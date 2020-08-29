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Коммерсантъ
Коммерсантъ

У российского посольства в Берлине задержали около 200 человек

В Берлине прошла многотысячная акция против ограничений, введенных из-за коронавируса. Около 2–3 тыс. человек собрались у посольства России в Берлине. Там протесты переросли в беспорядки, было задержано около 200 человек, сообщил сенатор Берлина по внутренним делам Андреас Гайзель.В источнике
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Газета.Ru

У посольства России в Берлине произошли столкновения с полицией

Газета.Ruвчера в 15:09
Коммерсантъ

У российского посольства в Берлине задержали около 200 человек

Коммерсантъ17:53
ТАСС

В ФРГ заявили, что беспорядки в Берлине не представляли угрозы российскому посольству

ТАССвчера в 15:51
RT на русском

Власти Берлина уточнили число задержанных на акции протеста

RT на русскомвчера в 16:24
Взгляд.ру

Власти Берлина оценили влияние беспорядков на безопасность посольства России

Взгляд.ру17:07
РБК

В Берлине на акции протеста задержали около 300 человек

РБКвчера в 15:07
РИА Новости

У российского посольства в Берлине задержали двести протестующих

РИА Новостивчера в 13:48

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
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Под дном океана обнаружены способные жить без кислорода хламидии

Исследователи обнаружили, что наши одноклеточные предки «поймали» эти производящие водород гены у древних хламидий около двух миллиардов лет назад, и это событие, которое имело решающее значение для эволюции всей сложной жизни, живущей сегодня.
ГЛАС.RU27 августа в 00:54

Автостраховщики РФ привяжут полис ОСАГО к марке и модели автомобиля

Как сообщает портал "Новые автомобили", второй этап реформы ОСАГО на территории РФ предусматривает введение нового "коэффициента страховщика", в соответствии с которым при расчете стоимости полиса может учитываться бренд и модель машины.
Новые автомобили22:30
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В США обеспокоены из-за попыток КНР купить «Мотор Сич»

Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил об обеспокоенности американской стороны из-за попыток Китая купить предприятие по производству авиационных двигателей «Мотор Cич».
RT на русском20:18
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