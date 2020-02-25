Происшествия
РИА НовостиУ пассажира экстренно севшего в Анкаре рейса заподозрили коронавирус
Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, совершил экстренную посадку в Анкаре в связи с подозрением на коронавирус у одного из пассажиров, передает телеканал NTV.
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Самолет Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, экстренно сел в аэропорте Анкары в связи с подозрением на коронавирус у пассажира, передает Habertürk.Газета.Ru06:12
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