Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаУ переболевших COVID-19 появились длительные сбои иммунитета

Снижение уровня лимфоцитов в крови, которое может носить как временный, так и длительный характер, является типичным симптомом у пациентов с коронавирусной инфекцией. Однако и после выздоровления у людей отмечаются колебания в уровне отвечающих за защитные функции организма клеток крови.
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с чего всё началось
— У пациентов с COVID-19 все еще наблюдались значительные фенотипические изменения в лимфоцитах после клинического выздоровления через 4–11 недель, — говорится в тексте научной статьи, опубликованной на портале MedRxiv
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Суд освободил бывшего вице-губернатора Сандакова от наказания

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Происшествия

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В работе Мегафона и Yota произошел сбой

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В ВОЗ оценили работу российской системы здравоохранения

Говоря о возможности второй волны коронавируса в России, представитель ВОЗ выразила мнение, что российская система здравоохранения к этому готова.
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Здоровье

Китай предупреждает о вспышке новой неизвестной пневмонии в Казахстане

На территории Казахстана был обнаружен новый ранее неизвестный вирус, пишет «Царьград» со ссылкой на представителя дипломатической миссия Китая в Нур-Султане.
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Биатлон

Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ

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Происшествия

Власти опровергли информацию о взрыве в Тегеране

Местные власти опровергли информацию о том, что в западной части провинции Тегеран в Иране произошел взрыв, сообщает гостелерадиокомпания IRIB.
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Технологии

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Сбербанк запустил новую систему платежных сервисов SberPay.
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Армия и оружие

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Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого "предупреждения" президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express.
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Политика

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Экономика

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Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $42 за баррель

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, опустилась до $41,30 за баррель.
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Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
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Общество

В Крыму выявили 16 новых случаев COVID-19

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Происшествия

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Аномальная жара вернется в Москву 11 июля

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Общество

PayPal прекращает внутренние переводы в России

Международная платежная система PayPal с 31 июля прекращает поддержку платежей внутри России.
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Происшествия

Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один

РИА Новости 03:08
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Общество

Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%

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Общество

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Общество

Собянин отменил ограничения в работе образовательных учреждений

На персональном сайте мэра Москвы Сергея Собянина сообщается, что согласно его указу, который был подписан сегодня, с 13 июля в столице отменяются ограничения на работу образовательных учреждений.
Московский Комсомолец вчера в 08:25
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