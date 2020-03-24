с чего всё началось

Один из пациентов исландской больницы оказался заражен сразу двумя штаммами COVID-19. Об этом пишет журнал Reykjavík Grapevine, ссылаясь на руководителя биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.

У пациента в Исландии нашли сразу два штамма коронавируса

Экономика В России может подорожать импортный алкоголь В России может подорожать импортный алкоголь Падение рубля вынуждает российских импортеров алкоголя поднимать цены для своих контрагентов.

Энергетика Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде летом Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Армия и оружие В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".

Политика Пациент больницы в Коммунарке рассказал о визите Путина Один из пациентов больницы в Коммунарке, которую накануне посетил президент России Владимир Путин, рассказал о визите главы государства в его палату.

Общество В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».

Энергетика Нефть марки Brent подорожала более чем на 5% Стоимость нефти Brent составляет 28,5 доллара за баррель (12:27 мск). Ранее в ходе торгов цена на нефть была ниже 25 долларов за баррель.

Общество В Госдуме хотят ужесточить наказание за нарушение карантина Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на заседании во вторник, 24 марта, предложили ужесточить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм на фоне мировой пандемии коронавируса COVID-19.

Игры Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx Сегодня, 23 марта состоялся релиз игры Half-Life: Alyx, в основу которой легла технология виртуальной реальности.

Политика Жириновский объяснил успехи России в сдерживании коронавируса Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в интервью "Вечерней Москве", что успехи России в вопросе сдерживания коронавируса объясняются введением жестких ограничительных мер.

Религия РПЦ может ограничить доступ в храмы РПЦ может ограничить доступ в храмы. В Русской православной церкви назвали условие для закрытия церквей из-за пандемии коронавируса.

Единоборства Бой Хабиба и Фергюсона может пройти во Флориде Титульный бой Абсолютного бойцовского турнира (UFC) между дагестанским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым и американским бойцом смешанных единоборств (ММА) Тони Фергюсоном может пройти во Флориде.