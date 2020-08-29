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РБК
РБК

У посольства России в Берлине произошли столкновения с полицией

Участники акций протеста против связанных с коронавирусной инфекцией ограничительных мер вступили в столкновения с полицией. Они произошли у посольства России в Берлине. Об этом сообщают Der Tagesspiegel и Berliner Zeitung.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

У посольства России в Берлине произошли столкновения

Lenta.ru12:21
Московский Комсомолец

У посольства России в Берлине произошли столкновения

Московский Комсомолец10:47
РБК

У посольства России в Берлине произошли столкновения с полицией

РБК11:49
Взгляд.ру

Протестующие в Берлине забросали полицию камнями возле посольства России

Взгляд.ру11:27
ИА Красная Весна

Немецкая полиция провела многочисленные аресты возле российского посольства

ИА Красная Весна13:01
Газета.Ru

У посольства России в Берлине начались задержания

Газета.Ru12:17
РИА Новости

У посольства России в Берлине произошли столкновения

РИА Новости10:42

Иностранным студентам могут разрешить въезд на учебу в Россию

Планируется также разрешить въезд в нашу страну иностранным гражданам, обучающимся в вузах Минобороны России и принимаемым "на обучение в 2020-2021 учебном году по действующим учебным визам из государств, с которыми установлен визовый режим, или по спискам, направляемым Минобороны России в ФСБ России, из государств, с которыми установлен безвизовый режим".
Российская газета07:35
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Мясников перечислил вызывающие рак заболевания

Медик посоветовал ставить прививки от гепатита В и от ВПЧ (чтобы снизить риск заболевания раком печени и шейки матки), а также не курить (эта привычка способствует развитию рака лёгких, наиболее опасного и агрессивного), пишет «Федеральное агентство новостей».
Газета Кемерова10:55
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Пентагон призвал укрепить ядерные силы США из-за деятельности Китая

Соединенным Штатам стоит начать модернизацию своих ядерных сил, так как Китай стремится по меньшей мере удвоить свой ядерный арсенал, полагает министр обороны Америки Марк Эспер.
Политическая Экспертиза12:55
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