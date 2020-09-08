У половины детей с COVID-19 в России болезнь протекала в лёгкой форме
В России за первое полугодие 2020 года почти 50 тыс. детей переболели коронавирусом, у половины инфекция протекала в лёгкой форме, у 32% было бессимптомное течение, тяжёлая форма — лишь у 0,2%. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.В источнике
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Роспотребнадзор рассказал, как COVID-19 протекает у детей
Почти 50 тысяч детей перенесли COVID-19 в России за первые шесть месяцев 2020 года, у половины он протекал в легкой форме, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.
РИА Новости22:57
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