Российская газета 16

За первые шесть месяцев 2020 года коронавирус SARS-CoV-2 был выявлен у 47 712 несовершеннолетних в России. У 32 процентов инфицированных не было симптомов, а у половины - отмечалась легкая форма COVID-19. Тяжело болели только 0,2 процента заразившихся, в основном дети в возрасте до года.