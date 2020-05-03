Коронавирус
RT на русскомУ пациентов и работников психбольницы в Петербурге выявили коронавирус
В Санкт-Петербурге коронавирус выявили у 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы имени Кащенко. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
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У 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы им. Кащенко подтвержден COVID-19
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