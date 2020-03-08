Политика

РИА НовостиРИА НовостиУ посетителя конференции с участием Трампа нашли коронавирус

Коронавирус обнаружен у одного из посетителей конференции консервативных политических действий, которую посещали президент Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс, говорится в сообщении организаторов, поступившем в воскресенье в РИА Новости.
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Трамп не откажется от публичных выступлений из-за коронавируса

Российская газетавчера в 23:50

Трамп продолжит публичные выступления, несмотря на коронавирус

Московский Комсомолецвчера в 23:16

У посетителя конференции с участием Трампа нашли коронавирус

РИА Новостивчера в 19:40

У посетителя конференции с участием Трампа и Пенса выявили коронавирус

РБКвчера в 21:42

Трамп продолжит публичные выступления, несмотря на случаи коронавируса в Вашингтоне

ТАССвчера в 22:21

Зараженный коронавирусом человек пришел на встречу к Трампу

Известиявчера в 20:32

Трамп продолжит появляться на публике, не боясь коронавируса

News.ruвчера в 23:02
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Армия и оружие

В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»

Военное дело вчера в 06:06
Политика

Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Газета.Ru 08:06
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал очень сложными переговоры с росийским лидером Владимиром Путиным, отметив, что прогресс в них есть.
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Российский комик Семен Слепаков в честь 8 Марта записал песню, высмеивающую отношение женщин к возлюбленным и будущим мужьям.
Lenta.ru 05:40
Происшествия

В Санкт-Петербурге по делу об убийстве подростка задержан сын судьи

Коммерсантъ 06:47
Политика

Путин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков

Ограничение числа президентских сроков одного человека нужно, чтобы гарантировать сменяемость власти, заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 06:49
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Министр спорта Италии призвал остановить футбольный чемпионат из-за коронавируса

Министр спорта Италии поддержал инициативу президента Итальянской ассоциации игроков Дамиано Томмази отменить все матчи во всех лигах.
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Газета.Ru 06 марта в 08:23
Политика

Кадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о том, что американские власти заинтересовались его "бизнесом и банковскими счетами".
РИА Новости вчера в 12:00
Общество

Голикова назвала панику вокруг коронавируса раздутой

Паника вокруг распространения нового коронавируса раздута, потому что российские власти принимают такие же меры, которые были бы приняты при угрозе в стране распространения гриппа.
Известия 07:59
Транспорт

Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту

Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
РИА Новости вчера в 13:39
Финансы

Обвал цен на нефть приведет к падению рубля и росту инфляции в России как в 2015-2016 годах – эксперт

Обвал цен на нефть приведет к падению рубля и росту инфляции в России как в 2015-2016 годах.
Эхо Москвы 05:17
Армия и оружие

В МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ

Масштабные военные учения НАТО Defender Europe — 2020, которые пройдут в Восточной Европе у западных границ России, не смогут повлиять на внешнеполитический курс Москвы.
RT на русском вчера в 14:17
Игры

В Сети появились системные требования к игре Doom Eternal

На днях в Сети появились системные требования к игре.
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Общество

Москва закупила 50 тыс. защитных очков из-за коронавируса

Кроме лекарств, депздрав закупил три аппарата для экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), применяемых при дыхательной недостаточности, 77 аппаратов искусственной вентиляции легких, а также 80 тыс. защитных костюмов, 50 тыс. защитных очков и 88,2 тыс. респираторов.
РБК 07:42
Общество

В России начал действовать «двойной» полис ОСАГО

В России стал действовать новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
РБК 05:55
Футбол

Игроки ПСЖ не поддержали идею Тухеля провести короткие сборы в Испании

По информации французских СМИ, игроки ПСЖ не поддержали инициативу своего главного тренера Томаса Тухеля накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Боруссией" Д.Сообщается, что наставник парижской команды пытался организовать небольшой сбор команды на юге Испании, воспользовавшись паузой в чемпионате из-за отмены матча со "Страсбуром".
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Политика

В Германии выступили против строительства «Северного потока — 2»

В Германии общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство «Северного потока — 2», сообщает 7 марта WirtschaftsWoche.
REGNUM вчера в 13:20
Армия и оружие

Террористы обстреляли сирийские войска на юге Идлиба и в Алеппо

Боевики нанесли удары по позициям сирийских войск на юге провинции Идлиб и на западе Алеппо.
Российская газета вчера в 18:50
Общество

В России выявили четыре новых случая коронавируса

В целом число случаев заражения коронавирусом в России достигло 14.
РИА Новости вчера в 08:34
Общество

Владелец итальянского футбольного клуба заболел коронавирусом

Владелец клуба "Новара", выступающего в третьем по силе дивизионе чемпионата Италии по футболу (серия C), Маурицио Рулло попал в больницу с коронавирусом, сообщается на официальном сайте команды из одноименного города.
Российская газета 07:28
Гаджеты

Представлен топовый смартфон Oppo Find X2

Astera 06 марта в 15:39
Общество

Лукашенко: Белоруссии предлагают купить более 6 млн тонн нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску поступает много предложений относительно поставок нефти и переработки нефти на белорусских заводах.
REGNUM вчера в 03:58
Политика

Путин определил полномочия Медведева в Совбезе

Президент Владимир Путин подписал указ, определяющий полномочия заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
BFM.ru 07:12
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Ученые нашли способ быстрее преодолеть расстояние к Урану и Нептуну

Вечерний курьер 06 марта в 11:10
Общество

Минприроды предложило отменить сборы с населения за раздельный мусор

В прежнем варианте концепции раздельный сбор предполагал снижение тарифов не менее чем на 50% от тарифов на вывоз смешанных отходов; Минприроды разрешило бизнесу самостоятельно утилизировать товары и упаковку вместо уплаты сбора, если у компаний есть собственные мощности на эти цели.
РБК 03:00
Энергетика

В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России

Соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России, при условии частичного замещения на рынке дешёвой российской и арабской нефти дорогой американской это мазохизм, заявил РИА Новости пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев.
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Экхофф выиграла масс-старт на этапе КМ по биатлону в Нове-Место

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Этот год начался для Любови Успенской непросто — ее дочь Татьяна Плаксина пришла на ток-шоу, где за гонорар от канала поведала неприятные факты о своей матери.
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Бывший премьер-министр Украины Яценюк решил вернуться в политику

Экс-премьер Украины Арсений Яценюк намерен вернуться в политику и возглавить Национальный банк страны.
Известия вчера в 21:44
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