Политика
Аргументы и ФактыУ посетителя конференции с участием Трампа выявили коронавирус
Коронавирус нового типа выявлен у одного из посетителей конференции консервативных политических действий, на которой присутствовали президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс, передает РИА Новости. Об этом в воскресенье в ходе беседы с журналистами сообщили организаторы мероприятия.
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Общество
В России выявили три новых случая заражения коронавирусом
В России за последние сутки зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Общество
Вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Страховщики начали с 8 марта этого года по-новому оформлять полисы обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) для владельцев транспортных средств.
Происшествия
Защита питерского убийцы пообещала помощь семье подростка
Защита юноши, подозреваемого в убийстве 14-летнего подростка в Санкт-Петербурге, готова сотрудничать со следствием, заявил адвокат Артем Баконин.
Происшествия
Конфликт произошел на турнире MMA в Черкесске
Конфликт произошел на турнире смешанных единоборств (ММА) в Черкесске, его удалось быстро разрешить, сообщил РИА Новости представитель МВД по Карачаево-Черкесии.
Общество
Власти Москвы предупредили об уголовном наказании за нарушение карантина
Как пояснили в ведомстве, 31 января правительство внесло новую коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в список опасных для окружающих заболеваний, и теперь за нарушения антивирусных мер по ней предусмотрена уголовная ответственность.
Спорт
Большунов победил в лыжном марафоне в Норвегии
Транспорт
Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань
Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче РПЛ
Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
Биатлон
Губерниев рассказал историю о допинге во время ЧМ-2007
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал историю, которая произошла во время ЧМ по биатлону в 2007 году.
Общество
В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб
Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
Американский актер и культурист Дэвид Пол, известный по фильму «Няньки», скончался, не дожив два дня до своего 63-летия.
Политика
Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России
Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
Политика
В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж
Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
Политика
Путин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков
Ограничение числа президентских сроков одного человека нужно, чтобы гарантировать сменяемость власти, заявил президент России Владимир Путин.
Армия и оружие
Российские военные на Балтике отработали удары «Искандерами»
«В рамках планового лагерного сбора подразделений ракетного соединения армейского корпуса расчётами оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» проведена тренировка по нанесению условных ракетных ударов», — приводит Интерфакс слова официального представителя Балтфлота Романа Мартова.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов пнул пояс Фергюсона
Энергетика
Газпром: уведомлений от Китая о форс-мажоре не было
Ранее об объявлении форс-мажора крупнейшим импортером газа в КНР — компанией Petrochina, сообщило агентство Reuters.
Культура
Пресняков-старший выразил недовольство шоу «Голос»
Авто
Объявили финалистов конкурса «Всемирный автомобиль года»
Здоровье
В России вегетарианство оказалось особо опасным
Биатлон
Логинов снялся с масс-старта на этапе КМ в Нове-Место
Александр Логинов не примет участия в гонке с общим стартом на 15 км на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
Энергетика
Саудовская Аравия начала нефтяную войну
Саудовская Аравия начала полномасштабную нефтяную войну, понизив официальные цены на свою нефть и пытаясь вытолкнуть на рынок как можно больший объем нефти.
Энергетика
«Лукойл» оценил потери России от разрыва сделки с ОПЕК
В компании уверены, что ежедневно Россия теряет от $100 до $150 млн. "Лукойл" оценил потери России от разрыва сделки с ОПЕК.
Политика
СМИ сообщили о намерении Макрона встретиться с Эрдоганом в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести встречу в Париже с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает в воскресенье, 8 марта, Journal du dimanche.
Хоккей
Малкин заявил, что без Кросби ему играется лучше
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (2:5) заявил, что без Сидни Кросби ему играется лучше.
Культура
В Южно-Сахалинске официально открыли кинофестиваль «Утро Родины»
В островной столице сегодня, 8 марта, состоялось официальное открытие фестиваля многосерийных отечественных фильмов «Утро Родины».
Политика
Путин определил обязанности Медведева в Совбезе
Президент России Владимир Путин определил полномочия заместителя председателя Совета безопасности, которым в настоящее время является бывший премьер-министр страны Дмитрий Медведев.
Футбол
В ФК «Сочи» вернулся бывший тренер Точилин
Бывший главный тренер футбольного клуба «Сочи» Александр Точилин снова вернулся в команду. Об этом он рассказал порталу «Спорт Экспресс».