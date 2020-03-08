Политика

КоммерсантъКоммерсантъУ посетителя конференции с участием Трампа обнаружили коронавирус

У одного из посетителей конференции консервативных политических действий обнаружили коронавирус COVID-19, сообщает Fox News со ссылкой на Американский консервативный союз (ACU), организатора мероприятия. На конференции присутствовали президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс.
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
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