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Коммерсантъ
Коммерсантъ

У российского посольства в Берлине задержали около 200 человек

В Берлине прошла многотысячная акция против ограничений, введенных из-за коронавируса. Около 2–3 тыс. человек собрались у посольства России в Берлине. Там протесты переросли в беспорядки, было задержано около 200 человек, сообщил сенатор Берлина по внутренним делам Андреас Гайзель.В источнике
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РИА Новости

У российского посольства в Берлине задержали двести протестующих

РИА Новостивчера в 13:48
ТАСС

В ФРГ заявили, что беспорядки в Берлине не представляли угрозы российскому посольству

ТАССвчера в 15:51
RT на русском

Власти Берлина уточнили число задержанных на акции протеста

RT на русскомвчера в 16:24
РБК

В Берлине на акции протеста задержали около 300 человек

РБКвчера в 15:07
Газета.Ru

У посольства России в Берлине произошли столкновения с полицией

Газета.Ruвчера в 15:09
Взгляд.ру

Власти Берлина оценили влияние беспорядков на безопасность посольства России

Взгляд.ру17:07
Lenta.ru

У посольства России в Берлине произошли столкновения

Lenta.ruвчера в 12:21

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Lenta.ruвчера в 13:27
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ИА Красная Веснавчера в 16:17

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Интерфаксвчера в 14:11
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