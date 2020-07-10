Коронавирус
Lenta.ruУ переболевших коронавирусом появились длительные сбои иммунитета
Ученые из Института вирусологии Уханя обнаружили, что у переболевших коронавирусом пациентов появились длительные сбои иммунитета.
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с чего всё началось
Ученые из КНР предупреждают: многие переболевшие коронавирусом пациенты могут столкнуться с проблемами восстановления иммунитета. У части из них наблюдается снижение уровня лимфоцитов в крови, число которых не достигает нормы даже через 11 недель после выздоровления.Известиявчера в 17:01
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Ученые предупредили о проблемах с иммунитетом переболевших коронавирусом
Комсомольская правдавчера в 23:16
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Моя Москва.онлайн вчера в 14:46
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Ученые разрешили вековой секрет феномена «мертвой воды»
«Мертвая вода», образующаяся на границе смешения соленой и пресной воды, заставляет судно менять скорость.
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ИА Красная Весна вчера в 04:18
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Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что страна испытывает в данный момент беспрецедентное давление за всё время независимости.
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В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса
Второй группе добровольцев, на которых проводится исследование эффективности и иммуногенности вакцины, 13 июля введут второй компонент вакцины от коронавируса.
РИА Новости вчера в 22:04
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Российская газета 08 июля в 05:17
Шоу-бизнес
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В Лондоне начался суд по делу бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа - ранее актеры обвиняли друг друга в жестокости во время брака.
Газета.Ru 07 июля в 14:09
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Внешность предполагаемой матери Лукашенко-младшего обсуждают в Сети
Народные новости вчера в 16:42
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В Британии заявили о военном «предупреждении» России
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Газета.Ru вчера в 15:34
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Согласно рассекреченным документам Пентагона американские солдаты могли с 2001 по 2005 год подвергаться воздействию опасных ядов в ходе службы на аэродроме Ханабад в Узбекистане.
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