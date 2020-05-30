Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъУ половины тяжелых больных с COVID-19 проходят изменения в легких

У половины тяжелых больных с коронавирусом, которые были выписаны из больниц, изменения в легких прошли через три недели, сообщил главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
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У половины тяжелых больных COVID-19 не обнаружены изменения в легких

У половины выписанных из больниц самых тяжелых больных коронавирусом изменения в легких проходят через три недели, сообщил главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
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У половины тяжелых больных COVID-19 не обнаружены изменения в легких

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