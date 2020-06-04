Коронавирус

Газета.RuГазета.RuУ погибшего в США от рук полицейского Джорджа Флойда был коронавирус

Независимые эксперты, нанятые семьей погибшего, установили, что смерть наступила в результате удушения. 25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины.
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У Джорджа Флойда, умершего при задержании полицией США, был коронавирус

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