Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаУ переболевших COVID-19 появились длительные сбои иммунитета

Снижение уровня лимфоцитов в крови, которое может носить как временный, так и длительный характер, является типичным симптомом у пациентов с коронавирусной инфекцией. Однако и после выздоровления у людей отмечаются колебания в уровне отвечающих за защитные функции организма клеток крови.
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с чего всё началось
У людей, которые перенесли COVID-19, могут возникнуть проблемы с иммунитетом, отмечают специалисты Уханьского института вирусологии в своей научной статье
, которая появилась на сайте medrxiv.
Царьград04:09

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У переболевших COVID-19 возникают длительные сбои иммунитета

Известиявчера в 20:05

Ученые предупредили о сбоях в иммунитете после коронавируса

Газета.Ruвчера в 23:51

Китайские ученые предупредили о сбоях в иммунитете после COVID-19

РБКвчера в 22:33

У переболевших коронавирусом появились длительные сбои иммунитета

Lenta.ruвчера в 21:40

Ученые узнали об угрозе сбоев в работе иммунитета у людей с коронавирусом

РИА Новости02:09

Ученые обнаружили сходство коронавируса с ВИЧ. У пациентов не восстанавливается иммунитет

URA.Ruвчера в 17:53

Переболевшие COVID-19 могут иметь длительные проблемы с иммунитетом

РЕН ТВвчера в 17:37
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Политика

Песков ответил на появление записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему не известно о якобы состоявшемся в 2016 году разговоре российского лидера Владимира Путина и занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко, как и о достоверности опубликованной записи.
РИА Новости 06:07
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Шоу-бизнес

Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина

Иван Телегин, в свою очередь, захотел разделить совместно нажитое имущество, а именно «ипотечный» дом и квартиру, которую купила мать экс-супруги.
Evo-rus.com 04:14
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Происшествия

Следствие просит арестовать губернатора Хабаровского края Фургала

РИА Новости 02:53
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Происшествия

На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки

В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
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Политика

Жириновский: Фургал не привез в Москву три коробки

Москва, 9 июля 2020, 12:17 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский назвал причину задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
REGNUM вчера в 05:17
Происшествия

С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep

Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня.
Российская газета 03:38
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Экономика

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости вчера в 17:12
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Происшествия

В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме

В 6:30 по московскому времени спасатели получили сообщение о взрыве газа в жилом доме по улице Сергея Шарыгина в поселке Кикнур.
Городовой 04:37
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Политика

РФ предложила Японии заключить полноценный мирный договор

Напомним, в течение десятилетний оба государства не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны, в том числе урегулировать вопрос принадлежности Курильских островов.
Общественная служба новостей 06:11
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Автоспорт

«Формула-1» подтвердила проведение Гран-при России в Сочи в сентябре

RT на русском 05:20
Здоровье

ВОЗ воздержалась от рекомендаций по открытию российских границ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не дает рекомендаций по поводу открытия границ.
Национальная служба новостей 04:11
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Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова прокомментировала свои отношения с Ильей Авербухом

Недавно в сети появились провокационные снимки 25-летней Елизаветы Арзамасовой, которая сидела за столом в кафе с 46-летним Ильей Авербухом.
RuNews24.ru 04:32
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Шоу-бизнес

Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте

Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
WomanHit.ru 04:10
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Футбол

Геркус оценил шансы «Локомотива» финишировать на втором месте

Экс-гендиректор московского «Локомотива» Илья Геркус оценил шансы «железнодорожников» занять второе место в нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги.
Евро-футбол.ру 04:59
Политика

В Кремле гомофобские заявления считают перегибами

В Кремле гомофобские заявления считают перегибами, Путин относится к подобному нетерпимо - Песков.
ТАСС 06:03
Экономика

Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
Газета.Ru 07 июля в 10:28
1,2K
Общество

СК изымает документы по аукциону на покупку квартир сиротам в Воронеже

Следователи изымают документы в департаменте соцзащиты Воронежской области по несостоявшемуся аукциону на покупку квартир для детей-сирот, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Андрикевич.
РИА Новости 06:01
18
Политика

Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России

Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
ПолитРоссия вчера в 01:44
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Баскетбол

Федерация баскетбола Грузии поддержала Шенгелию после перехода в ЦСКА

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала Шенгелию за переход в ЦСКА.
Metaratings вчера в 11:42
Происшествия

Экс-главу МЧС по Липецкой области заподозрили во взятке

Следствие подозревает бывшего руководителя главного управления МЧС по Липецкой области в получении взятки в 1,5 миллиона рублей, сообщает в пятницу управление СК РФ по региону.
РИА Новости 05:25
3
Политика

Кремль опроверг слова Зеленского о финансировании Медведчука Россией

Зеленский ранее заявил, что Медведчук якобы «финансируется» из России, и имеются «большие вопросы» касательно финансирования самой партии.
Вечерняя Москва 06:15
Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
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Общество

В Госдуму внесен законопроект об ограничении изъятия детей из семьи

Сопредседатели рабочей группы по поправкам к Конституции, депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает внесудебное изъятие детей из семьи.
Коммерсантъ 04:02
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Происшествия

На Кубани за сутки подтвердилось 66 случаев коронавируса

В Краснодарском крае за последние сутки подтвердилось 66 новых случаев коронавирусной инфекции, выписана из больниц в связи с выздоровлением 62 пациента, сообщает портал Стопкоронавирус.рф Заболели 39 женщин и 27 мужчин, возраст самого старшего пациента – 85 лет, самого юного – 10 месяцев.
Деловая газета. Юг 04:21
13
Происшествия

Оползень перекрыл выезд из Красноярска

Под Красноярском оползень перекрыл выезд из города в Дивногорск, пишет РИА "Новости" со ссылкой на региональное МЧС.
Газета.Ru 06:02
Здоровье

В Японии заявили о неэффективности «Фавипиравира» против коронавируса

Прошедшие в Японии клинические испытания препарата от гриппа «Фавипиравир» («Авиган») показали отсутствие у него эффективности при лечении нового коронавируса.
Взгляд.ру 03:24
9
Космос

Первый запуск китайской ракеты «Куайчжоу-11» закончился неудачей

Технические неполадки возникли при первом запуске китайской ракеты «Куайчжоу-11» с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу.
News.ru 02:19
6
Футбол

«Рубин» и «Ростов» интересуются лучшим бомбардиром чемпионата Польши

Гюткьяер является лучшим бомбардиром текущего чемпионата Польши. За 31 проведенный матч форвард из Дании забил 21 гол.
Реальное время 04:25
Политика

Глава СВР Нарышкин прокомментировал дело Сафронова

Иван Сафронов арестован до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ).
Коммерсантъ 04:25
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Футбол

Роман Асхабадзе: «Ни у кого я не видел такого тактического разбора, как у Карпина. Теория может затянуться на два часа»

Кто-то был бы печален, а Асхабадзе счастлив. Как счастлив работать в Воронеже с «Факелом».
Спорт-Экспресс вчера в 17:30
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