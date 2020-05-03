Коронавирус
RT на русскомУ пациентов и работников психбольницы в Петербурге выявили коронавирус
В Санкт-Петербурге коронавирус выявили у 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы имени Кащенко. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
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К сожалению, коронавирус продолжает атаковать. В том числе самых уязвимых. COVID-19 подтвержден у 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы имени Кащенко. Больница городская, но расположена в поселке Никольское Гатчинского района Ленинградской области.
— Александр Беглов, российский политикРИА Новости 08:27
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У 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы им. Кащенко подтвержден COVID-19
Телеканал Санкт-Петербург08:27
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:21, Ашберн
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