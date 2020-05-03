В Санкт-Петербурге коронавирус выявили у 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы имени Кащенко. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

У пациентов и работников психбольницы в Петербурге выявили коронавирус

Здоровье В Минздраве оценили сроки спада эпидемии коронавируса Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с "Парламентской газетой" назвал условия, при которых эпидемию коронавируса можно будет считать остановленной. 356

Общество Над Латвией летает потерявший управление беспилотник Беспилотный летательный аппарат потерял управление и произвольно летает в воздушном пространстве Латвии. 167

Происшествия В Петербурге пьяный мужчина напал на приехавших к его матери медиков В Санкт-Петербурге пьяный мужчина напал на медицинских работников, которые оказывали помощь его матери, сообщили РБК в пресс-службе регионального ГУ МВД России По данным ведомства, инцидент произошел в доме 26 по улице Шпалерной. 60

Футбол Хахлев извинился перед украинцами за фотографию с изображением Ленина Хавбек «Карпат» Алексей Хахлев принес украинцам извинения за опубликованный в Instagram снимок с красным флагом и изображением Владимира Ленина.

Общество Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников. 1,6K

Общество Стало известно о способности коронавируса поражать любые органы Ранее Брико заявил, что развитие эпидемии коронавируса в России в последнее время замедлилось, и, вероятно, в течение месяца стоит ждать перехода к новой стадии. 88

Происшествия Землетрясение магнитудой 6,0 случилось у берегов Японии К западу от японского острова Кюсю было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0, передает РИА "Новости" со ссылкой на Главное метеорологическое агентство Японии.

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 2,6K

Шоу-бизнес Анастасия Костенко призналась, что Дмитрий Тарасов называет младшую дочь Еву Настей Сегодня в своем микроблоге Анастасия Костенко сообщила, что через пару дней младшей дочери исполнится 3 месяца, и еще раз напомнила, что наследницу зовут Ева.

Общество Замглавы оперштаба Якутии удалила пост о трети заразившихся на Чаянде Замглавы оперативного штаба Якутии по борьбе с распространением коронавируса Ольга Балабкина удалила из своего канала в Telegram пост о том, что COVID-19 обнаружили у трети работников Чаяндинского месторождения. 78

Общество Онищенко рассказал о пределах возможностей медицинских масок Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко напомнил о правилах ношения медицинских масок. 35

Политика Премьер Мишустин заразился коронавирусом Кабинет министров будет работать в штатном режиме, премьер продолжит связываться с членами правительства и Путиным по телефонной и видеосвязи. 6,2K

Общество Правительство изменило временные правила регистрации безработных Центры занятости населения с 1 июня начнут запрашивать данные у Министерства внутренних дел России при постановке на учет граждан в качестве безработных, соответствующее постановление о внесении изменений во временные правила регистрации безработных опубликовано на сайте кабмина. 3

Кино Вышел тизер нового хоррор-сериала «Страна Лавкрафта» Телеканал HBO выпустил официальный тизер сериала по одноименному фантастическому роману Мэтта Раффа.

Гаджеты Xiaomi представит новый смартфон с «удивительным» интерфейсом Инсайдеры опубликовали информацию о том, что компания Xiaomi готовится представить совершенно новую флагманскую линейку смартфонов Otix.

Космос Ученые подсчитали, сколько в год метеоритов падает на Землю Какое количество метеоритов ежегодно падает на Землю в виде крупных камней, попытались выяснить британские ученые на основе исследований, проведенных во льдах Антарктиды. 1