Независимые эксперты, нанятые семьей погибшего, установили, что смерть наступила в результате удушения. 25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины.

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