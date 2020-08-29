У посольства России в Берлине произошли столкновения с полицией
Смотрите также
Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке
В Минске 10 тыс. женщин вышли на акции протеста
На белорусском заводе после приезда Лукашенко произошел пожар
Определено место похорон артиста Владимира Андреева
Вышел финальный трейлер фильма «Цой» Алексея Учителя
Валерия показала первые фото со свадьбы младшего сына
В Татарстане открыли участок Большого казанского кольца
В Казани мать избила сына из-за спрятанного планшета
Экс-главу РКК «Энергия» арестовали по делу о миллиардном хищении
Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски
Из-за 30 тысяч протестующих в Берлине частично перекрыли улицы
В Берлине запретили 18-тысячную акцию против ограничительных мер
Полиция начала задержания митингующих на протестах в Берлине
Определено место похорон артиста Владимира Андреева
Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке
США и страны Европы сделали совместное заявление по Белоруссии
«Арсенал» победил «Ливерпуль» и завоевал Суперкубок Англии
Лукашенко предложил перенаправить торговые потоки из портов Литвы
В Берлине участники акции против коронавирусных мер вступили в столкновения с полицией. Это произошло у посольства России в столице ФРГ, сообщают Der Tagesspiegel и Berliner Zeitung. По данным первого издания, протестующие собрались на бульваре Унтер-ден-Линден, где и находится дипмиссия.В источнике
Подробнее о событии