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Коммерсантъ
Коммерсантъ

У российского посольства в Берлине задержали около 200 человек

В Берлине прошла многотысячная акция против ограничений, введенных из-за коронавируса. Около 2–3 тыс. человек собрались у посольства России в Берлине. Там протесты переросли в беспорядки, было задержано около 200 человек, сообщил сенатор Берлина по внутренним делам Андреас Гайзель.В источнике
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Взгляд.ру

Власти Берлина оценили влияние беспорядков на безопасность посольства России

Взгляд.ру17:07
ТАСС

В ФРГ заявили, что беспорядки в Берлине не представляли угрозы российскому посольству

ТАССвчера в 15:51
Lenta.ru

У посольства России в Берлине произошли столкновения

Lenta.ruвчера в 12:21
Газета.Ru

У посольства России в Берлине произошли столкновения с полицией

Газета.Ruвчера в 15:09
РБК

В Берлине на акции протеста задержали около 300 человек

РБКвчера в 15:07
РИА Новости

У российского посольства в Берлине задержали двести протестующих

РИА Новостивчера в 13:48
RT на русском

Власти Берлина уточнили число задержанных на акции протеста

RT на русскомвчера в 16:24

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
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В Крыму выступили против переговоров с Киевом о поставках воды

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов считает, что в нынешних условиях с Украиной не следует вести переговоры о возобновлении поставок днепровской воды на полуостров, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 13:28
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В Минске завершился женский оппозиционный марш

Протестная акция "Женский марш" в поддержку пострадавших в результате разгонов митингов силовиками и против результатов выборов президента Белоруссии завершилась на проспекте Независимости в Минске вечером в субботу, 29 августа.
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Известия18:47
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