Коронавирус нового типа выявлен у одного из посетителей конференции консервативных политических действий, на которой присутствовали президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс, передает РИА Новости. Об этом в воскресенье в ходе беседы с журналистами сообщили организаторы мероприятия.

У посетителя конференции с участием Трампа выявили коронавирус

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