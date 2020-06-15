Коронавирус

BFM.ruBFM.ruУ переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды. Об этом рассказала КП эндокринолог, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.
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с чего всё началось

Врач-эндокринолог объяснила, почему переболевших коронавирусом знобит даже в летнюю жару

В целом известно, что часть повреждений имеет обратимый характер, а часть, к сожалению, необратимый.
Комсомольская правдавчера в 11:44

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Врач сообщила о необычном симптоме у переболевших COVID-19

РБКвчера в 22:29

Врач-эндокринолог объяснила, почему переболевших коронавирусом знобит даже в летнюю жару

Комсомольская правдавчера в 11:44

Врач назвала распространенное осложнение у переболевших COVID-19

Известиявчера в 21:33

Переболевшие COVID пациенты пожаловались на общее осложнение

URA.Ruвчера в 19:49

У переболевших коронавирусом россиян нашли необычное осложнение

Lenta.ruвчера в 19:04

Врач-эндокринолог объяснила причины озноба у переболевших коронавирусом

News.ruвчера в 13:13

Врач назвала частое осложнение у переболевших COVID-19

РИА Новостивчера в 21:50
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Экономика

Российские банки грозят увеличить плату за выпуск и обслуживание карт

Москва, 15 июня 2020, 04:36 — REGNUM Ассоциация банков России попросила правительство не ограничивать комиссию за прием платежей, в противном случае кредитные организации вынуждены будут компенсировать финансовые потери за счет клиентов, сообщают 15 июня «Известия».
REGNUM вчера в 23:00
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Общество

Валерий Лимаренко дистанционно пообщается с жителями Корсакова

Жителям Корсаковского района предлагают задать вопросы губернатору.
Сахалин.Инфо вчера в 23:53
Общество

Журналисты подсчитали доходы Ефремова

Известия вчера в 20:42
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Экономика

В России утверждена программа развития угольной промышленности

В России утверждена программа развития угольной промышленности до 2035 года.
BFM.ru вчера в 07:30
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Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
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Фигурное катание

Плющенко стал тренером сборной России по фигурному катанию

Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию, следует из документа на сайте Министерства спорта РФ.
Интерфакс-Спорт вчера в 16:57
Происшествия

В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте

РИА Новости 13 июня в 10:56
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Происшествия

На Ивановских озерах в Хакасии погиб турист

Республиканская Телевизионная Сеть вчера в 23:39
Игры

Baldur’s Gate 3 может выйти в ранний доступ в августе

Компания не назвала точную дату релиза, но сообщила, что игра может появиться в раннем доступе уже в августе.
Cyber.sports.ru 13 июня в 13:45
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Общество

Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса

После окончания пандемии коронавируса россияне хотели бы зарабатывать в среднем по 74 тыс. рублей в месяц, сообщает РБК 15 июня со ссылкой на исследование портала «Работа.ру».
Известия вчера в 23:11
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Здоровье

«Я просто в отчаянии»: астраханка рассказала, с чем пришлось столкнуться при лечении мужа от коронавируса на дому

Виктория, жена заболевшего новой коронавирусной инфекцией, врач по профессии, с самого начала и практически по настоящее время выстроила хронологию течения болезни мужа и рассказала, как им пришлось на себе испытать «профилактику, обследование и лечение Covid».
Каспий.Инфо вчера в 02:00
Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Газета.Ru вчера в 11:12
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Футбол

АЕК Карреры обыграл ОФИ и поднялся на 2-е место в чемпионате Греции

Столь успешные выступления позволили АЕК (55 очков) сместить ПАОК (53) со второго места в чемпионате Греции.
Sport24.ru вчера в 14:12
Технологии

Недавнее обновление Windows 10 «сломало» запуск программ

Для пользователей Avast уже вышло обновление, а вот тем, у кого программы не работают и без антивируса, нужно удалить Windows KB4557957 или KB4560960 соответственно, после чего перезагрузить систему.
The GEEK 13 июня в 02:16
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Происшествия

В «Пулково» два самолета задели друг друга

Самолеты задели друг друга по касательной, аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 06:44
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Политика

Путин обосновал важность поправок в Конституцию

По словам Путина, в Конституции должны быть закреплены необходимость регулярной индексации пенсий и минимальный размер оплаты труда.
Росбалт вчера в 08:43
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Общество

Вильфанд предупредил москвичей об опасности второй волны тепла

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал RT о погодных тенденциях в столичном регионе в течение следующей недели.
RT на русском вчера в 07:55
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Политика

Путин рассказал о своей роли в организации марш-броска на Приштину

Президент России Владимир Путин рассказал о своей роли в организации марш-броска на Приштину и взятии аэропорта Слатина в 1999 году.
ФАН вчера в 08:11
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Общество

Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса

Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Lenta.ru 00:06
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Общество

Петербург с 15 июня снимает часть ограничений

Санкт-Петербург с 15 июня снимает часть ограничений.
BFM.ru 13 июня в 06:40
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Общество

Главу Славгорода, арестованного по подозрению во взятке, отстранят от должности

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко направил письмо в городское собрание депутатов города Славгород, где глава города Сергей Горбунов помещен под домашний арест по подозрению во взяточничестве.
ТАСС вчера в 23:35
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Происшествия

В Красноярске ищут женщину, избившую маленькую девочку в лифте

Полиция ищет женщину, избившую в лифте дома в Красноярске малолетнюю девочку.
ТАСС 00:21
19
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
4,2K
Авто

С 1 июля российских водителей ждет три нововведения

Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 13 июня в 02:50
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Здоровье

Названы напитки, улучшающие сон

Теплое молоко, выпитое перед сном, содержит аминокислоту триптофан, повышающую уровень серотонина в крови.
Вечерняя Москва вчера в 00:47
3
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
1,8K
Общество

Племянница Трампа передала The New York Times данные о его налогах

Мэри передала The New York Times налоговые декларации Трампа и другую конфиденциальную финансовую документацию своей семьи, сообщает новостной портал The Daily Beast.
Российская газета вчера в 22:31
Происшествия

Семья Захарова отказалась принимать извинения Ефремова

Слово и Дело 13 июня в 06:42
5,3K
Общество

«Коммерсантъ» рассказал о возможной отмене экологической госэкспертизы

Как пишет газета, авторы поправок предложили полностью отменить обязательную государственную экологическую экспертизу проектной документации строительства объектов первой категории.
Ведомости вчера в 23:28
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Шоу-бизнес

Волочкова устроила Борисовой балетный «ад»

В финале Анастасия Волочкова заявила, что в отличие от обсуждений, которые устраивает ей Дана Борисова, ее шпагат - очень продуктивная вещь, потому что он мотивирует детей и становится стимулом для того, чтобы они тоже стремились к подобным вершинам.
Территория новостей вчера в 13:09
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