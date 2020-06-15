Коронавирус
BFM.ruУ переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды. Об этом рассказала КП эндокринолог, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.
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с чего всё началось
В целом известно, что часть повреждений имеет обратимый характер, а часть, к сожалению, необратимый.Комсомольская правдавчера в 11:44
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Врач-эндокринолог объяснила, почему переболевших коронавирусом знобит даже в летнюю жару
Комсомольская правдавчера в 11:44
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Общество
Стал известен заработок Михаила Ефремова
Om1.ru 00:00
Происшествия
На Камчатке пропали пассажиры попавшего в шторм катера
Коммерсантъ 13 июня в 23:46
Происшествия
Пара устроила секс в «Яме» в центре Москвы
В центре Москвы молодая пара занялась сексом на глазах у прохожих.
Московский Комсомолец вчера в 14:02
Экономика
Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за коронавируса
Больше всех в апреле и мае этого года сократили расходы на заработные платы компании малого и среднего бизнеса из сектора культуры, спорта, отдыха и развлечений.
РИА Новости 01:40
Общество
Счетная палата обнаружила на 900 млн рублей нарушений в Минсельхозе
Счетная палата выявила в работе Минсельхоза и подчиненных ему Росрыболовства и Россельхознадзора нарушения в исполнении федерального бюджета на 900,7 млн руб. Об этом сообщила палата по итогам проверки за 2019 г. "Почти две трети от этой суммы (650,1 млн руб.) приходится на Минсельхоз", — отмечается в сообщении.
Ведомости вчера в 18:48
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Фигурное катание
Плющенко стал тренером сборной России по фигурному катанию
Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию, следует из документа на сайте Министерства спорта РФ.
Интерфакс-Спорт вчера в 16:57
Политика
Протестующие провозгласили автономию в одном из районов Сиэтла
Новые Известия 12 июня в 11:34
Экономика
Спрогнозирован курс доллара к концу года
Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
Lenta.ru 00:52
Авто
Arkana, Coolray, ASX: большой тест кроссоверов
Geely Coolray По части модных решений Renault до Geely недотягивает, но есть кое-что недоступное для Кулрея: обогрев ветрового стекла, мультимедиа с Яндекс-навигацией, функция предупреждения о выходе со своей полосы движения.
За рулем вчера в 23:00
Энергетика
Brent подешевела до $37,65 за баррель
К 8:15 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,08 (2,79%) к уровням закрытия торгов пятницы и торговались у $37,65 за баррель.
Интерфакс 01:40
Экономика
Продажи дезинфицирующих средств в России выросли на 1100%
Продажи дезинфицирующих средств в России с марта по июнь текущего года выросли на 1100% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Известия 01:15
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
RT на русском вчера в 19:18
Общество
В Челябинске отменили запланированное на 24 июня построение войск и техники
REGNUM вчера в 11:15
Общество
Названы регионы России с самым высоким уровнем благосостояния семей
Москва, 15 июня 2020, 08:13 — REGNUM Лидером среди регионов России с наивысшим уровнем благосостояния семей стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
REGNUM 01:13
Религия
Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл
Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM вчера в 03:27
Общество
В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
В Приморье из-за сохраняющегося прироста числа случаев коронавируса продлили режим повышенной готовности.
РИА Новости вчера в 21:02
Общество
Правозащитники нашли 200 случаев преследования за фейки о COVID-19
Сколько дел о "фейках" возбуждается в России За 450 дней мониторинга (с даты вступления в силу статьи КоАП о "фейковых новостях") "Агора" зафиксировала около 200 случаев преследования "за распространение информации, которая отличается от официальных пресс-релизов".
РБК 01:31
Общество
Племянница Трампа раскроет его налоговые схемы
Племянница президента США была главным источником информации для журналистского расследования, удостоенного Пулитцеровской премии, предоставив газете налоговые декларации дедушки и другую конфиденциальную финансовую документацию своей семьи.
Lenta.ru вчера в 22:08
Происшествия
В Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину
ТАСС вчера в 15:04
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
Общество
Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса
Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Lenta.ru 00:06
Игры
СМИ: интерфейс Xbox Series X будет аналогичен Xbox One
Редактор The Verge Том Уоррен рассказал в твиттере, что, согласно его данным, интерфейс Xbox Series X будет аналогичен тому, что сейчас используется на Xbox One.
Игромания.ру вчера в 08:43
Армия и оружие
МВД Украины признало убийство командира НМ ЛНР Олега Анащенко
Недвижимость.RU вчера в 17:35
Армия и оружие
Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке
Минобороны Турции в своем Twitter уведомило, что военные страны начали новую операцию против членов запрещенной в государстве "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Ирака.
Газета.Ru вчера в 18:59
Общество
В Ульяновске откроются летние веранды кафе и фитнес-центры
Летние веранды кафе, фитнес-центры и бани откроются с понедельника в Ульяновске и ряде муниципалитетов, выполнивших требования Роспотребнадзора, сообщил в субботу губернатор региона Сергей Морозов.
РИА Новости 13 июня в 15:58
Армия и оружие
Флот США пытался следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину
Самолет оптической и радиоразведки американского флота Poseidon и ракетный крейсер США следили за погружением российского беспилотного аппарата "Витязь-Д" на дно Марианской впадины.
Российская газета вчера в 15:04
Футбол
Сеск Фабрегас: в будущем каминг-ауты будут нормальным явлением
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас выразил мнение, что в будущем футболистам не составит никакого труда публично признаться в нетрадиционной сексуальной ориентации.
Чемпионат 01:45
Общество
Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса
По данным экспертов, размер желаемой зарплаты у россиян снизился на 20% по сравнению с тем, что они называли в январе.
РБК вчера в 22:01