У половины детей с коронавирусом болезнь протекала в легкой форме
За первые шесть месяцев 2020 года коронавирус SARS-CoV-2 был выявлен у 47 712 несовершеннолетних в России. У 32 процентов инфицированных не было симптомов, а у половины - отмечалась легкая форма COVID-19. Тяжело болели только 0,2 процента заразившихся, в основном дети в возрасте до года.В источнике
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Роспотребнадзор рассказал, как COVID-19 протекает у детей
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Почти 50 тысяч детей переболели коронавирусом в России за первое полугодие 2020 года, у половины инфекция протекала в лёгкой форме, у 32% было бессимптомное течение, тяжёлая форма - лишь у 0,2%, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
РИА Новости22:57
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