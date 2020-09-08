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У половины детей с COVID-19 в России болезнь протекала в лёгкой форме

В России за первое полугодие 2020 года почти 50 тыс. детей переболели коронавирусом, у половины инфекция протекала в лёгкой форме, у 32% было бессимптомное течение, тяжёлая форма — лишь у 0,2%. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал, как COVID-19 протекает у детей

Почти 50 тысяч детей перенесли COVID-19 в России за первые шесть месяцев 2020 года, у половины он протекал в легкой форме, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.
РИА Новости22:57
Подробнее о событии
РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал, как COVID-19 протекает у детей

РИА Новости22:57
RT на русском

У половины детей с COVID-19 в России болезнь протекала в лёгкой форме

RT на русском22:29
URA.Ru

Роспотребнадзор раскрыл детскую статистику по коронавирусу

URA.Ru20:51
Lenta.ru

Названо число заразившихся коронавирусом детей в России

Lenta.ru21:25
РЕН ТВ

У 50% переболевших COVID-19 детей инфекция протекала в легкой форме

РЕН ТВ20:58
РБК

Роспотребнадзор назвал число переболевших COVID-19 детей

РБК22:09
Российская газета

У половины детей с коронавирусом болезнь протекала в легкой форме

Российская газета20:47

Названа лучшая валюта для сбережений

Если же инвестор рассматривает возможность вложиться в валюты развивающихся стран, то должен быть готов и к их высокой волатильности из-за большой финансово-экономической и политической нестабильности данных государств.
Названа лучшая валюта для сбережений
РИА Новости23:05

Жительница Барнаула после родов в «ДАРе» попала с коронавирусом в госпиталь

Девушка подробно описывает свои муки у себя на странице в Instagram, она утверждает, что из-за коронавируса у нее появились галлюцинации Жительница Барнаула Виктория Романова написала на своей странице в Instagram о муках, с которыми ей пришлось столкнуться после того, как она попала в перинатальный центр "ДАР".
Жительница Барнаула после родов в «ДАРе» попала с коронавирусом в госпиталь
Толк21:03

Трамп пригрозил компаниям США, переносящим производство в Китай

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что запретит федеральным ведомствам заключать контракты с американскими компаниями, которые переносят производство в Китай.
Взгляд.рувчера в 14:41
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Новые списки указывают на скорый анонс Xbox Series S

Новая классификация программного обеспечения, проведенная международными рейтинговыми агентствами, может служить дополнительным доказательством того, что компания Microsoft планирует анонсировать вторую консоль Xbox следующего поколения.
МИТвчера в 09:16
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Известия: российский препарат в пять раз снизил смертность от COVID-19

Российский препарат сурфактант-БЛ, созданный для лечения тяжёлых поражений лёгких, помог снизить смертность среди тяжёлых больных коронавирусом с 80% до 14,3%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на опыт медицинских работников Петербурга, Москвы, Тюмени и Сыктывкара.
RT на русском00:04
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Адвокат Ефремова прокомментировал обращение Охлобыстина к Путину

Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал обращение актера Ивана Охлобыстина на имя президента Владимира Путина с просьбой помиловать Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП.
РИА Новостивчера в 10:10
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Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19

В Роспотребнадзоре уточняют, что решением Зеленогорского районного суда города Санкт-Петербурга от 07 сентября 2020 года гражданин, прибывший в Россию самолетом, привлечен к административной ответственности за неразмещение в трехдневный срок со дня прибытия информации на Едином портале государственных услуг результатов лабораторных исследований на COVID-19.
Российская газетавчера в 11:44
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МИД Великобритании потребовал у властей Белоруссии найти Колесникову

В координационном совете подтвердили исчезновение Колесниковой, добавив, что на связь также перестали выходить еще несколько членов совета: пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов.
РБКвчера в 15:19
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Часть самозанятых предложили освободить от налога

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Аналитики оценили вклад угрозы санкций в ослабление рубля

«Без новостей последних двух-трех недель курс рубля составил бы около 72,5 руб. за доллар, то есть цена дополнительных внешнеполитических рисков сейчас — почти 3,5 руб. за доллар», — оценивает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.
РБК17:00
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