В Санкт-Петербурге коронавирус выявили у 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы имени Кащенко. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

У пациентов и работников психбольницы в Петербурге выявили коронавирус

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