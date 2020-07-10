с чего всё началось

Снижение уровня лимфоцитов в крови, которое может носить как временный, так и длительный характер, является типичным симптомом у пациентов с коронавирусной инфекцией. Однако и после выздоровления у людей отмечаются колебания в уровне отвечающих за защитные функции организма клеток крови.

Происшествия В Хабаровском крае арестовали двух депутатов ЛДПР Член координационного совета регионального отделения партии ЛДПР, и. о. координатора отделения Захар Синяговский сообщил ТАСС, что фракция считает задержание депутатов напрямую связанным с делом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств предпринимателей. 38

Общество Об усилении пандемии коронавируса заявил главный инфекционист США Главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом США доктор Энтони Фаучи заявил, что мир по-прежнему стоит на начальной стадии пандемии коронавируса. 368

Происшествия Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап. 19

Происшествия В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме Один человек погиб и двое ранены при взрыве газа в многоквартирном жилом доме в поселке Кикнур Кировской области, сообщило в пятницу ГУ МЧС по региону. 3

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Политика В ВОЗ оценили работу российской системы здравоохранения Говоря о возможности второй волны коронавируса в России, представитель ВОЗ выразила мнение, что российская система здравоохранения к этому готова.

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Биатлон Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.

Происшествия Власти опровергли информацию о взрыве в Тегеране Местные власти опровергли информацию о том, что в западной части провинции Тегеран в Иране произошел взрыв, сообщает гостелерадиокомпания IRIB.

Армия и оружие В Британии заявили о военном «предупреждении» России Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого "предупреждения" президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express. 248

Политика В Кремле обсудили возможность отмены на выборах «дня тишины» Могут ли все эти нормы в случае решения "перенести" их на выборы начать действовать уже в единый день голосования 13 сентября, пока окончательно не ясно, но с высокой долей вероятности этого не произойдет — не успеют поменять законодательство, сказал один из близких к администрации президента источников РБК. 12

Экономика Банки РФ просят увеличить субсидии на льготную ипотеку под 6,5% Российские банки попросили правительство увеличить субсидии на льготную ипотеку под 6,5% на жилье в новостройках, а также продлить действие программы до конца года, следует из письма Ассоциации банков России на имя замминистра финансов Алексея Моисеева, которое есть в распоряжении РИА Новости. 6

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