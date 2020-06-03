У погибшего при задержании полицейскими в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда был коронавирус нового типа. Об этом свидетельствуют результаты вскрытия, опубликованные на сайте бюро судмедэкспертизы округа Хеннепин.

У погибшего при задержании в США Джорджа Флойда был коронавирус

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