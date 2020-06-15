Коронавирус
Газета.RuУ переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Врач-эндокринолог поликлинического отделения МНОЦ МГУ Зухра Павлова в беседе с "Комсомольской правдой" рассказала об осложнении, которое часто наблюдается у переболевших коронавирусом. По ее словам, у выздоровевших порой сохраняется озноб, который не проходит даже при теплой погоде.
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с чего всё началось
В целом известно, что часть повреждений имеет обратимый характер, а часть, к сожалению, необратимый.Комсомольская правдавчера в 11:44
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Врач-эндокринолог объяснила, почему переболевших коронавирусом знобит даже в летнюю жару
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