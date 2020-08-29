У посольства России в Берлине произошли столкновения с полицией

Участники акций протеста против связанных с коронавирусной инфекцией ограничительных мер вступили в столкновения с полицией. Они произошли у посольства России в Берлине. Об этом сообщают Der Tagesspiegel и Berliner Zeitung.