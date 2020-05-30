Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъУ половины тяжелых больных с COVID-19 проходят изменения в легких

У половины тяжелых больных с коронавирусом, которые были выписаны из больниц, изменения в легких прошли через три недели, сообщил главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
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У половины тяжелых больных COVID-19 не обнаружены изменения в легких

У половины выписанных из больниц самых тяжелых больных коронавирусом изменения в легких проходят через три недели, сообщил главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
Интерфакс02:09

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Пульмонолог уточнил, что происходит с легкими больных COVID-19 и нужны ли СИЗы

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У половины тяжелых больных с COVID-19 проходят изменения в легких

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Раскрыта вероятность наступления самых тяжелых последствий коронавируса

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Пульмонолог рассказал о восстановлении легких у переболевших COVID-19

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Врач назвал срок восстановления легких переболевших COVID-19

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У половины тяжелых больных COVID-19 не обнаружены изменения в легких

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Общество

«Коммунисты России» поддержали Пригожина пачкой «Доширака»

РИА Новости 07:37
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Политика

Politico рассказала о разногласиях Меркель и Трампа

Американский президент Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора не пришли к согласию по вопросам газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
RT на русском 03:43
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Политика

Лавров: за границей из-за пандемии остаются более 25 тысяч россиян

Более 25 тысяч россиян еще вынуждены оставаться за границей, из-за ограничений, связанных с пандемией, заявил глава МИД Сергей Лавров.
DP.RU 07:59
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Экономика

Минздрав: на борьбу с коронавирусом в России уйдет 500 млрд рублей

В России на утро 30 мая было зарегистрировано 396 575 заразившихся коронавирусом. За последние сутки прирост составил 8 952 человека.
Коммерсантъ 06:44
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Политика

Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию

Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
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Здоровье

Попова спрогнозировала возможный период второй волны коронавируса в РФ

Вторая волна коронавирусной инфекции может произойти во время подъема ОРВИ, считает главный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова.
Экономика сегодня 06:32
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Политика

Названы востребованные у россиян поправки к Конституции

Больше всего у россиян востребованы предложенные президентом Владимиром Путиным поправки к Конституции, касающиеся социальной сферы, экологии и науки.
Lenta.ru 07:49
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Общество

В ингушском городе Сунжа объявили режим контртеррористической операции

В городе Сунжа республики Ингушетии введен режим контртеррористической операции (КТО).
РБК 08:43
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
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Космос

Запуск Crew Dragon может быть вновь перенесен

Запланированный на сегодня, 30 мая, запуск может быть в очередной раз перенесен из-за погодных условий.
Коммерсантъ вчера в 22:25
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Происшествия

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru 00:25
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
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Космос

Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях

Третий по счету в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
РИА Новости вчера в 15:26
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Общество

МЧС предупредило жителей Московского региона о ливнях и грозе

РБК 06:43
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Здоровье

Михаил Мурашко и Радий Хабиров посетили Республиканский онкодиспансер в Уфе

REGNUM 08:13
Происшествия

В Шереметьево у самолета загорелась вспомогательная силовая установка

Газета.Ru 07:28
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Общество

Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23
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Шоу-бизнес

Тодоренко, Билан, Лепс и другие звезды запросили госпомощь в виде МРОТ

По данным издания, поддержку от государства не смогла бы получить компания "Гуд Фуд Стайл", учрежденная Иосифом Пригожиным и Эмином Агаларовым.
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Происшествия

В Окленде застрелен сотрудник федеральной службы охраны США

Два сотрудника федеральной службы охраны США получили огнестрельные ранения во время протестов в городе Окленд в Калифорнии, один из них скончался.
RT на русском 08:20
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Общество

«Вектор» рассказал о вакцине от коронавируса в виде капель для носа

Одной из возможных форм вакцины против новой коронавирусной инфекции может стать препарат для закапывания в нос, сообщил директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.
Ведомости 07:25
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Здоровье

СКР проверит, почему алтайским докторам предложили стать уборщиками

Барнаул, 30 мая 2020, 13:30 — REGNUM Алтайскими докторами, которым предложено поработать уборщиками, заинтересовалось следствие.
REGNUM 06:30
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Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 10 подешевеет в Китае до 530 долларов

Megaobzor.com вчера в 06:26
Политика

Кравчук назвал «единственный способ остановить» Россию

Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал "единственный способ остановить" Россию. Он сделал это в интервью порталу "Гордон".
Piter.tv вчера в 08:59
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Здоровье

Кравченко заявил о заносе коронавируса в КОКБ после открытия

Есть занос коронавирусной инфекции в областную клиническую больницу после открытия.
Клопс 06:13
Шоу-бизнес

Джастин Бибер опубликовал снимок с русским матерным словом

Многие задались вопросом, понимает ли сам Бибер, что на его снимке присутствует русское матерное слово.
Вести.Ru вчера в 09:25
Армия и оружие

Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями.
Газета.Ru вчера в 12:17
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Общество

В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке

В Москве сотрудники полиции задержали несколько пикетчиков, поддерживающих арестованного журналиста Илью Азара у здания главка московской полиции.
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Футбол

В России могут переименовать футбольные лиги

В России в течении года могут переименовать существующие футбольные лиги ради их привидения к единому неймингу.
Дни24 07:21
Здоровье

Доктор Мясников оценил степень опасности зараженных животных и посылок

Медик подчеркнул, что доказан воздушно-капельный способ передачи вируса, высокая вероятность передачи через слизистые глаза и рта.
Вести.Ru 08:15
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Армия и оружие

Washington Examiner (США): Китай и Россия угрожают экипажам американских самолетов. Почему Пентагон не остановит их? (Washington Examiner)

Россия угрожает самолетам P-8 в небе над Средиземным морем.
ИноСМИ вчера в 13:54
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