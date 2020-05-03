Коронавирус

RT на русскомRT на русскомУ пациентов и работников психбольницы в Петербурге выявили коронавирус

В Санкт-Петербурге коронавирус выявили у 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы имени Кащенко. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
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Массовое заражение коронавирусом выявили в психиатрической больнице в Петербурге

КП - Санкт-Петербург14:22

«Коронавирус продолжает атаковать». В психиатрической больнице им. Кащенко COVID-19 выявили у 44 человек

Фонтанка.Ру08:17

В психиатрической больнице имени Кащенко заразились коронавирусом 44 человека

ТАСС08:49

У 44 пациентов и сотрудников психиатрической больницы им. Кащенко подтверждён COVID-19

78.ru08:28

У 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы им. Кащенко подтвержден COVID-19

Телеканал Санкт-Петербург08:27

Сумасшедшее обострение в Кащенко. Беглов уже посетил Скворцова-Степанова

47 новостей13:15

В психиатрической больнице Кащенко зафиксировали вспышку коронавируса

Город+08:01
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 14:59, Ашберн
Авто

Некоторые автобренды отказались поднимать цены в России

Что касается отечественной марки Lada, то после 1% роста цен в апреле, дальнейшего пересмотра расценок пока не планируется.
Автоновости дня 13:49
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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
3,6K
Общество

Главный эпидемиолог Минздрава оценил ситуацию в стране

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России постепенно стабилизируется, заявил главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико.
Вести.Ru 09:07
713
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
2,7K
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина опубликовала видео впервые после выписки из больницы

Народная артистка России Надежда Бабкина опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 01 мая в 15:50
305
Общество

Вирусолог назвал причину роста числа заражений коронавирусом в России

Как сообщил «Интерфаксу» директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, соотечественники не должны бояться заметного увеличения числа подтвержденных эпизодов заражения коронавирусом.
Live24 07:16
327
Общество

Часть ограничений по коронавирусу сохранят до появления вакцины

Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
1,3K
Здоровье

Врач рассказал о ранних симптомах коронавируса

Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев назвал ранние симптомы заражения новой коронавирусной инфекцией.
Известия 13:17
193
Религия

Патриарх Кирилл наказал священника за нарушение указа по коронавирусу

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил протоиерея Владимира Чувикина от управления Патриаршим подворьем Николо-Перервинского монастыря Москвы за нарушение порядка богослужений в Страстную седмицу и Пасху.
РИА Новости 10:59
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Армия и оружие

Немецкий депутат призвал вывести ядерное оружие США из Германии

Ядерное оружие США, расположенное в Германии, является для ФРГ угрозой безопасности, заявил лидер фракции немецких социал-демократов в бундестаге Рольф Мютцених в интервью немецкому изданию Tagesspiegel, сообщает издание 2 мая.
ИА Красная Весна вчера в 17:00
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Шоу-бизнес

Мария Ивакова не смогла выступить в шоу «Танцы со звездами» из-за подозрения на коронавирус

Почитатели пары надеются, что у Иваковой и Папунаишвили еще будет возможность отыграться за пропущенный номер уже в следующем эфире шоу.
StarHit.ru 12:30
Автоспорт

Гонщик Red Bull Алекс Албон выиграл виртуальное Гран-при «Формулы-1»

Гонщик Aston Martin Red Bull Racing Алекс Албон стал победителем виртуального Гран-при Бразилии по F1 2019.
CyberSport.ru 14:40
Общество

Над Латвией летает потерявший управление беспилотник

Беспилотный летательный аппарат потерял управление и произвольно летает в воздушном пространстве Латвии.
RT на русском 05:38
255
Общество

Тренер «Ахмата» обратился к «ноющим» о деньгах россиянам

Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов опубликовал в инстаграме видео, в котором высказался о людях, требующих от государства денег в период режима самоизоляции.
РИА Новости 14:47
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Политика

Путин обратится к россиянам 9 мая у Вечного огня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что 9 мая планируется очередное обращение Владимира Путина к россиянам.
Газета.Ru вчера в 13:04
4,4K
Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера

Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru 03:37
1,7K
Наука

Биосовместимую пленку преобразовали в семейство электронных приборов

Evo-rus.com вчера в 04:02
8
Общество

Минобороны России рассказало о ситуации с коронавирусом среди военных

«В ходе сплошного тестирования в Вооружённых силах России в период с марта по 3 мая установлено 1254 военнослужащих с положительными результатами», —цитирует документ ведомства РИА Новости.
RT на русском 13:59
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Шоу-бизнес

Ведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая»

В одном из последних постов продюсер написал, что однажды на гастролях группы они вызвали в гостиницу девушек с пониженной социальной ответственностью, среди которых была Кудрявцева.
Neva.Today 01 мая в 05:54
36
Общество

Уткин жестко высказался о Волгограде

Газета.Ru 12:29
16
Общество

80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Ростовской области

Оперштаб сообщил в субботу, 2 мая о 80 подтвержденных за сутки случаях заражения новой коронавирусной инфекцией на территории Ростовской области.
Kursk.com вчера в 06:29
395
Политика

Трамп анонсировал показ фильма об украинском Майдане

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter анонсировал повторный показ 50-минутного фильма экс-советника американского лидера и политического эксперта Майкла Капуто "Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства".
Газета.Ru 11:31
37
Общество

Вирусолог усомнился в правильности отказа Швеции от карантина

Выбранная шведскими властями стратегия отказа от жестких ограничений в период пандемии коронавируса может быть неверна, заявил главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Экономика сегодня 06:21
13
Общество

Попова оценила возможность снятия ограничений после 12 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что в столице после майских праздников некоторые ограничения могут снять, однако это произойдет только при условии позитивной динамики по заболеваемости коронавирусом.
РБК 08:07
285
Политика

Посольство России прокомментировало заявление Киева по Одессе

«Разумеется, делается это голословно и на основе не имеющих ничего общего с реальностью предположений», — рассказали в ведомстве ТАСС, комментируя заявление МИД Украины о ситуации с расследованием гибели 48 человек в Одессе.
RT на русском 12:52
7
Шоу-бизнес

Андрей Макаревич женился в четвертый раз

BFM.ru вчера в 06:12
92
Общество

В Свердловской области за сутки выявили 232 новых случая коронавируса

С 1 мая в Свердловской области начнут действовать пропускные и масочные режимы.
РБК Екатеринбург 01 мая в 03:43
139
Здоровье

Главный кардиолог Минздрава РФ призвал ужесточить карантин в стране

Ужесточить ограничительные меры, принятые властями РФ из-за пандемии коронавируса, призвал главный кардиолог Министерства здравоохранения, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов.
Газета.Ru 08:58
3,1K
Политика

Помпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом

У США есть достаточно доказательств того, что Коммунистическая партия Китая «делала всё, чтобы скрыть ситуацию с распространением коронавируса».
RT на русском 10:45
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Космос

NASA готовится к запуску солнечного парусника

Ридус 30 апреля в 10:52
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Александр Дмитриевич Беглов
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга c 18 сентября 2019. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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