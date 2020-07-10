Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаУ переболевших COVID-19 появились длительные сбои иммунитета

Снижение уровня лимфоцитов в крови, которое может носить как временный, так и длительный характер, является типичным симптомом у пациентов с коронавирусной инфекцией. Однако и после выздоровления у людей отмечаются колебания в уровне отвечающих за защитные функции организма клеток крови.
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с чего всё началось
У людей, которые перенесли COVID-19, могут возникнуть проблемы с иммунитетом, отмечают специалисты Уханьского института вирусологии в своей научной статье
, которая появилась на сайте medrxiv.
Царьград04:09

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Ученые узнали об угрозе сбоев в работе иммунитета у людей с коронавирусом

РИА Новости02:09

Ученые предупредили о сбоях в иммунитете после коронавируса

Газета.Ruвчера в 23:51

Ученые обнаружили сходство коронавируса с ВИЧ. У пациентов не восстанавливается иммунитет

URA.Ruвчера в 17:53

У переболевших коронавирусом появились длительные сбои иммунитета

Lenta.ruвчера в 21:40

У переболевших COVID-19 возникают длительные сбои иммунитета

Известиявчера в 20:05

Китайские ученые предупредили о сбоях в иммунитете после COVID-19

РБКвчера в 22:33

Переболевшие COVID-19 могут иметь длительные проблемы с иммунитетом

РЕН ТВвчера в 17:37
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Происшествия

Губернатор Фургал заявил в суде о своей полной невиновности

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил в суде о своей полной непричастности к убийствам.
ПолитРоссия 07:41
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Технологии

Трейлер Death Stranding под песню Цоя. Вышло гениально

Перед выходом Death Stranding на ПК ютубер UselessMouth объединил творчество двух гениев в новом ролике.
Cyber.sports.ru вчера в 06:11
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Политика

В Совфеде призвали ввести санкции против властей стран Балтии из-за RT

Комиссия Совета Федерации, собранная в связи с решениями Литвы и Латвии о запрете трансляции телеканалов, входящих в телевизионную сеть RT, призвала МИД РФ и другие органы власти ввести санкции в отношении властей стран Балтии.
Rambler News Service 07:44
Общество

Адвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности

Против адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева и Александра Добровинского, который представляет пострадавшую в смертельном ДТП сторону, возбудили дисциплинарные дела из-за нарушения кодекса этики.
РИА Новости 07:05
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Экономика

В России предложили деноминацию рубля

Руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей деноминации российской валюты в 100 раз, пишут "Ведомости".
Газета.Ru 05:13
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Политика

Кремль опроверг слова Зеленского о финансировании Россией Медведчука

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему известно о финансировании Россией Медведчука.
РБК 07:32
Футбол

Глава УЕФА поздравил РФС с 60-летием победы сборной СССР на Евро

Аргументы и Факты 06:10
Политика

ЮНЕСКО призвала Турцию сохранить статус собора Святой Софии

ЮНЕСКО призывает Турцию не менять статус собора-музея Святой Софии в Стамбуле и не превращать его в мечеть.
Известия 07:52
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Игры

Ubisoft объявила промокод с 20-процентной скидкой на игры

К событию компания приурочит распродажу. Она уже объявила промокод с 20-процентной скидкой на игры.
Ferra 08 июля в 13:43
Футбол

«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов

В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru 07:00
Биатлон

Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ

Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
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Наука

Перечислены главные факторы смерти от коронавируса

Учёные Оксфордского университета Великобритании назвали факторы, из-за которых при заражении коронавирусом может быть летальный исход.
ToDay News Ufa 05:54
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Шоу-бизнес

Тренер «Зенита» Семак поделился фотографией новорожденной внучки

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию со своей супругой и новорожденной внучкой - Евой.
Neva.Today 07:30
Политика

Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах

Российский лидер Владимир Путин провёл совещание с членами Совета безопасности России, в ходе которого обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины, в Ливии и на Балканах.
RT на русском 07:45
Происшествия

С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep

Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня.
Российская газета 03:38
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Политика

Жириновский назвал некорректным задержание Фургала

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проводилось в некорректной форме, считает руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский.
ТК Звезда вчера в 06:25
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Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
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Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова прокомментировала свои отношения с Ильей Авербухом

Недавно в сети появились провокационные снимки 25-летней Елизаветы Арзамасовой, которая сидела за столом в кафе с 46-летним Ильей Авербухом.
RuNews24.ru 04:32
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Происшествия

Двое начальников нижегородской ФСИН задержаны за превышение полномочий

Заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области Евгения Сычева и начальника отдела организации оплаты труда Степана Вахонина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.
Известия 07:07
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Автоспорт

«Формула-1» подтвердила проведение Гран-при России в Сочи в сентябре

RT на русском 05:20
Политика

В Кремле порадовались возобновлению свободной работы Telegram в России

На следующий день Дуров заявил, что скорость работы мобильных приложений мессенджера вырастет после его разблокировки в России.
Известия 06:18
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Политика

Сын Бжезинского назвал способы заставить Путина изменить политику

Владимир Путин — прагматичный политик и изменит свое поведение под натиском новой волны ограничительных мер, заверил Бжезинский членов палаты представителей.
РБК вчера в 16:02
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Происшествия

В Магадане мужчину и женщину осудили за изнасилование племянников

Российская газета 03:14
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Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
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Происшествия

На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки

В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
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Политика

В Грузии пообещали за высказывания Саакашвили «спросить с Украины»

Киев, 10 июля 2020, 08:37 — REGNUM Высказывания экс-президента Грузии, председателя Совета реформ Украины Михаила Саакашвили о «нелегитимности» грузинского правительства не останется без реагирования со стороны Тбилиси.
REGNUM 01:37
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» одержал четвертую победу подряд в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» в матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу одержал в гостях победу над «Астон Виллой» со счетом 3:0.Это четвертая подряд победа команды.
Inc-news.ru 00:48
Авто

АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada

Компания "АвтоВАЗ" готовит сервисную кампанию, в ходе которой будет устранена давно известная неисправность 16-клапанных двигателей.
Новые автомобили вчера в 00:53
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Политика

Вучич оценил требования Косово на переговорах под эгидой Евросоюза

Требования властей самопровозглашенной республики Косово на переговорах под эгидой ЕС являются бессмысленными, заявил президент Сербии Александр Вучич.
РИА Новости 07:37
Энергетика

WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году

Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 03:13
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