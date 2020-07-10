Коронавирус
Российская газетаУ переболевших COVID-19 появились длительные сбои иммунитета
Снижение уровня лимфоцитов в крови, которое может носить как временный, так и длительный характер, является типичным симптомом у пациентов с коронавирусной инфекцией. Однако и после выздоровления у людей отмечаются колебания в уровне отвечающих за защитные функции организма клеток крови.
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с чего всё началось
У людей, которые перенесли COVID-19, могут возникнуть проблемы с иммунитетом, отмечают специалисты Уханьского института вирусологии в своей научной статье, которая появилась на сайте medrxiv.Царьград04:09
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 06:23, Ашберн
Политика
Песков ответил на появление записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему не известно о якобы состоявшемся в 2016 году разговоре российского лидера Владимира Путина и занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко, как и о достоверности опубликованной записи.
РИА Новости 06:07
Шоу-бизнес
Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина
Иван Телегин, в свою очередь, захотел разделить совместно нажитое имущество, а именно «ипотечный» дом и квартиру, которую купила мать экс-супруги.
Evo-rus.com 04:14
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
Политика
Жириновский: Фургал не привез в Москву три коробки
Москва, 9 июля 2020, 12:17 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский назвал причину задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
REGNUM вчера в 05:17
Происшествия
С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep
Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня.
Российская газета 03:38
Экономика
Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня
Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости вчера в 17:12
Происшествия
В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме
В 6:30 по московскому времени спасатели получили сообщение о взрыве газа в жилом доме по улице Сергея Шарыгина в поселке Кикнур.
Городовой 04:37
Политика
РФ предложила Японии заключить полноценный мирный договор
Напомним, в течение десятилетний оба государства не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны, в том числе урегулировать вопрос принадлежности Курильских островов.
Общественная служба новостей 06:11
Здоровье
ВОЗ воздержалась от рекомендаций по открытию российских границ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не дает рекомендаций по поводу открытия границ.
Национальная служба новостей 04:11
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова прокомментировала свои отношения с Ильей Авербухом
Недавно в сети появились провокационные снимки 25-летней Елизаветы Арзамасовой, которая сидела за столом в кафе с 46-летним Ильей Авербухом.
RuNews24.ru 04:32
Шоу-бизнес
Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте
Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
WomanHit.ru 04:10
Футбол
Геркус оценил шансы «Локомотива» финишировать на втором месте
Экс-гендиректор московского «Локомотива» Илья Геркус оценил шансы «железнодорожников» занять второе место в нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги.
Евро-футбол.ру 04:59
Политика
В Кремле гомофобские заявления считают перегибами
В Кремле гомофобские заявления считают перегибами, Путин относится к подобному нетерпимо - Песков.
ТАСС 06:03
Экономика
Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
Газета.Ru 07 июля в 10:28
Общество
СК изымает документы по аукциону на покупку квартир сиротам в Воронеже
Следователи изымают документы в департаменте соцзащиты Воронежской области по несостоявшемуся аукциону на покупку квартир для детей-сирот, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Андрикевич.
РИА Новости 06:01
Политика
Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России
Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
ПолитРоссия вчера в 01:44
Баскетбол
Федерация баскетбола Грузии поддержала Шенгелию после перехода в ЦСКА
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала Шенгелию за переход в ЦСКА.
Metaratings вчера в 11:42
Происшествия
Экс-главу МЧС по Липецкой области заподозрили во взятке
Следствие подозревает бывшего руководителя главного управления МЧС по Липецкой области в получении взятки в 1,5 миллиона рублей, сообщает в пятницу управление СК РФ по региону.
РИА Новости 05:25
Политика
Кремль опроверг слова Зеленского о финансировании Медведчука Россией
Зеленский ранее заявил, что Медведчук якобы «финансируется» из России, и имеются «большие вопросы» касательно финансирования самой партии.
Вечерняя Москва 06:15
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
Общество
В Госдуму внесен законопроект об ограничении изъятия детей из семьи
Сопредседатели рабочей группы по поправкам к Конституции, депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает внесудебное изъятие детей из семьи.
Коммерсантъ 04:02
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердилось 66 случаев коронавируса
В Краснодарском крае за последние сутки подтвердилось 66 новых случаев коронавирусной инфекции, выписана из больниц в связи с выздоровлением 62 пациента, сообщает портал Стопкоронавирус.рф Заболели 39 женщин и 27 мужчин, возраст самого старшего пациента – 85 лет, самого юного – 10 месяцев.
Деловая газета. Юг 04:21
Происшествия
Оползень перекрыл выезд из Красноярска
Под Красноярском оползень перекрыл выезд из города в Дивногорск, пишет РИА "Новости" со ссылкой на региональное МЧС.
Газета.Ru 06:02
Здоровье
В Японии заявили о неэффективности «Фавипиравира» против коронавируса
Прошедшие в Японии клинические испытания препарата от гриппа «Фавипиравир» («Авиган») показали отсутствие у него эффективности при лечении нового коронавируса.
Взгляд.ру 03:24
Космос
Первый запуск китайской ракеты «Куайчжоу-11» закончился неудачей
Технические неполадки возникли при первом запуске китайской ракеты «Куайчжоу-11» с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу.
News.ru 02:19
Футбол
«Рубин» и «Ростов» интересуются лучшим бомбардиром чемпионата Польши
Гюткьяер является лучшим бомбардиром текущего чемпионата Польши. За 31 проведенный матч форвард из Дании забил 21 гол.
Реальное время 04:25
Политика
Глава СВР Нарышкин прокомментировал дело Сафронова
Иван Сафронов арестован до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ).
Коммерсантъ 04:25
Футбол
Роман Асхабадзе: «Ни у кого я не видел такого тактического разбора, как у Карпина. Теория может затянуться на два часа»
Кто-то был бы печален, а Асхабадзе счастлив. Как счастлив работать в Воронеже с «Факелом».
Спорт-Экспресс вчера в 17:30