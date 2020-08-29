У посольства России в Берлине произошли столкновения с полицией
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В Берлине участники акции против коронавирусных мер вступили в столкновения с полицией. Это произошло у посольства России в столице ФРГ, сообщают Der Tagesspiegel и Berliner Zeitung. По данным первого издания, протестующие собрались на бульваре Унтер-ден-Линден, где и находится дипмиссия.В источнике
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