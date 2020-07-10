Коронавирус
Lenta.ruУ переболевших коронавирусом появились длительные сбои иммунитета
Ученые из Института вирусологии Уханя обнаружили, что у переболевших коронавирусом пациентов появились длительные сбои иммунитета.
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с чего всё началось
Ученые из КНР предупреждают: многие переболевшие коронавирусом пациенты могут столкнуться с проблемами восстановления иммунитета. У части из них наблюдается снижение уровня лимфоцитов в крови, число которых не достигает нормы даже через 11 недель после выздоровления.Известиявчера в 17:01
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Ученые предупредили о проблемах с иммунитетом переболевших коронавирусом
Комсомольская правдавчера в 23:16
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Общество
Временный президент Боливии Жанин Аньес заразилась коронавирусом
Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус.
Коммерсантъ вчера в 19:24
Здоровье
Онколог назвал главный признак опасной болезни пищевода
Врач-онколог и хирург Иван Карасев рассказал, как вовремя распознать грыжу пищевода.
Московский Комсомолец вчера в 23:26
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 08 июля в 05:17
Политика
Украинский политик признала, что Крым навсегда покинул Украину
Украина навсегда потеряла Крым из-за действий Киева в отношении жителей полуострова, считает экс-депутат Верховной рады Анна Герман.
Московский Комсомолец 08 июля в 21:58
Общество
В рамках дела Фургала задержаны два хабаровских депутата от ЛДПР
В рамках уголовного дела против главы Хабаровского края Сергея Фургала задержаны депутаты краевой думы от ЛДПР.
Газета.Ru вчера в 07:28
Происшествия
На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки
По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
Армия и оружие
Генерал войск ПВО СССР объяснил цели испытаний С-400 в Турции
Турецкие военные провели испытания поставленных им российских комплексов С-400 для изучения особенностей применения, оценки эффективности и поиска слабых мест системы, заявил экс-заместитель командующего войск ПВО Сухопутных войск (СВ) СССР — главный инженер войск ПВО СВ, генерал-лейтенант в отставке Александр Лузан 9 июля в комментарии РИА Новости.
ИА Красная Весна 00:10
Экономика
На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию
Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
REGNUM 07 июля в 22:21
Политика
Байден встал на одно колено, выразив солидарность с протестующими
Кандидат демократов в президенты в США Джо Байден преклонил колено в знак солидарности с участниками протеста, передаёт телеканал Fox News.
Московский Комсомолец вчера в 23:20
Происшествия
Фургал не признал вину во вменяемых ему преступлениях
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признал вину по обвинениям в организации покушений и убийств предпринимателей.
Известия вчера в 16:51
Здоровье
Минздрав принял меры по устранению дефицита лекарств для онкобольных
Минздрав направил письмо в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина для наращивания производства препарата, а также в Минпромторг с призывом принять экстренные меры по возобновлению производства лекарства в прежних объемах.
Газета.Ru вчера в 15:55
Шоу-бизнес
Подруга Ефремова заявила, что его семья готовится к худшему
Газета.Ru вчера в 17:59
Общество
Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ
Москва возглавила Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2019 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:04
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение традиционных школьных линеек 1 сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».
Известия вчера в 21:25
Шоу-бизнес
В Лондоне начался суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа
В Лондоне начался суд по делу бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа - ранее актеры обвиняли друг друга в жестокости во время брака.
Газета.Ru 07 июля в 14:09
Общество
В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса
Второй группе добровольцев, на которых проводится исследование эффективности и иммуногенности вакцины, 13 июля введут второй компонент вакцины от коронавируса.
РИА Новости вчера в 22:04
Политика
Трамп пообещал носить маску во время визита в военный госпиталь
Президент США Дональд Трамп согласился носить защитную маску во время посещения военно-медицинского центра имени Уолтера рида в пригороде Вашингтона.
РЕН ТВ вчера в 22:51
Происшествия
Обыски прошли у шести членов ЛДПР в Хабаровском крае
Обыски провели у шести членов партии ЛДПР в Хабаровском крае, пишет РИА Новости со ссылкой на лидера фракции в краевой Думе.
Пятый канал 00:18
Общество
В «МБХ медиа» и «Открытой России» проходят обыски
Утром 9 июля обыски прошли у муниципального депутата Юлии Галяминой, координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик в Москве, а также у координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова в Томске.
Коммерсантъ вчера в 06:03
Гаджеты
Настольные Core i7 поколения Rocket Lake-S предложат 8 ядер и 12 потоков. Не спрашивайте, как
Среди вполне обычных процессоров Core i5 с шестью ядрами и двенадцатью потоками, а также Core i9 с восемью ядрами и шестнадцатью потоками, затесались и необычные Core i7, у которых потоков больше, чем ядер, не в два, а лишь в полтора раза.
3DNews вчера в 12:55
Происшествия
В Башкирии убили 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны
В Башкирии 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Несмеянов был убит во время ограбления, пишет 10 июля РЕН ТВ со ссылкой на главу администрации Кигинского района Зухру Гордиенко.
Известия 00:11
Религия
Отец Сергий призвал лишить сана патриарха Кирилла за ростовщичество
ИА Красная Весна вчера в 15:36
Армия и оружие
В Британии заявили о военном «предупреждении» России
Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого "предупреждения" президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express.
Газета.Ru вчера в 15:34
Происшествия
В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы
В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
Общество
Открытие международного авиасообщения в России пройдёт в два этапа
После чего ведомства согласуют между собой алгоритм открытия авиасообщения. Также минтранс оценил готовность аэропортов.
62инфо вчера в 12:32
Футбол
«Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Астон Виллу» в 34-м туре АПЛ
RT на русском вчера в 17:10
Происшествия
Пропавший мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым
Пак Вон Сун пропал из своего дома в фешенебельном районе корейской столицы 9 июля днем, а к вечеру тело политика обнаружили сотрудники полиции.
BFM.ru вчера в 12:52
Политика
Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России
Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
ПолитРоссия вчера в 01:44
Экономика
ВТБ выиграл у Сбербанка борьбу за контракт с московским метро
ВТБ стал победителем конкурса на оказание услуг по организации приема банковских карт на инфраструктуре ГУП "Московский метрополитен" и ГУП "Мосгортранс", запросив на 3 млн рублей меньше, чем Сбербанк.
Интерфакс вчера в 08:34
Общество
В Сочи по требованию черкесов снесли памятник «Подвигу русских солдат»
Ruposters.ru вчера в 07:07