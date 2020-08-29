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Газета.Ru
Газета.Ru

У посольства России в Берлине произошли столкновения с полицией

В Берлине участники акции против коронавирусных мер вступили в столкновения с полицией. Это произошло у посольства России в столице ФРГ, сообщают Der Tagesspiegel и Berliner Zeitung. По данным первого издания, протестующие собрались на бульваре Унтер-ден-Линден, где и находится дипмиссия.В источнике
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Власти Берлина оценили влияние беспорядков на безопасность посольства России

Взгляд.ру17:07
ТАСС

В ФРГ заявили, что беспорядки в Берлине не представляли угрозы российскому посольству

ТАССвчера в 15:51
Lenta.ru

У посольства России в Берлине произошли столкновения

Lenta.ruвчера в 12:21
РБК

В Берлине на акции протеста задержали около 300 человек

РБКвчера в 15:07
Газета.Ru

У посольства России в Берлине произошли столкновения с полицией

Газета.Ruвчера в 15:09
РИА Новости

У российского посольства в Берлине задержали двести протестующих

РИА Новостивчера в 13:48
RT на русском

Власти Берлина уточнили число задержанных на акции протеста

RT на русскомвчера в 16:24

Вашингтон начал поставки ЗРК Patriot для военных в Румынии

Кроме всего прочего, как пишет «Слово и дело» со ссылкой на Центр анализа мировой торговли оружием, на данный момент известно, что в Пентагоне одобрили поставку семи экземпляров модернизированных комплексов Patriot для румынских военных еще летом 2017 года.
Актуальные Новостивчера в 06:50
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Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом Neuralink

С помощью устройства, хирургически имплантированного в череп свиньи по имени Гертруда, Илон Маск продемонстрировал технологию своего стартапа Neuralink для создания цифровой связи между мозгом и компьютерами.
Astera01:46
1,3K

Смартфон ASUS Max Pro M3 готовится к выходу

ASUS представила линейку смартфонов ZenFone 7 и 7 Pro Согласно новой утечке, опубликованной пользователем по имени @yabhishekhd в Твиттере, тайваньская компания может принести целых четыре устройства с чипсетами под кодовыми названиями Lito, Lagoon, Bengal и Scuba.
Astera02:24

При погашении кредитов россиянам начнут возвращать деньги

С 1 сентября в России вступят в силу поправки в Гражданский кодекс, которые дадут россиянам возможность вернуть часть страховой премии при досрочном погашении кредита, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Российскую газету».
Deita.ru01:15
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За август отток депозитов из банков Белоруссии составил от 1% до 6%

Отток депозитов из банков Белоруссии, где продолжаются акции протеста против результатов президентских выборов, в первые три недели августа составил от 1% до 6%. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба международного рейтингового агентства Fitch.
ТАСС28 августа в 14:45
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