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Газета.Ru
Газета.Ru

У посольства России в Берлине произошли столкновения с полицией

В Берлине участники акции против коронавирусных мер вступили в столкновения с полицией. Это произошло у посольства России в столице ФРГ, сообщают Der Tagesspiegel и Berliner Zeitung. По данным первого издания, протестующие собрались на бульваре Унтер-ден-Линден, где и находится дипмиссия.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

В ФРГ заявили, что беспорядки в Берлине не представляли угрозы российскому посольству

ТАСС15:51
RT на русском

В полиции Берлина сообщили о десятках задержанных на акции протеста

RT на русском14:49
Взгляд.ру

Протестующие в Берлине забросали полицию камнями возле посольства России

Взгляд.ру11:27
Газета.Ru

У посольства России в Берлине произошли столкновения с полицией

Газета.Ru15:09
РИА Новости

У российского посольства в Берлине задержали двести протестующих

РИА Новости13:48
Lenta.ru

У посольства России в Берлине произошли столкновения

Lenta.ru12:21
РБК

В Берлине на акции протеста задержали около 300 человек

РБК15:07

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке
Интерфакс14:11
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Всему виной — пост худрука: Джигурда предложил допросить Гармаша по делу Ефремова

Схожую с версией Джигурды информацию недавно озвучил и Александр Добровинский, рассказавший, почему в роковой вечер на месте ДТП оказалось сразу как минимум трое друзей-артистов Ефремова — они ехали устраивать революцию в театре.
Радио Комсомольская правда10:58
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В Литве назвали нелогичными угрозы Лукашенко перекрыть грузопотоки

Клайпеда, Литва, 29 августа 2020, 06:57 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о перекрытии грузовых потоков через Литву назвал нелогичным руководитель порта Клайпеды Альгис Латакас в комментарии, опубликованном 28 августа изданием BNS.
REGNUM23:57
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В Татарстане открыли участок Большого казанского кольца

Строительство первого участка завершающего этапа Большого казанского кольца (БКК) протяженностью 800 метров от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская стартовало в июле 2019 года по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
РИА Новости10:17
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МИД Греции ответил на заявление Анкары об угрозе войны

В Министерстве иностранных дел Греции прокомментировали заявление вице-президента Турции Фуата Октая о том, что попытка Афин расширить свои территориальные воды до 12 миль может спровоцировать военный конфликт.
РИА Новости12:01
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