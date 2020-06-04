Коронавирус
Газета.RuУ погибшего в США от рук полицейского Джорджа Флойда был коронавирус
Независимые эксперты, нанятые семьей погибшего, установили, что смерть наступила в результате удушения. 25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины.
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Футбол
Юрий Семин может возглавить киевское «Динамо»
Вести.Ru 04:05
Политика
США отправили в Россию вторую партию аппаратов ИВЛ
Вторая партия из 150 аппаратов искусственной вентиляции лёгких отправлена из США в Россию.
RT на русском вчера в 09:22
Политика
Премьером Белоруссии назначен глава Госкомвоенпрома Головченко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, сообщает госагентство БелТА.
Интерфакс 04:24
Общество
Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса
Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:39
Армия и оружие
Военные России и Турции провели 14-е совместное патрулирование в Сирии
Российские и турецкие военные провели 14-е совместное военное патрулирование сирийской трассы М4 на северо-востоке страны.
Известия 02 июня в 23:14
Космос
В корабле Маска использовали российские детали
Корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС 31 мая.
РИА Новости вчера в 18:03
Кино
Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым
43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
Российская газета вчера в 12:10
Общество
МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
Технологии
Эксперт рассказал о способах прослушки смартфонов
Как понять, находится ли ваш телефон на прослушке, рассказал в четверг, 4 июня, в интервью агентству «Прайм» глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Известия вчера в 23:24
Общество
В Саратове водители троллейбусов объявили итальянскую забастовку
Сотрудники троллейбусного депо в Кировском районе собираются устроить итальянскую забастовку.
Саратов 24 02:34
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:01
Происшествия
Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан после разлива топлива в Норильске
Газета.Ru вчера в 10:36
Наука
В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека
Биоинформатики из Кембриджа, пользуясь искусственным интеллектом, разыскали в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека.
Известия вчера в 19:00
Авто
Toyota представил обновленный пикап Toyota Hilux
Компания Toyota представила обновленный Hilux. Пикап получил иной дизайн, более мощный двигатель и стал технологичнее.
Тарантас Ньюс 00:52
Футбол
Мини-турнир Лиги чемпионов может пройти в России
По информации источника, УЕФА рассматривает варианты, при которых принимающая сторона сможет выделить четыре стадиона в радиусе 100 км. Германия мини-турнир Лиги чемпионов провести готова.
Газета.Ru вчера в 18:23
Общество
Собянин допустил продление масочного режима до середины осени
Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
Политика
ЦИК заявил о невозможности агитации против поправок в Конституцию
«Центризбирком сегодня презентовал свои информационные наработки и будет продолжать информировать участников голосования о законе, о содержании поправок, о порядке осуществления этих действий и так далее», — заявил секретарь ЦИК Майя Гришина.
Политсовет вчера в 00:26
Шоу-бизнес
Александр Рыбак признался, что 11 лет «сидел» на антидепрессантах
Осло, 3 июня 2020, 20:47 — REGNUM Александр Рыбак признался, что на протяжении 11 лет он имел зависимость от лекарств для сна и антидепрессантов.
REGNUM вчера в 13:47
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Газета.Ru вчера в 11:38
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» запустила аналог TikTok
Социальная сеть «ВКонтакте» представила сервис «Клипы», в котором можно размещать короткие вертикальные видеоролики, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости 02:32
Экономика
Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил многократный рост своих доходов продажей акций АО «Северянин»
Ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил расследование, где говорилось о несоответствии данных в налоговых декларациях Шапошникова.
Эхо Москвы 04:34
Шоу-бизнес
Пригожин резко ответил высмеявшему его Охлобыстину
РИА Новости 03:48
Космос
Астрономы обнаружили источники загадочных «инопланетных» радиосигналов
Астрономам из Австралии удалось зафиксировать источники имеющих загадочное происхождение радиосигналов, известных также под названием FRB.
Актуальные Новости 02 июня в 05:39
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
Политика
Имидж США «рушится на глазах», пишет польское СМИ
Из-за беспорядков имидж США "рушится на глазах", пишет одно из крупнейших польских изданий Rzeczpospolita.
РИА Новости вчера в 23:06
Происшествия
На Сельме поезд сбил молодого человека насмерть
В Калининграде вечером в среду, 3 июня 2020 года, в районе улиц Гайдара и Челнокова в микрорайоне Сельма на железнодорожных путях произошла трагедия с летальным исходом.
Русский Запад 02:53
Происшествия
В Подмосковье совершил экстренную посадку военный вертолет
В Подмосковье совершил экстренную посадку военно-транспортный вертолет, находившиеся на борту живы.
РБК 04:34
Футбол
Валерий Карпин рассказал о первом тренировочном дне ФК «Ростов»
Rostov.ru вчера в 15:34
Происшествия
Очевидец раскрыл, как началась авария в Норильске. Разлив топлива никто не замечал
Разгерметизацию топливного бака и разлив дизельного топлива после аварии на Норильской ТЭЦ долгое время никто не замечал.
URA.Ru 03:04