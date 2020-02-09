Технологии

AsteraAsteraУ пользователей Windows 7 перестали выключаться компьютеры

Один из пользователей в Reddit написал инструкцию, как можно обойти новую ошибку и безопасно выключить компьютер. Для этого нужно создать новую учетную запись с правами администратора, а после выйти из нее и зайти в учётной записи администратора, которая была создана изначально.
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Первые «сюрпризы» Windows 7, оставшегося без поддержки Microsoft

Picsnews.net08 февраля в 11:37

Пользователи Windows 7 сообщили о запрещающей выключить компьютер ошибке

РБК13:44

В компьютерах с операционной системой Windows 7 произошёл сбой

REGNUM08:29

Пользователи Windows 7 сообщили, что не могут выключить компьютер

Газета.Ru09:59

Ошибка Windows 7 запретила выключать компьютеры

Lenta.ru09:21

Найден способ устранить ошибку выключения Windows 7

Красная весна15:35

Найдено решение проблемы с глюками при отключении Windows 7

Телеканал 360°18:27
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Общество

На Камчатке ведущая местной ГТРК расхохоталась, рассказывая о пособиях

Ведущая рассказывает: в состав этой выплаты входит набор социальных услуг, стоимость которого с 1 февраля составит чуть более 1,5 тыс. рублей.
REGNUM 12:24
Хоккей

Дубль Кучерова помог «Тампе» победить «Коламбус»

Основное время матча завершилось со счётом: 1:1. Победную для гостей шайбу снова забросил россиянин Никита Кучеров, которая позволила «Тампе» одержать седьмую победу подряд.
ГЛАС.RU 22:18
Происшествия

В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову

В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.
Газета.Ru 16:16
Политика

Венесуэла обратится в международные суды из-за санкций по Conviasa

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что Каракас обратится в международные суды в связи с санкциями Вашингтона против авиакомпании Conviasa.
RT на русском 18:13
Здоровье

Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»

Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:49
Общество

Мишустин поручил правительству провести ревизию расходов бюджета

«Необходимо провести ревизию планов аналогичных расходов на 2020-й год и перенаправить средства на более важные проекты, которые обозначены в Послании президента Федеральному Собранию», — заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Пятый канал 12:43
Гаджеты

Xiaomi продемонстрировала неожиданный рекорд Xiaomi Mi 10

Компания Xiaomi продолжает нагнетать интригу и подогревать интерес пользователей к грядущему выпуску флагманского смартфона Xiaomi Mi 10.
iXBT.com 21:34
Армия и оружие

Пострадавших военных США от обстрелов Ирана стало еще больше

REGNUM 18:15
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

РИА Новости 12:20
Космос

Астронавт Кристина Кох вернулась на Землю с рекордом

Портал Поиск 08 февраля в 02:49
Общество

Захарова оценила действия Японии в отношении карантинного лайнера

РИА Новости 14:59
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском 11:04
Общество

В Госдуме предложили урегулировать наценку на квартирах в новостройках

Федоров предложил рассмотреть возможность введения новой нормы, согласно которой застройщик не сможет ставить цены на квартирах в новостройках, которые будут более чем на 50% превышать себестоимость строительства объекта.
Газета.Ru 22:31
Кино

В Голливуде вручили премии «Оскар»

В номинациях "Лучший оригинальный сценарий" премии "Оскар" удостоен южнокорейский фильм "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо по сценарию, написанному им в соавторстве с Хан Джин Воном.
Вести.Ru вчера в 20:40
Общество

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

"Единая Россия" внесла на рассмотрение Госдумы поправки об использовании материнского капитала, об этом говорится в сообщении на официальном сайте партии.
РИА Новости 17:28
Технологии

Amazon, LG и NVIDIA отказались от участия в Mobile World Congress

Одна из крупнейших выставок мобильной индустрии Mobile World Congress находится под угрозой срыва из-за коронавируса - ряд производителей, включая Amazon, LG и NVIDIA, отказались от участия в мероприятии из-за возможных рисков для здоровья делегаций и посетителей.
Газета.Ru 05:51
Хоккей

Омский «Авангард» и казанский «Ак Барс» выяснят, чья подготовка лучше

11 февраля состоится третий по счёту матч между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом». Обе команды лидируют в Восточной конференции.
АиФ Омск 21:00
Общество

Платформа «Морской старт» прибудет в Приморье в начале марта

REGNUM 21:47
Здоровье

В 37 российских регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ

В Роспотребнадзоре зафиксировали рост недельных эпидемических порогов гриппа и ОРВИ на территории России.
Газета.Ru 20:15
Общество

Врио губернатора Махонин возглавил правительство Пермского края

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Махонина врио губернатора Пермского края в связи с досрочным прекращением полномочий Решетникова, возглавившего Минэкономразвития.
РИА Новости 04:04
Спорт

В Норвегии заявили об уничтожении российских лыжных гонок

Норвежские журналисты считают, что российские лыжные гонки уничтожают сами себя.
ProstoProSport 10:51
Гаджеты

Мобильный процессор AMD Ryzen 5 4500U ставит рекорды

AMD Ryzen 5 4500U является шестиядерным процессором для ноутбуков. У него нет функции многопоточности, поэтому у него также шесть потоков.
Ридус 10:00
Общество

Китай вновь прекратил поставки овощей в Приморье

РИА Новости 22:11
Авто

Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris

Компания Hyundai Motor опубликовала первые официальные снимки обновленного седана Solaris.
РИА Новости 19:19
Армия и оружие

Над Сирией заметили крылатые ракеты с запада

По информации военного аналитика Бабака Тагвея, ссылающегося на сообщения очевидцев, речь идет о баллистических ракетах, запущенных сирийской армией.
Lenta.ru 09:31
Общество

Новые справки о судимости появились в России

Новые справки о судимости появились в России в соответствии с приказом МВД РФ, вступившим в силу в понедельник, 10 февраля.
Политика Сегодня 06:30
Энергетика

В Минске рассказали о желаемой цене покупки нефти у России

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск хочет покупать нефть у Москвы по цене не выше 83-85% от цен на углеводороды на мировом рынке.
Газета.Ru 16:13
Экономика

Жители Башкирии могут получить материальную помощь от государства

В рамках реализации социальных контрактов жители республики могут рассчитывать на финансовую помощь в размере до 100 тыс. рублей.
ToDay News Ufa 07:38
Политика

Помощник Зеленского заявил о его желании прекратить войну в Донбассе

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что тот желает прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru 15:25
Армия и оружие

Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22

Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Avia.pro вчера в 23:42
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