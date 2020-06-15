Коронавирус

Газета.RuГазета.RuУ переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

Врач-эндокринолог поликлинического отделения МНОЦ МГУ Зухра Павлова в беседе с "Комсомольской правдой" рассказала об осложнении, которое часто наблюдается у переболевших коронавирусом. По ее словам, у выздоровевших порой сохраняется озноб, который не проходит даже при теплой погоде.
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