Политика
КоммерсантъУ посетителя конференции с участием Трампа обнаружили коронавирус
У одного из посетителей конференции консервативных политических действий обнаружили коронавирус COVID-19, сообщает Fox News со ссылкой на Американский консервативный союз (ACU), организатора мероприятия. На конференции присутствовали президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс.
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с чего всё началось
Коронавирус обнаружен у одного из посетителей конференции консервативных политических действий, которую посещали президент Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс, говорится в сообщении организаторов, поступившем в воскресенье в РИА Новости.РИА Новостивчера в 19:40
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