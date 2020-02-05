Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Японии у десяти человек с круизного лайнера обнаружен коронавирус

В Японии коронавирус 2019-nCoV обнаружен сразу у десяти человек с круизного лайнера Diamond Princess, который находится рядом с портовым городом Йокогама без разрешения пришвартоваться, передает телерадиокомпания NHK.
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На борту круизного судна, где нашли коронавирус, оказалось 24 гражданина РФ

Красная весна04:43

На круизном судне в Японии, где обнаружили коронавирус, находятся 24 россиянина

Коммерсантъ05:09

Посольство связалось с россиянами на борту карантинного судна в Японии

РИА Новости05:56

МИД Японии сообщил о 24 россиянах на круизном судне с коронавирусом

News.ru03:57

В посольстве сообщили о 24 россиянах на судне с зараженными коронавирусом

РБК06:31

На борту карантинного судна в Японии находятся 24 гражданина РФ

REGNUM04:34

Посольство РФ в Японии решает вопрос о продлении виз россиян на борту карантинного лайнера

ТАСС05:44
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Футбол

В ФИФА не подтвердили информацию о недопуске сборной России к ЧМ-2022

В Международной федерации футбола (ФИФА) не дали подтверждения информации о недопуске сборной России к участию в чемпионате мира (ЧМ) по данному виду спорта в 2022 году в Катаре.
REGNUM 06:23
Экономика

Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных

В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
РБК 02:03
Общество

Суд отказал в медэкспертизе девочке, которую не забирают из клиники

Суд в Москве отказался назначать комплексную судебно-медицинскую экспертизу девочке, которую родители в течение пяти лет после её рождения не забирают из клиники.
RT на русском 05:36
Общество

Рассчитывал на амнистию, а получил срок. Миллиардер пожаловался на ФСБ

Пономарев считает, что декларацию, которую он подал для того, чтобы получить амнистию капиталов, незаконно использовали правоохранители для ареста его активов.
Красная весна 02:58
Шоу-бизнес

Мадонна предложила принцу Гарри и Меган Маркл жить в своей квартире

Певица предлагает Гарри и Меган арендовать ее квартиру и не уезжать в Канаду.
SM News 03:17
Шоу-бизнес

Сати Казанова всю жизнь стыдилась своей болезни

Bimru.ru вчера в 05:28
Общество

Роберта Паттинсона назвали самым красивым мужчиной в мире

РЕН ТВ вчера в 21:16
Экономика

Эксперты предупредили о новом падении автомобильного рынка в России

РБК 04:12
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
Общество

33-летняя жительница Подмосковья родила 11-го ребенка

Pravda.Ru вчера в 13:56
Авто

Дебютировал новый Cadillac Escalade

Cadillac Escalade предстал в пятом поколении с новым шасси от соплатформенников Chevrolet Tahoe / Suburban и GMC Yukon.
Autorating.ru 06:36
Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service 06:17
Политика

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Газета.Ru вчера в 03:21
Политика

Путин заявил о готовности помочь Китаю в борьбе с коронавирусом

«Президент России выразил готовность оказать дружественному китайскому народу необходимую помощь»,-говорится в тексте телеграммы.
Мойка78 05:48
Происшествия

В Зальцбурге из клиники сбежала пациентка с подозрением на коронавирус

Пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы австрийского Зальцбурга, сообщил телеканал OE24.
РИА Новости 05:38
Общество

Возвращающиеся из Китая россияне пройдут карантин в Тюменской области

Россияне и граждане других стран, которые приняли решение покинуть китайскую провинцию Хубэй, пройдут двухнедельный карантин в Тюменской области, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости вчера в 08:45
Политика

Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
REGNUM вчера в 10:01
Происшествия

Актер из «Великолепного века» приговорен почти к 17 годам тюрьмы

Известный турецкий актер Аднан Коч приговорен к 16 годам и восьми месяцам тюрьмы.
BFM.ru 00:25
Общество

Дитрих сообщил о компенсациях отменившим рейсы в Китай авиакомпаниям

Власти выплатят компенсации авиакомпаниям, которые прекратили летать в Китай и обратно из-за угрозы распространения коронавируса.
РБК 06:39
Общество

За задержку зарплаты предложили сажать в тюрьму на 10 лет

Если суд признает последствия задержки зарплаты как тяжкие, работодателю будет грозить лишение свободы сроком до 10 лет.
9111.ru 04:49
Общество

Банки и операторы смогут бороться с подменными номерами

Способ противодействия действиям мошенников, использующих подмененные номера для звонков клиентам банков, разработали крупнейшие операторы связи РФ совместно с банковскими организациями.
REGNUM вчера в 21:30
Политика

Украина не намерена подавать воду в Крым — представитель Зеленского

Украина не намерена восстанавливать водоснабжение Крыма по Северо-Крымскому каналу, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой «Автономной республике Крым» Антон Кориневич 4 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 01:43
Армия и оружие

Узел Идлиба

Сергей Викторович, сегодня у всех на слуху непростая ситуация, которая сложилась вокруг сирийской провинции Идлиб, где произошли столкновения турецких и сирийских военных.
Российская газета вчера в 09:15
Транспорт

В России захотели изменить правила использования шипованных шин

Lenta.ru 06:32
Здоровье

Роскачество назвало дешевые аналоги популярных суперфудов

РИА Новости 02:59
Здоровье

Онкологи объяснили рост заболеваемости раком

Рост заболеваемости раком связан с увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины.
UfacityNews.ru 00:44
Политика

Путин заявил о нахождении человечества у опасной черты

«К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика», — цитирует главу государства ТАСС.
Известия 06:50
Общество

Глава Минздрава назвал сроки разработки вакцины против коронавируса

Разработка вакцины против нового типа коронавируса займет не менее восьми-десяти месяцев, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 06:47
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева принесла извинения Успенской за эфир с ее дочерью

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева лично извинилась перед Любовью Успенской за скандальный эфир шоу НТВ "Звезды сошлись".
Paparazzi.ru вчера в 09:43
Культура

Поклонники Джейсона Момоа разочаровались, увидев его худым и лысым

Актёр Джейсон Момоа немало удивил и развеселил своих поклонников, снявшись в рекламе компании Rocket Mortgage.
Discover24 04:55
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