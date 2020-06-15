В целом известно, что часть повреждений имеет обратимый характер, а часть, к сожалению, необратимый.

с чего всё началось

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