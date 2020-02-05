В Японии коронавирус 2019-nCoV обнаружен сразу у десяти человек с круизного лайнера Diamond Princess, который находится рядом с портовым городом Йокогама без разрешения пришвартоваться, передает телерадиокомпания NHK.

В Японии у десяти человек с круизного лайнера обнаружен коронавирус

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