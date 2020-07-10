Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruУ переболевших коронавирусом появились длительные сбои иммунитета

Ученые из Института вирусологии Уханя обнаружили, что у переболевших коронавирусом пациентов появились длительные сбои иммунитета.
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с чего всё началось

Удар по лимфоцитам: COVID вызывает длительные сбои работы иммунитета

Ученые из КНР предупреждают: многие переболевшие коронавирусом пациенты могут столкнуться с проблемами восстановления иммунитета. У части из них наблюдается снижение уровня лимфоцитов в крови, число которых не достигает нормы даже через 11 недель после выздоровления.
Известиявчера в 17:01

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Ученые предупредили о сбоях в иммунитете после коронавируса

Газета.Ruвчера в 23:46

Ученые предупредили о проблемах с иммунитетом переболевших коронавирусом

Комсомольская правдавчера в 23:16

Переболевшие COVID-19 могут иметь длительные проблемы с иммунитетом

РЕН ТВвчера в 17:37

У переболевших коронавирусом появились длительные сбои иммунитета

Lenta.ruвчера в 21:40

У переболевших COVID-19 возникают длительные сбои иммунитета

Известиявчера в 20:05

Ученые обнаружили сходство коронавируса с ВИЧ. У пациентов не восстанавливается иммунитет

URA.Ruвчера в 17:53

Китайские ученые предупредили о сбоях в иммунитете после COVID-19

РБКвчера в 22:33
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Общество

Временный президент Боливии Жанин Аньес заразилась коронавирусом

Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус.
Коммерсантъ вчера в 19:24
Здоровье

Онколог назвал главный признак опасной болезни пищевода

Врач-онколог и хирург Иван Карасев рассказал, как вовремя распознать грыжу пищевода.
Московский Комсомолец вчера в 23:26
Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 08 июля в 05:17
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Политика

Украинский политик признала, что Крым навсегда покинул Украину

Украина навсегда потеряла Крым из-за действий Киева в отношении жителей полуострова, считает экс-депутат Верховной рады Анна Герман.
Московский Комсомолец 08 июля в 21:58
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Общество

В рамках дела Фургала задержаны два хабаровских депутата от ЛДПР

В рамках уголовного дела против главы Хабаровского края Сергея Фургала задержаны депутаты краевой думы от ЛДПР.
Газета.Ru вчера в 07:28
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Происшествия

На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки

По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
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Армия и оружие

Генерал войск ПВО СССР объяснил цели испытаний С-400 в Турции

Турецкие военные провели испытания поставленных им российских комплексов С-400 для изучения особенностей применения, оценки эффективности и поиска слабых мест системы, заявил экс-заместитель командующего войск ПВО Сухопутных войск (СВ) СССР — главный инженер войск ПВО СВ, генерал-лейтенант в отставке Александр Лузан 9 июля в комментарии РИА Новости.
ИА Красная Весна 00:10
Экономика

На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию

Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
REGNUM 07 июля в 22:21
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Политика

Байден встал на одно колено, выразив солидарность с протестующими

Кандидат демократов в президенты в США Джо Байден преклонил колено в знак солидарности с участниками протеста, передаёт телеканал Fox News.
Московский Комсомолец вчера в 23:20
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Происшествия

Фургал не признал вину во вменяемых ему преступлениях

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признал вину по обвинениям в организации покушений и убийств предпринимателей.
Известия вчера в 16:51
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Здоровье

Минздрав принял меры по устранению дефицита лекарств для онкобольных

Минздрав направил письмо в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина для наращивания производства препарата, а также в Минпромторг с призывом принять экстренные меры по возобновлению производства лекарства в прежних объемах.
Газета.Ru вчера в 15:55
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Шоу-бизнес

Подруга Ефремова заявила, что его семья готовится к худшему

Газета.Ru вчера в 17:59
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Общество

Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ

Москва возглавила Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2019 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:04
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Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

Министерство просвещения РФ одобрило проведение традиционных школьных линеек 1 сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».
Известия вчера в 21:25
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Шоу-бизнес

В Лондоне начался суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа

В Лондоне начался суд по делу бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа - ранее актеры обвиняли друг друга в жестокости во время брака.
Газета.Ru 07 июля в 14:09
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Общество

В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса

Второй группе добровольцев, на которых проводится исследование эффективности и иммуногенности вакцины, 13 июля введут второй компонент вакцины от коронавируса.
РИА Новости вчера в 22:04
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Политика

Трамп пообещал носить маску во время визита в военный госпиталь

Президент США Дональд Трамп согласился носить защитную маску во время посещения военно-медицинского центра имени Уолтера рида в пригороде Вашингтона.
РЕН ТВ вчера в 22:51
Происшествия

Обыски прошли у шести членов ЛДПР в Хабаровском крае

Обыски провели у шести членов партии ЛДПР в Хабаровском крае, пишет РИА Новости со ссылкой на лидера фракции в краевой Думе.
Пятый канал 00:18
Общество

В «МБХ медиа» и «Открытой России» проходят обыски

Утром 9 июля обыски прошли у муниципального депутата Юлии Галяминой, координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик в Москве, а также у координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова в Томске.
Коммерсантъ вчера в 06:03
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Гаджеты

Настольные Core i7 поколения Rocket Lake-S предложат 8 ядер и 12 потоков. Не спрашивайте, как

Среди вполне обычных процессоров Core i5 с шестью ядрами и двенадцатью потоками, а также Core i9 с восемью ядрами и шестнадцатью потоками, затесались и необычные Core i7, у которых потоков больше, чем ядер, не в два, а лишь в полтора раза.
3DNews вчера в 12:55
Происшествия

В Башкирии убили 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны

В Башкирии 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Несмеянов был убит во время ограбления, пишет 10 июля РЕН ТВ со ссылкой на главу администрации Кигинского района Зухру Гордиенко.
Известия 00:11
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Религия

Отец Сергий призвал лишить сана патриарха Кирилла за ростовщичество

ИА Красная Весна вчера в 15:36
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Армия и оружие

В Британии заявили о военном «предупреждении» России

Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого "предупреждения" президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express.
Газета.Ru вчера в 15:34
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Происшествия

В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы

В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
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Общество

Открытие международного авиасообщения в России пройдёт в два этапа

После чего ведомства согласуют между собой алгоритм открытия авиасообщения. Также минтранс оценил готовность аэропортов.
62инфо вчера в 12:32
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Астон Виллу» в 34-м туре АПЛ

RT на русском вчера в 17:10
Происшествия

Пропавший мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым

Пак Вон Сун пропал из своего дома в фешенебельном районе корейской столицы 9 июля днем, а к вечеру тело политика обнаружили сотрудники полиции.
BFM.ru вчера в 12:52
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Политика

Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России

Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
ПолитРоссия вчера в 01:44
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Экономика

ВТБ выиграл у Сбербанка борьбу за контракт с московским метро

ВТБ стал победителем конкурса на оказание услуг по организации приема банковских карт на инфраструктуре ГУП "Московский метрополитен" и ГУП "Мосгортранс", запросив на 3 млн рублей меньше, чем Сбербанк.
Интерфакс вчера в 08:34
Общество

В Сочи по требованию черкесов снесли памятник «Подвигу русских солдат»

Ruposters.ru вчера в 07:07
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