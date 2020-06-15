Коронавирус
BFM.ruУ переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды. Об этом рассказала КП эндокринолог, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.
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с чего всё началось
В целом известно, что часть повреждений имеет обратимый характер, а часть, к сожалению, необратимый.Комсомольская правдавчера в 11:44
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Здоровье
Салат из помидоров и огурцов может спровоцировать опасные заболевания
Как сообщает врач-диетолог Ирина Торопыгина, средний помидор содержит в себе до трети суточной нормы витамина С. Главное вещество в помидоре – ликопин, снижающий риск раковых и сердечных заболеваний.
RuNews24.ru вчера в 06:27
Общество
Туроператоры усомнились в открытии границ ЕС для россиян с 1 июля
По мнению экспертов, существуют две причины такого решения. Во-первых, ЕС ожидает ответного открытия границ от стран из указанного списка.
Газета.Ru 04:54
Происшествия
Группа поддержки Стерненко напала возле суда на журналистов
Группа поддержки бывшего лидера одесского «Правого сектора»* Сергея Стерненко, который в 2018 году зарезал человека, снова напала на журналистов интернет-издания блогера Анатолия Шария под Шевченковским судом в Киеве.
Украина.ру 04:48
Происшествия
В Волгограде подростка задержали за подготовку нападения на школу
Сотрудники ФСБ задержали 14-летнего волгоградца, готовившего нападение на школу с использованием взрывного устройства и коктейлей Молотова.
Российская газета 04:15
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
С 16 июня в Москве начнется новый этап снятия ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Вести.Ru 04:58
Происшествия
РЕН: умерла лжехирург из Краснодара, изуродовавшая пациентов
В Краснодаре умерла Алена Верди, которую подозревают в том, что она изуродовала нескольких пациентов, сообщает РЕН-ТВ.
РИА Новости 04:07
Политика
Протестующие провозгласили автономию в одном из районов Сиэтла
Протестующие требуют полного упразднения полиции в Сиэтле, запрета на использование оружия при охране порядка и пересмотра дел "всех цветных людей", попавших в тюрьмы.
Новые Известия 12 июня в 11:34
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
RT на русском вчера в 19:18
Транспорт
Репетиции парада Победы ограничат движение в центре Петербурга
В Северной столице в связи с репетицией парада Победы на Дворцовой площади в центре города временно ограничат движение транспорта.
Петербургский дневник 03:38
Политика
Посла Чехии вызвали в МИД России
Посол Чехии Витезслав Пивонька сегодня, 15 июня, прибудет в МИД России, сообщил ТАСС пресс-атташе посольства Чехии в Москве Ян Йиндрих.
Коммерсантъ 04:43
Общество
Мосгорсуд приговорил Пола Уилана к 16 годам колонии
Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж, передаёт РИА Новости.
RT на русском 04:21
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
Происшествия
В Петербурге на Адмиралтейских верфях взорвался газ на корабле
Три человека, по предварительным данным, пострадали при взрыве газа на строящемся судне на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге.
ТАСС 04:27
Игры
Карточный рогалик Griftlands вышел в раннем доступе Steam
Следующее обновление для Griftlands будет выпущено 25 июня в Steam и Epic Games Store. Сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:38
Общество
В Пензе хотят перенести дату проведения парада Победы
Пенза-Обзор 03:26
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:22
Общество
В Петербурге смягчают ограничения по коронавирусу
В Санкт-Петербурге с 15 июня начнут вновь действовать ряд предприятий по оказанию бытовых услуг.
Газета.Ru 13 июня в 05:09
Политика
Польша назвала «недоразумением» захват чешской территории
В Минобороны Польши назвали «недоразумением» временную оккупацию чешской территории.
Евразия Daily 13 июня в 09:31
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
Авто
Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов
Эксперты немецкого журнала Auto Bild составили рейтинг самых надежных кроссоверов на европейском рынке, которые могут без проблем проехать 100 тысяч километров.
Автоновости дня вчера в 03:10
Общество
Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса
Наименьшее число заражений приходится на Севастополь (4), Еврейскую автономную область (3) и Ненецкий автономный округ (1). С начала пандемии в России выявлено 528 964 случая коронавируса в 85 регионах.
Lenta.ru вчера в 03:47
Общество
Смольный продлил противопожарный режим в Петербурге до 5 июля
Александр Беглов продлил противопожарный режим в городе до 5 июля включительно. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба Смольного.
Peterburg2.ru 01:36
Происшествия
Погибшая 12-летняя школьница уже подвергалась насилию и угрозам убийства в Шушенском районе
После смерти 12-летней школьницы из деревни Нижняя Коя Шушенского района, чье тело со следами насильственной смерти найдено в заброшенном пожарном резервуаре, прокуратура инициировала ряд проверок и совместно с представителями следственного комитета и полиции провела сход местных жителей.
ИА Запад24 01:15
Общество
В Татарстане за сутки коронавирус выявлен у 44 человек
Всего с начала пандемии коронавируса в Татарстане болезнь выявлена у 3 958 человек. За последние сутки выздоровели 8 пациентов.
Inkazan 04:08
Общество
Московских чиновников заподозрили в злоупотреблении персональными данными
Правозащитники просят Роскомнадзор дать правовую оценку действиям МАДИ, а в случае нарушения привлечь виновных к административной ответственности за нарушение законодательства о персональных данных.
Ведомости вчера в 17:02