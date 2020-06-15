Коронавирус
Lenta.ruУ переболевших коронавирусом россиян нашли необычное осложнение
Многие россияне после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на сохранившийся озноб вне зависимости от погоды.
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Врач-эндокринолог объяснила, почему переболевших коронавирусом знобит даже в летнюю жару
Комсомольская правда11:44
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Авто
Volkswagen начал продажу двух больших пикапов
CarsWeek.ru 09:34
Происшествия
На поверхности подмосковной реки обнаружили восьмикилометровое пятно
Пятно серебристо-коричневого цвета образовалось на поверхности реки Поля в подмосковной Шатуре, специалисты выясняют причины загрязнения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкологии области.
Интерфакс 10:09
Общество
В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Режим повышенной готовности в Приморье продлен до 30 июня из-за сохраняющегося прироста числа случаев коронавируса, сообщает правительство региона.
РИА Новости 21:02
Технологии
Пользователям YouTube назвали способ смотреть ролики без рекламы
Пользователи сервиса Reddit рассказали, как избавиться от навязчивой рекламы во время просмотра роликов на видеохостинге YouTube, при этом не оформляя платную подписку.
iReactor вчера в 13:53
Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru 07:40
Общество
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова
Газета.Ru 13:45
Футбол
«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
RT на русском 11:50
Политика
Путин раскрыл свою роль в организации броска на Приштину
Российский марш-бросок на Приштину из Боснии в ночь с 11 на 12 июня 1999 года заключался в закреплении в аэропорту Слатина без согласования с другими войсками.
Lenta.ru 06:28
Армия и оружие
В России разрабатывается водоплавающая версия комплекса ПВО «Тор-М2»
В России разрабатывается версия комплекса ПВО "Тор-М2", умеющая плавать, сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.
РИА Новости 20:07
Политика
Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
Известия вчера в 15:17
Экономика
В России отменили «банковский роуминг»
В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает, что размер комиссии при переводе денежных средств между счетами физических лиц внутри одного банка, не может быть обусловлен открытием таких банковских счетов в разных обособленных (внутренних структурных) подразделений кредитной организации.
Телеканал Санкт-Петербург 03:19
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru 11:12
Политика
Трамп обвинил СМИ в замалчивании информации о протестах в Сиэтле
Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ намеренно мало освещают протесты в Сиэтле, где демонстранты создали "Автономную зону Капитолийского холма".
РИА Новости 19:45
Происшествия
Главный фермер Кубани погиб при спасении тонущего ребенка
На Кубани при спасении тонущего ребенка погиб председатель региональной ассоциации крестьянских хозяйств Виктор Сергеев.
РБК 17:52
Наука
Мороженое научились создавать с помощью углекислого газа
Американские ученые из Корнелльского университета сообщили о том, что научились создавать мороженное с помощью углекислого газа.
ВладТайм 14:37
Общество
Счетная палата обнаружила на 900 млн рублей нарушений в Минсельхозе
Счетная палата выявила в работе Минсельхоза и подчиненных ему Росрыболовства и Россельхознадзора нарушения в исполнении федерального бюджета на 900,7 млн руб. Об этом сообщила палата по итогам проверки за 2019 г. "Почти две трети от этой суммы (650,1 млн руб.) приходится на Минсельхоз", — отмечается в сообщении.
Ведомости 18:48
Происшествия
Адвокат прокомментировал отказ семьи Захарова от предложенной помощи
Адвокат объяснил причину отказа семьи Захарова от помощи Ефремова.
Российская газета 21:08
Экономика
В России утверждена программа развития угольной промышленности
В России утверждена программа развития угольной промышленности до 2035 года.
BFM.ru 07:30
Шоу-бизнес
Сын Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома
11-летний Нокс стал личным фотографом мамы. На улице Анджелине Джоли не дают прохода папарацци, а дома преследуют с камерой дети.
7Дней.ру 02:00
Политика
Врио губернатора Камчатки выдвинул свою кандидатуру на выборы
Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов выдвинул свою кандидатуру на должность главы региона.
Коммерсантъ вчера в 21:49
Спорт
New World: MMO от Amazon Studios выходит в августе
Городской портал Новый Нижний 06:00
Армия и оружие
Талибы за неделю убили и ранили более 400 афганских военных
Боевики радикального движения "Талибан" убили и ранили по меньшей мере 422 афганских военных в ходе нападений за последнюю неделю, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя совета национальной безопасности Афганистана Джавида Фейсала.
РИА Новости 07:23
Шоу-бизнес
Любовь Успенская пообещала создать петицию в защиту Ефремова
Вечерняя Москва вчера в 18:38
Экономика
Между разведением и ловлей рыбы просят убрать границы
Между разведением и ловлей рыбы просят убрать границы Дальневосточные рыбодобытчики недовольны ограничениями на использование участков, они просят разрешить разводить рыбу и там, где идет промысел.
Коммерсантъ 18:00
Происшествия
В Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину
"Сегодня на Носовихинском шоссе водитель кареты скорой помощи сбил женщину, после чего столкнулся с иномаркой", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 15:04
Общество
В Кузбассе выявили еще 23 случая коронавируса
По данным на воскресенье, всего в Кузбассе выявлено 1042 случая заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 390 выздоровели.
РИА Новости 00:26