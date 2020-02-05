Происшествия
Российская газетаВ Японии у десяти человек с круизного лайнера обнаружен коронавирус
В Японии коронавирус 2019-nCoV обнаружен сразу у десяти человек с круизного лайнера Diamond Princess, который находится рядом с портовым городом Йокогама без разрешения пришвартоваться, передает телерадиокомпания NHK.
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Футбол
В ФИФА не подтвердили информацию о недопуске сборной России к ЧМ-2022
В Международной федерации футбола (ФИФА) не дали подтверждения информации о недопуске сборной России к участию в чемпионате мира (ЧМ) по данному виду спорта в 2022 году в Катаре.
Экономика
Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных
В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
Общество
Суд отказал в медэкспертизе девочке, которую не забирают из клиники
Суд в Москве отказался назначать комплексную судебно-медицинскую экспертизу девочке, которую родители в течение пяти лет после её рождения не забирают из клиники.
Общество
Рассчитывал на амнистию, а получил срок. Миллиардер пожаловался на ФСБ
Пономарев считает, что декларацию, которую он подал для того, чтобы получить амнистию капиталов, незаконно использовали правоохранители для ареста его активов.
Шоу-бизнес
Мадонна предложила принцу Гарри и Меган Маркл жить в своей квартире
Певица предлагает Гарри и Меган арендовать ее квартиру и не уезжать в Канаду.
Шоу-бизнес
Сати Казанова всю жизнь стыдилась своей болезни
Общество
Роберта Паттинсона назвали самым красивым мужчиной в мире
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Общество
33-летняя жительница Подмосковья родила 11-го ребенка
Авто
Дебютировал новый Cadillac Escalade
Cadillac Escalade предстал в пятом поколении с новым шасси от соплатформенников Chevrolet Tahoe / Suburban и GMC Yukon.
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Политика
Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Политика
Путин заявил о готовности помочь Китаю в борьбе с коронавирусом
«Президент России выразил готовность оказать дружественному китайскому народу необходимую помощь»,-говорится в тексте телеграммы.
Происшествия
В Зальцбурге из клиники сбежала пациентка с подозрением на коронавирус
Пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы австрийского Зальцбурга, сообщил телеканал OE24.
Общество
Возвращающиеся из Китая россияне пройдут карантин в Тюменской области
Россияне и граждане других стран, которые приняли решение покинуть китайскую провинцию Хубэй, пройдут двухнедельный карантин в Тюменской области, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.
Политика
Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
Происшествия
Актер из «Великолепного века» приговорен почти к 17 годам тюрьмы
Известный турецкий актер Аднан Коч приговорен к 16 годам и восьми месяцам тюрьмы.
Общество
Дитрих сообщил о компенсациях отменившим рейсы в Китай авиакомпаниям
Власти выплатят компенсации авиакомпаниям, которые прекратили летать в Китай и обратно из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
За задержку зарплаты предложили сажать в тюрьму на 10 лет
Если суд признает последствия задержки зарплаты как тяжкие, работодателю будет грозить лишение свободы сроком до 10 лет.
Общество
Банки и операторы смогут бороться с подменными номерами
Способ противодействия действиям мошенников, использующих подмененные номера для звонков клиентам банков, разработали крупнейшие операторы связи РФ совместно с банковскими организациями.
Политика
Украина не намерена подавать воду в Крым — представитель Зеленского
Украина не намерена восстанавливать водоснабжение Крыма по Северо-Крымскому каналу, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой «Автономной республике Крым» Антон Кориневич 4 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
Армия и оружие
Узел Идлиба
Сергей Викторович, сегодня у всех на слуху непростая ситуация, которая сложилась вокруг сирийской провинции Идлиб, где произошли столкновения турецких и сирийских военных.
Здоровье
Роскачество назвало дешевые аналоги популярных суперфудов
Здоровье
Онкологи объяснили рост заболеваемости раком
Рост заболеваемости раком связан с увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины.
Политика
Путин заявил о нахождении человечества у опасной черты
«К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика», — цитирует главу государства ТАСС.
Общество
Глава Минздрава назвал сроки разработки вакцины против коронавируса
Разработка вакцины против нового типа коронавируса займет не менее восьми-десяти месяцев, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева принесла извинения Успенской за эфир с ее дочерью
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева лично извинилась перед Любовью Успенской за скандальный эфир шоу НТВ "Звезды сошлись".
Культура
Поклонники Джейсона Момоа разочаровались, увидев его худым и лысым
Актёр Джейсон Момоа немало удивил и развеселил своих поклонников, снявшись в рекламе компании Rocket Mortgage.