Политика
КоммерсантъУ посетителя конференции с участием Трампа обнаружили коронавирус
У одного из посетителей конференции консервативных политических действий обнаружили коронавирус COVID-19, сообщает Fox News со ссылкой на Американский консервативный союз (ACU), организатора мероприятия. На конференции присутствовали президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс.
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Политика
Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России
Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
Общество
В России выявили новые случаи заражения коронавирусом
В России за последние сутки выявлены три новых случая заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.
Футбол
Головин не спас «Монако» от поражения «Ницце»
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел в стартовом составе команды на гостевую встречу 28-го тура чемпионата Франции по футболу против "Ниццы".
Общество
Власти Италии решили закрыть Венецию и Милан
Власти Италии решили закрыть на въезд и выезд административную область Ломбардия, а также еще 11 провинций, в том числе Венецию.
Политика
Климкин предрек катастрофу для Киева на День Победы 9 мая
Визиты лидеров западных держав на День Победы в Москву грозят обернуться катастрофой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в Удмуртии
Общество
Папа Римский впервые провёл воскресную проповедь по видеотрансляции
Общество
Сотрудникам Ferrari разрешили выехать из Италии
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о стрессе в связи с болезнью матери
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк призналась, что испытывает большой стресс в связи с болезнью ее матери.
Политика
Немецкие экологи выступили против строительства «Северного потока-2»
Немецкое Общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство газопровода «Северный поток-2», пишет RT.
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России, при условии частичного замещения на рынке дешевой российской и арабской нефти дорогой американской это мазохизм, заявил РИА Новости пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев.
Единоборства
Бывший тренер Емельяненко рассказал, как Федор ударил футболиста
Бывший тренер российского бойца Федора Емельяненко — Андрей Былдин — в интервью «СЭ» рассказал историю о том, как Федор применил физическую силу по отношению к агрессивно настроенному футболисту.
Армия и оружие
Пентагон объявил конкурс на создание боевого вертолета-разведчика
Политика
Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии
Турция оставляет за собой право своими силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Биатлон
Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Чехии
Первое место в мужском масс-старте (15 км) на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место завоевал норвежец Йоханнес Бё 8 марта.
Происшествия
У жительницы Подмосковья предварительно подтвердился коронавирус
Музыка
Отрывок песни Little Big для Евровидения попал в Сеть
Футбол
«Колос» — «Шахтер» Д. Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч чемпионата Украины 8 марта 2020 года
«Колос» «Колос» перед заключительным туром первого этапа чемпионата Украины входит в топ-шестерку и надеется сохранить свою позицию в ней.
Политика
Власти и оппозиция Грузии договорились изменить избирательную систему
Представители властей и оппозиции достигли договоренности об изменении избирательной системы в Грузии.
Общество
Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию
Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.
Общество
Минюст США обвинил Олега Тинькова в подаче ложных налоговых сведений
Американские власти обвиняют его в подаче ложных налоговых сведений.
Общество
Движение транспорта по одной федеральной трассе Алтая восстановили
Участок между Барнаулом и Рубцовском вновь принимает автобусы и грузовики Движение транспортных средств полностью возобновили с 21:00 по федеральной трассе А-322 на территории Алтайского края, сообщила amic.ru пресс-секретарь ФКУ Упрдор "Алтай" Марина Яскова.
Политика
Путин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков
Ограничение числа президентских сроков одного человека нужно, чтобы гарантировать сменяемость власти, заявил президент России Владимир Путин.
Политика
Путин определил полномочия Медведева в Совбезе
Президент Владимир Путин подписал указ, определяющий полномочия заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
Футбол
Степаненко не поможет «Шахтеру» в первом матче с «Вольфсбургом»
Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко выбыл из строя на неопределенный срок.
Общество
Новый формат ОСАГО вступил в силу
В России с воскресенья, 8 марта, вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).