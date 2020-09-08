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В России за первое полугодие 2020 года почти 50 тыс. детей переболели коронавирусом, у половины инфекция протекала в лёгкой форме, у 32% было бессимптомное течение, тяжёлая форма — лишь у 0,2%. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.