

Глава Минтруда Антон Котяков подписал приказ, согласно которому величина прожиточного минимума в России за IV квартал 2019 года составляет 10 тысяч 609 рублей, документ размещен на официальном портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 05:23
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 23 марта в 08:26
Шоу-бизнес

Галкин высмеял диалог Ивлеевой с Джаредом Лето на английском языке

РИА Новости вчера в 20:41
Как работают Яндекс.Новости?
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