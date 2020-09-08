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Российская газета
Российская газета

У половины детей с коронавирусом болезнь протекала в легкой форме

За первые шесть месяцев 2020 года коронавирус SARS-CoV-2 был выявлен у 47 712 несовершеннолетних в России. У 32 процентов инфицированных не было симптомов, а у половины - отмечалась легкая форма COVID-19. Тяжело болели только 0,2 процента заразившихся, в основном дети в возрасте до года.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал, как COVID-19 протекает у детей

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Почти 50 тысяч детей переболели коронавирусом в России за первое полугодие 2020 года, у половины инфекция протекала в лёгкой форме, у 32% было бессимптомное течение, тяжёлая форма - лишь у 0,2%, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
РИА Новости22:57
Подробнее о событии
Lenta.ru

Названо число заразившихся коронавирусом детей в России

Lenta.ru21:25
RT на русском

У половины детей с COVID-19 в России болезнь протекала в лёгкой форме

RT на русском22:29
РБК

Роспотребнадзор назвал число переболевших COVID-19 детей

РБК22:09
Комсомольская правда

Роспотребнадзор: Коронавирусом в России переболели почти 50 тысяч детей

Комсомольская правда22:38
РЕН ТВ

У 50% переболевших COVID-19 детей инфекция протекала в легкой форме

РЕН ТВ20:58
URA.Ru

Роспотребнадзор раскрыл детскую статистику по коронавирусу

URA.Ru20:51
Российская газета

У половины детей с коронавирусом болезнь протекала в легкой форме

Российская газета20:47

Мультфильм Бронзита получил три приза национальной премии «Икар»

Во вторник, 8 сентября, стало известно о том, что петербургский аниматор, сценарист и режиссер Константин Бронзит получил сразу три приза премии «Икар» за мультфильм «Он не может жить без космоса».
Невские Новости22:16

Определен эпицентр нового тайфуна «Хайшен», который ударит по Приморью

Смотрите такжеМЧС направило дополнительные группировки сил в районы Приморья, где ожидают новый тайфун Согласно прогнозам, тайфун начнет формировать собственный фронт уже 7 сентября, а ливни продлятся около суток.
Общественное телевидение Россиивчера в 02:23
12

NBC: Трамп задумался об увольнении Эспера с поста главы Пентагона

Американский президент Дональд Трамп недоволен нынешним главной Пентагона Марком Эспером и рассматривает новую кандидатуру на пост министра обороны, сообщает NBC со ссылкой на три высокопоставленных источника в администрации.
RT на русском19:50
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Аналитики оценили вклад угрозы санкций в ослабление рубля

«Без новостей последних двух-трех недель курс рубля составил бы около 72,5 руб. за доллар, то есть цена дополнительных внешнеполитических рисков сейчас — почти 3,5 руб. за доллар», — оценивает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.
РБК17:00
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Мятежный священник обвинил Наталью Поклонскую в распутстве

Отреченный от служения схиигумен Сергий, по-прежнему удерживающий под контролем Среднеуральский женский монастырь, 7 сентября распространил обращение, в котором обвинил Наталью Поклонскую, у которой он ранее был духовником, в распутстве.
АиФ Уралвчера в 10:14
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Владеющим жильем иностранцам разрешили регистрировать у себя мигрантов

Вступил в силу федеральный закон, позволяющий иностранцам, имеющим в собственности жилье в России, выступать принимающей стороной для других иностранных граждан и регистрировать их у себя.
РИА Новостивчера в 17:29
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Рошаль назвал некорректным письмо жены Навального в свой адрес

Президент «Национальной медицинской палаты» Леонид Рошаль назвал некорректным письмо жены основателя ФБК Алексея Навального Юлии в свой адрес, где она заявила о недоверии и неуважении к нему.
Ведомостивчера в 10:19
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В Благовещенске у сотрудников мэрии выявили заражение коронавирусом

Благовещенск, 8 сентября 2020, 05:20 — REGNUM В администрации Благовещенска Амурской области у трёх сотрудников лабораторно подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией, об этом на своей странице в Instagram написал мэр города Олег Имамеев.
REGNUM22:20