Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыУ посетителя конференции с участием Трампа выявили коронавирус

Коронавирус нового типа выявлен у одного из посетителей конференции консервативных политических действий, на которой присутствовали президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс, передает РИА Новости. Об этом в воскресенье в ходе беседы с журналистами сообщили организаторы мероприятия.
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Трамп продолжит публичные выступления, несмотря на случаи коронавируса в Вашингтоне

ТАССвчера в 22:21

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Трамп продолжит появляться на публике, не боясь коронавируса

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РБКвчера в 21:42

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Российская газетавчера в 23:50

Зараженный коронавирусом человек пришел на встречу к Трампу

Известиявчера в 20:32

У посетителя конференции с участием Трампа нашли коронавирус

РИА Новостивчера в 19:40
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