Коронавирус
RT на русскомУ пациентов и работников психбольницы в Петербурге выявили коронавирус
В Санкт-Петербурге коронавирус выявили у 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы имени Кащенко. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
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Массовое заражение коронавирусом выявили в психиатрической больнице в Петербурге
КП - Санкт-Петербург14:22
У 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы им. Кащенко подтвержден COVID-19
Телеканал Санкт-Петербург08:27
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 18:00, Ашберн
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Вести.Ru вчера в 04:54
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Biznes Alert: Если даже приближенное к российскому руководству информационное агентство REGNUM пишет об угольном кризисе, значит, все и правда плохо.
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RT на русском 17:25
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"В Москве скончались 35 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
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Режим самоизоляции в России, введенный для профилактики распространения коронавируса, может быть продлен до июня, если граждане будут нарушать его во время майских праздников, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Daily Storm 07:55
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В российском МИД неоднократно заявляли, что Киев упорно тормозит расследование событий 2 мая 2014 года в Одессе, и призывали международные организации добиться от украинских властей выяснения обстоятельств трагедии.
РИА Новости 16:58
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
ТАСС вчера в 13:15
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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил риск развития в России итальянского сценария развития коронавируса.
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Эксперт Минздрава спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
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RT на русском 17:10
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Надежда Бабкина выписалась из больницы
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В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина
В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина Андрей отметил день рождения в кругу друзей.
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РИА Новости 09:10
Технологии
NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы
NASA выпустило видео, где продемонстрировало масштабы климатической катастрофы.
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