У посольства России в Берлине произошли столкновения с полицией
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Участники акций протеста против связанных с коронавирусной инфекцией ограничительных мер вступили в столкновения с полицией. Они произошли у посольства России в Берлине. Об этом сообщают Der Tagesspiegel и Berliner Zeitung.В источнике
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