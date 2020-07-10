Коронавирус
Российская газетаУ переболевших COVID-19 появились длительные сбои иммунитета
Снижение уровня лимфоцитов в крови, которое может носить как временный, так и длительный характер, является типичным симптомом у пациентов с коронавирусной инфекцией. Однако и после выздоровления у людей отмечаются колебания в уровне отвечающих за защитные функции организма клеток крови.
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с чего всё началось
— У пациентов с COVID-19 все еще наблюдались значительные фенотипические изменения в лимфоцитах после клинического выздоровления через 4–11 недель, — говорится в тексте научной статьи, опубликованной на портале MedRxiv.Вечерняя Москва00:24
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Сбербанк запустил новую систему платежных сервисов SberPay.
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